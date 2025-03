Elena Martín Gimeno, directora de cine: "Pocas veces se tiene en cuenta el deseo que no proviene de hombres"

"Hacer una película es un reto constante. Es un trabajo muy lento, son procesos largos que implican confiar creativamente en una idea y defenderla", declara Elena Martín Gimeno (Barcelona, 1992) en una entrevista con EL ESPAÑOL. Sin embargo, ser mujer directora supone un desafío aún mayor.

"No es tan distinto a ser mujer y trabajar en cualquier otro ámbito; los desafíos, en este sentido, son siempre los mismos", reconoce con resignación. "Sobre todo si quieres ocupar un rol de poder, como el de dirección, los obstáculos que se presentan son muchísimos".

Actriz, guionista y directora de cine, Martín Gimeno rompe con los moldes narrativos tradicionales para explorar la intimidad, la memoria y la corporalidad desde una mirada feminista y sensorial. Su trabajo, caracterizado por la honestidad y la experimentación, ha abierto espacios de conversación sobre la identidad y el deseo en la gran pantalla.

Desde su debut como actriz en Las amigas de Ágata (2015) hasta su consolidación como directora con Júlia ist (2017), Martín Gimeno ha construido una carrera marcada por la investigación personal y la exploración del lenguaje cinematográfico. Con Creatura (2023), su segunda película como directora, se sumergió en el complejo universo de la sexualidad femenina, abordándolo desde la infancia hasta la adultez con una sensibilidad poco habitual en el cine contemporáneo.

Hoy, la cineasta es una de las voces más prometedoras del cine español. Su trayectoria, marcada por una exploración constante de la intimidad y el cuerpo, la ha llevado a consolidarse como una figura clave dentro del panorama cinematográfico y teatral. Prueba de ello es el reciente Premio Málaga Talent, que reconoce su prometedora carrera.

El cuerpo como lenguaje

En sus proyectos, el cuerpo femenino no es solo un tema, sino un lenguaje en sí mismo. Durante el proceso de Creatura, la cineasta trabajó junto a Clara Roquet, las productoras y sus amigas, para construir un discurso nuevo de manera colectiva. "Investigamos qué queríamos contar, quiénes eran nuestros personajes, cómo narrar algo que fuera nuevo para nosotras, para sentir que cuando escribimos estamos aprendiendo constantemente".

Las películas de Elena Martín Gimeno parecen surgir de una profunda exploración de la intimidad, el deseo y la memoria corporal. A través de ellas, construye un discurso innovador que permite abordar nuevas temáticas con sensibilidad y honestidad.

Creatura explora la sexualidad y la infancia con una mirada muy íntima, abriendo la narrativa a un tema poco tratado, la directora reconoce que lo que le llevó a contar esta historia fue la necesidad de aprender y entender: "Es un tema del que apenas se habla, no hay muchos referentes en la ficción, y de ahí surge la necesidad de compartir lo aprendido, de entrar en un proceso de lectura e investigación y comprender lo fundamental que es el despertar sexual en la infancia. Una vez que me abrí a ese tema, me di cuenta de que tenía ganas de generar un diálogo compartido".

El deseo femenino

Muchas de sus películas abordan la sexualidad femenina desde una óptica honesta y sin tabúes. Sin embargo, el sentimiento es que el cine sigue teniendo miedo a mostrar ciertas realidades del deseo femenino. "El sexo casi siempre se ha mostrado desde un lugar que poco tiene que ver con la intimidad real. Muy pocas veces se ha tenido en cuenta el deseo que proviene de personas que no sean hombres heterosexuales. Y este sigue asustando muchísimo", reflexiona la directora.

"El otro día me contaron que mucha gente dejó de ver la serie Querer justo después de la primera escena", recuerda. "Empieza con una escena de sexo muy bonita, natural y luminosa y, sin embargo, mucha gente no quiso seguir viéndola. Es curioso, porque trata sobre el maltrato intrafamiliar, el sexo y la violencia machista, y el público parece estar preparado para ver escenas duras. En cambio, cuando aparece una escena de sexo rodada con verdad e intimidad, eso es lo que asusta. Es muy fuerte", reflexiona la cineasta.

Sus trabajos contribuyen a un cambio de percepción sobre estos relatos, "poco a poco, cada nueva historia llega a más gente, y eso hace que nos replanteemos muchas cosas", admite. "Para mí, eso es lo más increíble del cine. Al final, estás compartiendo tu punto de vista con muchísimas personas, cuando normalmente lo haríamos en un espacio más íntimo", confirma.

"Aun así, creo que las cosas están cambiando, pero no ha habido un cambio de paradigma. El sistema de cuotas ha funcionado muy bien, y ahora hay muchas películas dirigidas por mujeres que están triunfando en festivales internacionales. Antes no era tan fácil que eso ocurriera. Las directoras que nos precedieron tuvieron que luchar muchísimo por su espacio. Algunas lo consiguieron, pero muchas otras quedaron invisibilizadas. El cambio está en proceso, pero aún no se ha logrado del todo. Los grandes presupuestos siguen yendo, en su mayoría, a películas dirigidas por hombres", incide Martín Gimeno sobre una realidad que no puede obviarse en el mundo audiovisual.

Un espacio de diálogo

Creatura fue ampliamente reconocida tanto por la crítica como por el público. En 2023, recibió el premio a la Mejor Película Europea en la Quincena de Cineastas del Festival de Cannes, siendo la primera vez que una producción española obtiene este galardón. "Parte del recorrido ha sido muy bonito, pero lo más emocionante ha sido el feedback del público. Al final, hacemos películas para que las vea la gente, no solo los programadores de festivales".

Gimeno cuenta que desde que se estrenó la película mucha gente empezó a contarle sus historias, generando un espacio abierto y acogedor. "Quería abrir un diálogo sobre el deseo y la infancia". Creatura ha sido aclamada por su enfoque valiente y honesto sobre la sexualidad femenina, obteniendo premios y reconocimientos en festivales de renombre, y reafirmando el talento de Elena Martín Gimeno en la escena cinematográfica.