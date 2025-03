Gervasio Pérez, director de moda y belleza de 'Mujerhoy': "Parece que los periodistas de este sector vivimos de fiesta"

¿Quién se encuentra detrás de todas aquellas portadas icónicas de las revistas? Esta semana Nuria March cuenta con Gervasio Pérez, actual director de moda y belleza de la revista Mujerhoy, un icono del periodismo encargado de que todo ese halo de magia que gira en torno a este sector se convierta en realidad.

Un testimonio que se ha ganado el profundo respeto gracias a su trabajo y un rigor intachable a lo largo de su carrera, la cual no solo se ha basado en comunicar colecciones, trasladar sus conversaciones con los grandes diseñadores o dar voz a las principales tendencias en moda y belleza, sino también, a enfrascarse en un viaje artístico. Fue comisario de exposiciones como Tras el espejo o su vertiente como escritor, siendo autor del libro Hay una mujer en la cocina.

Estas experiencias vitales le han otorgado una visión de conjunto que esta semana se atreve a contar en una nueva entrega de En Marcha con Nuria March.

Su propia pasarela

Esta conversación comienza con uno de tantos hitos de la carrera de Gervasio Pérez, haber trabajado con celebrities de la talla de Naomi Campbell, resaltando el estrés que supone realizar este tipo de sesiones y los inconvenientes que pueden existir: "Naomi Campbell se tuvo que esconder en el coche para salir de su casa", confiesa.

A pesar de este tipo de anécdotas, Pérez afirma: "Es una profesional espectacular, ella se pone delante de la cámara y sale la foto". Gervasio resalta también el trabajo de diseñadores como Jean-Paul Gaultier, Hedi Slimane o Pertegaz, entre otros, y añade: "Pertegaz era un ser de luz maravilloso, cuando tenía alguna duda personal, le llamaba por teléfono".

Nuestro invitado ha asistido a prácticamente todas las semanas de la moda. Ha sido testigo de su evolución a lo largo del tiempo y la visión de desconocimiento que envuelve a este tipo de eventos: "No hemos sabido transmitir, parece que los periodistas de moda vivimos de fiesta en fiesta".

En este punto, Nuria pregunta al periodista qué es lo que más prima en una revista a la hora de darle cabida en sus páginas. ¿Publicidad o hecho noticioso? Gervasio contesta: "A veces la publicidad puede dar la sensación de ser invasiva, pero para quienes somos periodistas, la base fundamental ha de ser la noticia".

También al ser parte de la inmediatez y velocidad que envuelve a la moda y la saturación por distintas plataformas, Gervasio comenta: "Muchos de los profesionales internacionales no resisten al ritmo de las colecciones que tienen que hacer".

Producto nacional

¿Qué necesita la moda española para ser vista fuera de las fronteras? Frente a esta pregunta, el director lo tiene claro: "Creo que la moda española necesita un poco más de imagen, ya que se vende a través de escaparates virtuales y físicos". Y añade: "La falta de subvenciones no ayuda porque se compite en unas condiciones de mercado muy duras, hay miles de marcas".

Este hecho sumado a que las marcas no pueden asumir el lujo solo inspirar con sus colecciones, ha revertido en una imagen de pasarelas comerciales y menos aspiracionales como antaño."Las pasarelas son comerciales porque esto es un negocio, no se pueden permitir no vender, es como cualquier otro producto", concluye.

Su poso artístico

Gervasio Pérez es un icono reconocido en el sector de la moda y la belleza, pero su mirada artística no se ha limitado exclusivamente a emocionar con reportajes y portadas de éxito.

Por ello, Nuria March saca a relucir esta conexión con el arte, ya que también dedica su tiempo a ser escultor y escritor. Juntos desgranan cómo ha reflejado su poso artístico en este mundo y cómo todos estamos sujetos a la manipulación y comenta: "La palabra manipulación a veces no gusta, puede parecer fuerte y hay que ser conscientes de que ello".

En relación a esta vertiente artística, el invitado obsequia a la empresaria con una escultura parte de la serie creada por Gervasio la cual se titula La casa que habito, una metáfora que habla de la imperfección, a lo que Nuria March reconoce haber mencionado su imperfección en su entrevista en el pódcast Arréglate que nos vamos de Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo.

Asimismo, el periodista comenta con la empresaria el papel tan importante que tiene la gastronomía en su vida, siendo autor del título Hay una mujer en la cocina, Gervasio destaca la figura de la mujer y su papel en la cocina, dando visibilidad a 48 grandes chefs y apostilla: "La herencia que tenemos gastronómica en el mundo entero es femenina y las mujeres sois las que nos habéis creado el gusto", recuerda la figura de su madre y cómo sus comidas le formaban el gusto.

Gervasio Pérez

En este punto comenta cómo ha sido el papel de los hombres en la gastronomía y menciona a Ferran Adrià como el gran referente y concluye con la coexistencia de ambos géneros en este ámbito: "Los hombres no tienen que hacer sombra a las mujeres".

Futuro impreso

Para finalizar, ambos comentan cuál será el escenario en el que se moverán las revistas impresas "¿Van a desaparecer?", pregunta Nuria March. A lo que Pérez contesta con firmeza: "Los medios de comunicación tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a generaciones que se olvidaron un poco de la revista impresa, porque no se han olvidado de la lectura", haciendo hincapié en que los lectores más jóvenes a pesar de estar inmersos en la era digital. Son el público perfecto para una industria que tiene que lograr adaptarse y alzar el valor de la lectura en físico de productos como las revistas.

Esta semana asistimos a una gran pasarela de vivencias inéditas cedidas por uno de los directores de revista más consagrados del país. Gervasio Pérez da en En Marcha con Nuria March una lección magistral de cómo el rigor, la veracidad y el trabajo incansable son la fórmula para conseguir el éxito dentro del mundo editorial.