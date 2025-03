La psicóloga y autora Helen Flood: "Soy una de las pocas personas que tiene un doctorado en la vergüenza"

La superventas Helene Flood, regresa con La herencia (Planeta). Un thriller psicológico, en el que las relaciones más cercanas y los secretos familiares pueden ser más inquietantes que un asesino en serie. Y donde la memoria juega un papel primordial entre lo que recordamos y cómo lo recordamos cuando hemos vivido un momento traumático, generando que lector desconfíe de todos los personajes.

Earling cayó fulminado en plena calle por un ataque al corazón. Aquello no fue repentino, porque mucho antes había sufrido una serie de accidentes a los que Edy, su mujer, no le prestó demasiada importancia. Pero por alguna razón había algo que no encajaba y la tenía sumida en una gran intranquilidad.

¿La herencia levanta ampollas, resquemores e inquietudes?

Una herencia siempre es un tema de discusión y de expectativas. Pero hay un drama en esa situación: se pueden heredar muchas cosas, aunque la gran pregunta es qué heredaron estos personajes de la infancia, qué pasó en esta familia.

Estructuras la novela en un antes y un después dentro de la vida de los tres hijos, ahora huérfanos de padre y de la nueva viuda. ¿Por qué?

Está basado en la teoría del trauma, que es mi especialidad como psicóloga que soy. Cuando algo traumático ocurre, como esta muerte, puede ser muy central en la vida de esta familia. Y lógicamente ese trauma viene por algo del pasado y tendrá unas consecuencias, quién sabe, en un futuro.

Hay tres puntos importantes que son el trauma, el duelo y la memoria.

La memoria y el trauma están muy conectados. El trauma afecta mucho a la memoria, a lo que tú recuerdas o no sobre ese evento traumático, y puedes acordarte de pequeños detalles muy bien. Lo usé en el thriller como forma de construir el suspense, porque todo está en la cabeza de uno de los protagonistas.

Helene Flood ha publicado su último thriller psicológico, 'La herencia'. Cedida

A raíz de la muerte de Erling, Evy tiene ciertas lagunas y ella tiene miedo de que sus hijos piensen que tiene enajenación mental.

El trauma nos cambia, y cuando ocurren este tipo de situaciones tenemos miedo a saber cómo nos ve el mundo y a cómo lo vemos nosotros mismos.

También cambia completamente su estatus. Ella está sola por primera vez desde que era adolescente. Su matrimonio era opresivo porque viene de un lugar muy conservador, un área donde la liberación de las mujeres no sucedió.

Ahora es la dueña de la casa, puede tomar decisiones sin pedir permiso a su esposo. Es un cambio muy bestia, aparte de la pena y del duelo, también hay que verlo como una oportunidad que tiene Evy para crecer, cambiar y enfrentarse a una transición.

¿Nuestra memoria se alimenta de aquello que vivimos?

Sí, por supuesto. Nuestra memoria es constructiva, y lo hace en momentos distintos e incluso inconexos, pero los unes tú, los hilas. Interpretamos los recuerdos hasta un punto en que realmente ya no sabemos si es eso lo que pasó o no.

Dos personas que hayan vivido exactamente la misma experiencia la van a recordar de maneras diferentes.

Repartir la herencia siempre es un momento complicado.

Sí, yo no sé cómo es la legislación en España, pero en Noruega no puedes no dejarles nada a tus hijos. Una parte puedes darla a beneficencia, o a lo que te dé la gana, pero hay un porcentaje que tienes que guardar para tus hijos. Y en la novela me pareció interesante la lucha entre hermanos a la hora de repartir bienes.

Cuando tienes un paciente, voy a decir con un perfil interesante, ¿sabes que tarde o temprano lo vas a utilizar en tus novelas?

No puedo pasar esa línea. Creo que en mis experiencias con otras personas, ya sea en terapia o solo hablando, agrego algunas historias de cómo funciona el mundo, o cómo la gente diferente puede mirarlo, pero no he estado sentada con una persona pensando que voy a usar sus palabras y sentimientos.

La psicóloga se doctoró con una tesis sobre la violencia, la revictimización y la culpa postraumática en 2016. Cedida

¿Qué emociones humanas son las que más te interesan?

Soy una de las pocas personas que tiene un doctorado en la vergüenza.

Creo que es una emoción extremadamente interesante porque es muy potente, algo de lo que no nos gusta hablar en absoluto. El instinto más primario y la primera reacción es ocultarlo, no solo el motivo, sino el hecho de reconocer que sentimos vergüenza.

La culpa también me interesa mucho, y la relación entre culpa y responsabilidad. Me gustan esas emociones sociales y cómo se regulan en el mundo.

¿Dirías que tu estilo es, más que un thriller, una novela psicológica?

Creo que las cosas que más asustan, lo que da más miedo en este mundo, es esa amenaza sutil, como muy ambigua. Mucho menos evidente es que un tipo esté en la puerta con un cuchillo esperando para apuñalarte. Yo me refiero a esa inseguridad de estar en casa y no saber si hay alguien más, o no saber si hay alguien que ha entrado o salido. Ese miedo psicológico es algo crucial en mi carrera.

¿Qué crees que falla en la sociedad para que siga habiendo violencia sexual?

Creo que todavía luchamos para que se hable con la rigurosidad que el tema exige, aunque ahora hay un poco de desviación del 'Me Too'.

Hay mucha gente que no lo dice, no denuncia, y es importante porque no estamos hablando solo de una violación por parte de un extraño en un parque, estamos hablando de situaciones domésticas.

La mayoría de las violaciones las cometen una persona conocida, así que eso nos plantea un montón de dudas y de preguntas. Hay que hablar y poner sobre la mesa la igualdad de género, no hay que quedarse en la superficie. Hay que escalar más a fondo, aunque aún hay demasiada resistencia a querer hablar en profundidad de estos temas.

Otros libros de Flood son 'La psicóloga' o 'La comunidad'. Cedida

Hablemos de la soledad, de sentirse sola, aunque convivas con alguien. ¿Crees que es un tema que no se trata demasiado?

Como humanos, somos animales sociales y nuestro instinto básico es el de la protección.

Uno quiere sentirse protegido, por tanto, la fórmula sería: "Si estoy sola, estoy desprotegida; si estoy con gente, estoy protegida". Luego existe también la llamada soledad social, como puede ser el caso de un matrimonio en el que, aunque no estés sola, te sientes como tal.

¿Por qué crees que disfruta tanto el lector de un registro como el tuyo?

Sabemos que todos vamos a morir un día u otro, sabemos que todos vamos a perder a un ser querido de una manera u otra, así que me gusta investigarlo a través de mis novelas, porque pienso que el lector lo disfruta así, reflexionando sobre qué sentiría él, qué me pasaría a mí... Pero viéndolo desde un lugar seguro, desde el sofá leyendo y haciendo ese ejercicio mental.