Leena Nair, directora general de Chanel distinguida por Isabel II, o cómo dar un salto (inesperado) al mundo del lujo

El lugar que ocupan las mujeres en el mundo de la moda se expande a pasos agigantados. Así nos lo demuestran figuras como Leena Nair. La exdirectora de recursos humanos de Unilever, una de las principales compañías de artículos de consumo del mundo, fue nombrado CEO global de Chanel en diciembre de 2021, y asumió su responsabilidad en enero de 2022. Sucedió a Alain Wertheimer, quien se convirtió en presidente ejecutivo global de la casa.

Esta elección no solo hizo eco a una mayor apuesta femenina en puestos de liderazgo, sino también a la búsqueda de diversidad en un sector que, pese a los avances, sigue sufriendo ciertos prejuicios.

"Esta nueva alianza al frente de la compañía, nombrada por la Junta de Chanel Limited (Reino Unido), garantizará aún más el éxito a largo plazo de Chanel como empresa privada, creyendo en la libertad de creación, cultivando el potencial humano y actuando para obtener un impacto positivo en el mundo", rezaba entonces el comunicado.

¿Pero cómo esta experta en tecnología se convirtió en CEO de uno de los imperios de lujo más importantes del mundo?

Tecnología y RR. HH.

Hija de K. Karthikeyan y prima de Vijay Menon y Sachin Menon, Leena Nair (Menon, como apellido de soltera) nació el 11 de junio de 1969 en Kolhapur, India. Apasionada por las tecnologías, eligió especializarse en ingeniería electrónica y telecomunicaciones.

Tras cursar un máster en negocios, decidió finalmente centrar su carrera en la parte de gestión. En 1992, se incorporó en Unilever, primero en un puesto de prácticas, antes de escalar de forma progresiva.

En el año 2007, dio un paso significativo al convertirse en directora de recursos humanos. En 2013, asumió el cargo de vicepresidenta sénior de liderazgo de RRHH y desarrollo organizacional y jefa global de diversidad. Tres años más tarde, entró en el comité ejecutivo, convirtiéndose en la primera mujer asiática y la más joven CHRO de Unilever.

Con 30 años de experiencia a sus espaldas, puede alardear de haber supervisado a más de 150.000 personas. Bajo su liderazgo, Unilever ha logrado la igualdad de género en el liderazgo global. Además de su fuerte compromiso con este tema, Leena Nair defiende una visión plenamente sostenible.

Forma parte del listado Forbes de las mejores mujeres autodidactas en la India en 2022, y de las más influyentes de Fortune India. También fue reconocida por la propia Isabel II como una de las empresarias más realizadas de Reino Unido. Además, es miembro no ejecutivo de British Telecom, del consejo de administración de LeverhulmeTrust y de 2018 a 2020, fue directora no ejecutiva del departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial británico.

El pasado 2 de enero, el rey Carlos III distinguió a 1.200 personalidades británicas por su éxito o servicio a la nación, entre ellas, Leena Nair. Su discreción es proporcional a su talento: seguida por poco más de 53 mil personas en Instagram (su cuenta es privada) preserva su intimidad. Está casada con el empresario Kumar Leena Nair, con el que tiene dos hijos.

Liderazgo en Chanel

Desde su llegada al cargo, la CEO se esmeró en aplicar su visión humanista en el ámbito empresarial. Férrea defensora de la igualdad de género, denunció recientemente los sesgos de la inteligencia artificial en este sentido.

Invitada a las conferencias View From The Top, organizada por la Stanford Graduate School of Business, Nair destacó que, durante su visita a las oficinas de Microsoft en Seattle, pidió a ChatGPT a modo de experimento que le enseñara una foto de su equipo de liderazgo. El resultado fue inequívoco: aparecieron hombres vestidos de traje, "ni siquiera a la moda", según la CEO que evidenció los esfuerzos que quedaban por hacer en este ámbito. Aún así, subrayó que la "IA está en todas partes y va a transformar nuestro mundo, por lo que el lujo tiene que participar en ella. Chanel tiene que participar en ella".

Nair destaca, asimismo, por su versatilidad. La casa francesa ha conseguido superar las dificultades a las que se enfrenta el sector desde hace unos años: en 2023, aumentaron en un 16% los ingresos de la compañía en comparación con el año anterior. Asimismo, la CEO contribuyó al aumento de la financiación de la Fundación Chanel, destinada a ayudar a mujeres y niñas.

Leena Nair ha sido reconocida como la mejor mujer consejera delegada del mundo, según destacó el Índice de Guardianes de Marca (Brand Guardianship Index) 2024 de Brand Finance. Los encuestados la calificaron como 'la estratega con mejores resultados'. Prueba de que su esfuerzo y trabajo, enfocado a las personas, da sus frutos.