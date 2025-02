Encarna Samitier, presidenta de '20 minutos': "Un consejo que doy a las chicas jóvenes es 'no lloréis en público'"

Nueva semana, nuevo capítulo del pódcast Arréglate que nos vamos. En esta ocasión, acompañan a Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Enclave ODS, y Charo Izquierdo, directora de Enclave ODS, Encarna Samitier.

La periodista de Barbastro (Huesca) es líder por naturaleza y consciente de la importancia de la mujer en los periódicos: "Algo que tengo grabado a fuego es la presencia de una mujer editora". Y lo dice con conocimiento de causa, pues como bien explica Charo, Encarna "ha sido directora de 20 minutos desde 2017 hasta octubre de 2024, que has pasado a ser presidenta" en el grupo Henneo, el cual lleva en el ADN la presencia femenina.

Cuando ella comenzó, en El Heraldo de Aragón, en 1982, "éramos muy pocas mujeres, dos en concreto" reconoce. "En todas las redacciones de España había pocas. Pero a partir de entonces, se nota la incorporación de las chicas a las facultades, el cambio de España".

Encarna Samitier, invitada al pódcast 'Arréglate que nos vamos' Esteban Palazuelos

La invitada ve en estos espacios un reflejo de lo que es la sociedad, "con 27 años era la jefa de local de un equipo todo de chicos, era curioso, y ya había esa idea de que una mujer podía, evidentemente, ser jefa de algo que no fuera sanidad, social o educación".

Hoy día, en la era digital, los medios tradicionales han tenido que adaptarse a las tecnologías que requieren inmediatez, así como un cambio en la manera de escribir y estructurar los contenidos. "Muchos no se adaptaron, y dejaron el oficio", reconoce la invitada cuando recuerda la llegada de los ordenadores a la redacción. Su pasión, sin embargo, va por encima de todo esto.

Deber de informar

La invitada de la semana de Arréglate que nos vamos, sentencia que "el periodismo necesita a la empresa" y que esta debe ser "moderna" y estar "al servicio de los periodistas con los avances tecnológicos". Y se adentra en el riesgo que presenta "la tecnología, el algoritmo y la tiranía del clic".

Remarca la importancia de recordar que "los medios no somos redes sociales". "Eso ha sido un mito que nos ha hecho mucho daño y es una realidad por la que tenemos que luchar. Que la gente entienda que las redes no son los medios, que los medios nos debemos a un código profesional y una responsabilidad constitucional".

"La gente tiene derecho a la información y nosotros el deber de informar bien", asevera Samitier.

Llenar la agenda

La generosidad y la amistad es clave entre mujeres del sector. Cruz Sánchez de Lara reconoce que, a Encarna, puede contarle "no solo el brillo y los éxitos, que es lo que todo el mundo ve. En los malos momentos y la tensión nos entendemos, lo vivimos y lo compartimos completamente", confiesa.

"Es muy importante en la vida saber reconocer el talento ajeno. Cuando digo esto me parece de perogrullo, porque dices '¿quién puede no reconocerlo?' Pero ocurre", incide la invitada que, además, ha sido nombra Top 100 en la XII edición.

"Durante mucho tiempo las agendas estaban llenas de nombres de hombres" ahora, "tenemos que hacer las listas, los artículos de opinión, los foros, los debates, teniendo en cuenta que el mundo está hecho de hombres y de mujeres. Eso antes estaba muy descompensado".

Existe la necesidad real de "ir rellenando la agenda, esos huecos con los nombres de mujeres" y remarca que "es una labor muy interesante de la que no hay que cansarse nunca".

Un consejo de sabia

La trayectoria de Encarna Samitier le concede el beneficio de aleccionar y aconsejar a los más jóvenes de la profesión, en especial a todas las mujeres que se incorporan a las redacciones: "A las chicas jóvenes que llegaban a hacer prácticas o que me pedían un consejo, les decía, aunque pueda parecer dura, creo que se me va a entender: 'nunca lloréis en público'".

Para la profesional de la información, es importante llorar con una amiga, con la familia, pero no caer en la autocompasión. Cruz Sánchez de Lara se suma a la recomendación: "Siempre digo que en el bolso hay que llevar al lado el clínex, la barra de labios. Tú te secas (las lágrimas), te pintas tus labios y vas allá y nadie te va a tener pena".

Cruz Sánchez de Lara, Encarna Samitier y Charo Izquierdo Esteban Palazuelos

Síndrome de la impostora

Con una extensa carrera en la profesión, y éxitos acumulados, Charo no puede evitar poner sobre la mesa algo común a la gran parte de mujeres de su perfil: "Sale bastante en las conversaciones el síndrome de la impostora, ¿tú lo has sentido alguna vez?".

"He luchado para no sentirlo" reconoce Samitier. "En Barbastro somos muy batalladores. Cuando he ido a tenerlo me he negado. Fíjate, no he caído en él. He tenido tentaciones, pero mi pregunta cuando esto pasa es '¿se lo harían a otra persona?' Generalmente la respuesta es 'no'". A modo de mantra, en estas circunstancias, la invitada se dice "estoy aquí, con toda mi vocación, mi esfuerzo, con todo mi oficio. Vamos a por ello".