Valentina Suárez-Zuloaga, directora creativa de MBFWM: “La meta es saber vender más y mejor lo que tenemos”

Con 25 años, llega para inyectar su visión y reposicionar la pasarela en el mapa internacional. Las reuniones y compromisos se suceden en cascada en su agenda, pero Valentina Suárez-Zuloaga lo afronta no solo con una sonrisa, sino con un entusiasmo genuino. "Es que me encanta mi trabajo", afirma muy consciente del privilegio que es poder aprender "todos los días" de sus dos proyectos.

Desde hace años defienda a capa y espada la artesanía, el diseño de autor y la producción ética en España con su plataforma Es Fascinante y, desde hace pocas semanas, la dirección creativa de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la popular pasarela que pretende actuar como epicentro del talento nacional.

Un puesto de nueva creación que ha asumido tras concursar con un proyecto centrado en la internacionalización y la innovación destinadas a algo tan complejo como el cambio. Su nombramiento es una declaración de intenciones: Mercedes-Benz Fashion Week Madrid busca renovarse, diferenciarse y conectar con una audiencia global a la que quieren enamorar de nuevo para permitir que las marcas independientes dentro de nuestras fronteras florezcan.

Valentina Suárez-Zuloaga, durante la entrevista. Rodrigo Mínguez

Aunque la tarea puede plantearse como titánica, la empresaria hace gala de una curiosa mezcla de pasión y convicción que resultan contagiosas. Escucharla no es querer creer en el proyecto de transformación, sino directamente creerlo. "Estoy muy segura de lo que propuse, creo mucho en mi plan estratégico", sostiene.

"Con Es Fascinante llevamos siete años teniendo un contacto casi diario con el diseñador, con el creador, lo que me da una sensación muy auténtica y real de lo que necesita el proyecto de la Semana de la Moda, que tiene un gran potencial de internacionalización y muchísimas posibilidades a nivel institucional, alianzas público-privadas y distintas sinergias que están sucediendo de una manera más natural y ágil de lo que inicialmente pensaba, porque no tenía esa visibilidad", apunta.

¿Cuál fue tu prioridad el día que te llamaron para darte el puesto?

Quería conocer más al equipo, cómo se organizaba, la estructura, cómo se trabaja internamente... porque el equipo y las personas que están involucradas son las que van a levantar y definir que todos esos planes, se puedan ejecutar o no.

Yo puedo tener planes, pero si no tengo al talento y a la gente que tenga esa predisposición de cambio, de innovación y que crean en el proyecto, no podría avanzar. Y me he encontrado a un equipo superpredispuesto a todo. No tienen miedo al cambio y están abiertos y proactivos a ir aplicando y probando, porque esto también es un poco "prueba y error". Esta es la parte que más satisfacción y tranquilidad me da.

Luego, también quise analizarlo todo a nivel numérico, visual, análisis de otras pasarelas, hablar con marcas... También me he sentado con algunos diseñadores, estoy en una escucha muy activa. Así que estamos en un momento en el que tenemos todo a nuestro favor para hacer cambios que se van a dar de una manera más rápida de lo que yo pensaba.

Hay ganas de sacudir un poco lo que había.

Sí, esa es la intención de este puesto y la intención que me trasladaron: "Hay que venir aquí con un plan renovador, con un plan que traiga nuevas ideas; que sea innovación y que nos ayude a seguir, a reposicionar". Así que estoy completamente alineada con eso, con cambios y propuestas, incluso las que a lo mejor no se llegaron a pensar que pudieran suceder. En la primera reunión dije: "No quiero que nadie me diga lo que no se puede hacer, voy a trabajar sin límites y luego ya los límites nos los encontraremos por el camino".

Valentina Suárez-Zuloaga posa para Magas. Rodrigo Mínguez

¿Qué necesita Mercedes-Benz Fashion Week?

Parto de la base de que necesita ser un trampolín internacional, que es para lo que nació, y también generar una concepción de lo que es la moda española más allá de los grandes grupos comerciales por los que somos reconocidos. ¿Cómo ayudar a que el diseñador independiente, el creador, entre dentro de un circuito más de industria y de negocio, donde se genere, se hagan pedidos, se abarquen nuevos mercados, y se adquiera un peso internacional que han llegado a tener empresas y diseñadores como Sybilla? No es nada fácil.

¿Qué nos ha pasado por el camino?

Creo que, en general, los españoles no creemos mucho en nosotros. No nos acabamos de creer el talento que tenemos, y es algo que encontré mucho con Es Fascinante cuando me lancé. Había mucho desconocimiento en general de diseñadores más allá de tres firmas. Y también me di cuenta, porque me pasaba a mí misma, que porque un nombre fuera italiano o francés ya me parecía mejor. Cuando me metí dentro de la moda española y vi la calidad-precio que tenemos, el talento, las ganas, nuestra historia y cultura, nuestra identidad, nuestra diversidad y nuestra riqueza, te diría que es casi inigualable a la de cualquier otro país.

Pero ese orgullo nos fallaba y eso da pie a que no te sepas vender, a que no te sepas comunicar. Por eso espero intentar aportar en creer más en nosotros y en nuestro producto, nuestro talento. Una vez creamos más en lo que tenemos, vamos a poder representarlo con la energía que requiere, porque requiere de mucha energía y mucha fuerza.

¿Cuáles son los primeros pasos más urgentes que crees que hay que dar?

Estamos en proceso de hacer un Guest International Program; en esta edición vienen cinco medios muy potentes. En anteriores ocasiones siempre ha habido prensa extranjera, y queremos volver a poner luz y energía ahí, en decir "esto merece la pena dedicarle espacio, tiempo y recursos", porque tiene que ir acompañado de recursos, y en eso estamos trabajando. Y luego el tema fechas, que yo tengo más claro que el agua que hay que cambiar.

¿Cuáles son las fechas que quieres poner?

Todavía no las tengo claras, estoy investigando y hablando con los diferentes protagonistas. Una vez lo tenga claro, lo traeré sobre la mesa, pero no podemos coincidir con Londres o con Milán, no podemos... He escrito a un montón de editoras de moda extranjeras y no les faltan ganas de venir, pero me dicen "estoy trabajando en Londres" o "estoy justamente en París, ahora me voy a ir a Milán"...

Hacerte un hueco sobre algo ya tan establecido y traer a gente que lleva 20 o 30 años haciendo el mismo circuito es muy difícil. Hay que empezar a ponerlo fácil para que esa gente pueda venir.

Eliminar excusas podría ser otro de los mantras de la directora creativa de la pasarela. Romper reticencias, desde aquellas que tengan que ver con el transporte (área en la que también están trabajando con ahínco) como con los prejuicios sobre cómo la creatividad puede expresarse en un recinto cerrado en el que, por ejemplo, no hay street style, una de las patas más mediáticas y conocidas de las semanas de la moda. Y sí, va haber nuevos formatos a partir de ahora.

La conversación sobre la delimitación de la pasarela y las actividades que hay alrededor es muy recurrente entre los asistentes a Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

La NBA también está limitada a nivel street style y han convertido el pasillo en una pasarela de moda, el punto más hot de todas las grandes ligas. La NFL también lo ha hecho, todos cuando salen del pasillo son fotografiados, a Taylor Swift la sacan en el pasillo... Entonces lo que digo es que no es tanto el formato, que hay que acompasar y complementarlo (por eso también está Madrid es Moda), hay que poner cosas nuevas sobre la mesa y vamos a hacerlo, tanto dentro como fuera.

Valentina Suárez-Zuloaga, la nueva directora creativa de MBFW Madrid. Rodrigo Mínguez

En ese sentido, la innovación y la tecnología también son uno de los pilares de este plan. ¿Cómo vais a plasmarlas, al menos en principio?

Tenemos que asociarnos con los mejores partners, y estoy en ello ahora. Buscamos a los que son punta en su sector para unirnos a ellos. Y para potenciar y desarrollar la parte experiencial vamos a incluir nuevos formatos, como un pódcast, que va a ser la primera vez que hagamos un formato así. También vamos a explorar otros caminos, estar en todas las redes, ver cómo podemos asociar lo que se ve con lo que se vende… Hay infinidad de posibilidades, y a ver si para septiembre vamos fuerte.

¿Los nuevos formatos incluyen a creadores de contenido e influencers?

Son importantísimos, y en esta edición va a haber muchos prescriptores de moda. Quizás antes había más celebrities, pero desde la pasarela me parece fundamental tenerlos, profesionales que están metidos en este circuito. Hay que hacerles partícipes y protagonistas, altavoces. A nivel nacional e internacional.

¿Cómo vais a afrontar ahora mismo el trabajo con los creadores y la selección de talento?

Hemos detectado los aspectos que tenemos que reforzar, como la internacionalización, a nivel prensa y a nivel compras. A partir de ahí, establecemos diferentes enfoques y, yendo a la raíz del tema, buscamos quiénes son las personas que pueden aportar ahí. Luego, escogeremos aquellos profesionales que sean punteros y nos vayan a aportar.

A lo mejor tenemos que empezar de cero, a lo mejor tenemos que empezar de 5 o de 20 porque ya está todo abarcado, pero desde lo que necesitan la pasarela y nuestras marcas. Y eso hay que trabajarlo mano a mano con las firmas, que haya variedad de estilos y de precios y, además, poder atraer compradores que resulten interesantes.

No me voy a traer a un comprador si la marca no puede abarcarlo, igual que a lo mejor una firma quiere internacionalizarse y yo tengo que tener al comprador que le va a hacer el pedido. Hay que trabajar conjuntamente.

Las marcas y los creadores se van a tener que poner las pilas.

Queremos traer el talento excepcional, el mejor; los que quieran tener visibilidad internacional, los que quieran innovar, crear y colaborar con otros artistas y artesanos, pero vamos a poner unos estándares altos que nosotros mismos vamos a cumplir para que vayamos de la mano y trabajar alineados y según un nivel de exigencia alto.

No es que ahora no sea alto, pero queremos subirlo y necesitamos ir de la mano con quien esté dispuesto a ello. Entiendo que no todo será simultáneo, que a lo mejor no todo tendrán ni esas ganas ni esas necesidades, y cada uno aporta diferentes cosas a Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, pero sí tenemos que ir un poco acompasados.

Valentina Suárez-Zuloaga cofundadora y CEO de Es Fascinante. Rodrigo Mínguez

¿Y el talento novel?

También vamos a ver cambios ahí. Tengo en mi plan unas propuestas enfocadas mucho en la viabilidad de ese talento, para que no se quede en un momento de un desfile, que es un esfuerzo tanto para la pasarela como para el diseñador. Después de la pasarela tiene que haber una continuidad y tiene que traducirse en que pueda producir más prendas, que pueda tener un impacto, contratar a más personas.

Tenemos que sentarnos a debatir pero, en mi opinión, debería haber un enfoque en la viabilidad y el desarrollo, que sea un trampolín que luego les permita continuar un camino. Y quizás si una marca lleva solo tres meses, puede que a lo mejor no tenga el recorrido como para subirse a una pasarela, porque está en pañales.

A mí me parece fundamental que haya estado y aguantado un tiempo, que haya hecho varias colecciones para acompañarle y decir: "venga, te empujamos". El escaparate es importantísimo, pero no se puede quedar solo ahí, porque hay mucho dinero público y privado que está ahí metido. Tenemos un responsabilidad.

Mencionando tanto la internacionalización, ¿esta pasarela puede jugar en la liga de París o Milán o es algo que no hay que pretender?

No tenemos que pretenderlo porque somos muy diferentes. Tenemos el diseño, tenemos el talento, pero tener el músculo económico es más complicado. Para mí la meta es ir ganando cuota de mercado y reforzarla, vender más y mejor lo que tenemos, que es una maravilla. Y seguir posicionándonos en artesanía, porque es una parte muy diferencial que no tienen otros.

Por ejemplo, el tema de la sostenibilidad está en boca de todo el mundo y hay quien incluso se ha apropiado del tema, y yo creo que nosotros tenemos todavía mucho por recorrer, pero a nivel de artesanía… ahí está nuestro nicho. Tenemos que hacernos fuertes, y tener a personas que la trabajen, evitando la decadencia del trabajo manual. Y eso que a nivel competencia y cuota de mercado, es más difícil encontrar a un buen patronista que a un diseñador.