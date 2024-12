La escritora Carmen Amoraga, afectada por la DANA: “La gente lo comparaba con ‘Lo imposible’. Fue horrible”

"A mi madre se le paró el corazón justo cuando estaba empezando a usarlo sin miedo". Con este mensaje arranca un nuevo capítulo de Arréglate que nos vamos. Se trata de una frase de la obra La memoria infiel, de la escritora valenciana Carmen Amoraga, protagonista del podcast de esta semana.

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, y Charo Izquierdo, directora de Enclave ODS, reciben a la autora, que expresa primero su agradecimiento por la invitación y plantea una reflexión: "La literatura imita y mejora la vida, aunque en la realidad, casi todo tiene explicación, en la ficción, tiene que ser coherente y verosímil".

Cruz Sánchez de Lara, Carmen Amoraga y Charo Izquierdo. Esteban Palazuelos

La autora, que reside en Picanya, vivió de primera mano el drama de la DANA, que azotó el sureste de España el pasado 29 de octubre. Confiesa que "marcó un antes y un después en mi vida y en mi manera de mirarla. Alguna vez me han preguntado si escribiré sobre la DANA. Creo que no como tal, pero por mi nueva manera de ver la vida, va a estar en todas mis novelas siempre".

Reflexiona sobre lo que llegan a suponer dramas de este calado: "Cuando estás acostumbrado a pequeñas tragedias y contratiempos que intentas superar con más o menos acierto y, de repente, viene una catástrofe tan grande que te golpea a ti y a toda la gente que quieres… cambia todo. Si hay algo en común en todas las personas que estamos damnificadas por esta DANA, es la resiliencia. Siempre llamaba 'letras minúsculas' a los que no nos pasaba nada, las mayúsculas eran los superfamosos, los que salían en los periódicos. Pero en realidad los mayúsculos somos nosotros, los que nos han pasado estas cosas y vamos a seguir adelante".

Amoraga, que publicó contenido de forma continua en su cuenta de Instagram durante estas semanas, se emociona al pensar que sus escritos pueden ayudar: "El domingo pasado, iba andando y me dijo una chica: 'Te conozco', le contesté que no, pero ella me dijo que ella a mí sí, que estaba ayudando mucho lo que escribía. Le dije: 'En realidad estoy pensando en dejar de hacerlo todos los días, porque yo también necesito pasar un poco de página'. Me respondió que, por favor, siguiera".

La escritora reflexiona sobre su proceso creativo: "Escribo desde la emoción, mis novelas nunca son la alegría de la huerta. Siempre pasan cosas duras. Eso de que la gente feliz no tiene historia… Yo tengo mucho sentido del humor y en las novelas también lo hay".

Se muestra agradecida por el apoyo que ha recibido, también por parte de Cruz, quien recalca: "Es muy fácil no soltarte de la mano, te haces querer. Hay mil formas de ayudar. Muchas veces lo comentamos en Arréglate que nos vamos: cuando las mujeres somos fuertes, parece que estamos ahí para todo, pero también nos hace falta que nos mimen el corazón".

Y añade: "A las fuertes nos hace falta que nos pasen la mano por el lomo, que digan que si nos caemos, están allí. Es una de las grandes fortalezas de la amistad y el tiempo no es un grado. Hay personas con la que generas unos vínculos sin hacer falta demasiado y eso hay que cuidarlo".

Arréglate que nos vamos con Carmen Amoraga Esteban Palazuelos

Charo pregunta a Carmen qué título le pondría a la DANA si fuera una novela. "El horror", contesta la autora. "Mucha gente lo compara con Lo imposible, pero lo que pasó con la DANA no fue la lluvia, fue la ola. Fue horrible. En Picanya pasó todo mucho más rápido que en otros pueblos. Mi hija nos llamó a las 18:38 h, a las 19:20 h, ya estábamos inundados. Éramos como zombis".

Ahora, echando la vista hacia atrás, considera que "todo se podía haber hecho mejor. Como política [fue secretaria de Cultura en Valencia], sé que mover las cosas cuesta mucho, pero eso no me impide ver lo mal que se ha llevado a cabo todo".

Charo aprovecha para preguntarle si este capítulo le ha despertado el gusanillo para volver: "No, esta fase está superada, con psicólogos además. Lo vivido con la DANA ha revitalizado mis ganas de ayudar a los demás. No voy a decir que de eso saldremos mejores, porque en esta situación, se ve lo mejor y lo peor del ser humano. Pero la bondad en el sentido de llevar a cabo acciones buenas está ahí y hay que verla".