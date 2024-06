Al Quabisi, una campeona árabe al volante en la Fórmula 1: “Una vez que nos ponemos el casco todos somos pilotos”

Hamda encontró su pasión en el automovilismo a través de su hermana Amna, quien también es piloto. "Naturalmente, seguí los pasos de mi familia y a partir de ahí me enamoré del deporte", recordó. Sin embargo, no ha sido un camino fácil. "El mayor desafío que he enfrentado fue encajar, pero cuando mostré mi potencial y obtuve buenos logros, empecé a ganar el respeto de otros pilotos", señaló.

Con el respaldo del Programa de la Academia Red Bull Racing Pepe Jeans, Hamda es una de esas mujeres que está rompiendo los esquemas del panorama deportivo y, por ende, social. La Academia de Fórmula 1, tradicionalmente dominado por hombres, comienza a traspasar nuevas fronteras al dar cabida a la mujer. Además, comienza a incluir el automovilismo con la moda.

La piloto Hamda Al Qubaisi posa para su Programa de la Academia de Red Bull Racing Pepe Jeans . Cedida

"Fue un momento de mucho orgullo para mí representar los colores de Red Bull Racing Pepe Jeans Academy en la primera ronda del campeonato de la F1 Academy, especialmente porque fue en Jeddah, cerca de casa", expresó Hamda. La piloto explicó lo significativo que fue para ella, como mujer árabe, llevar esos colores y conducir con esa decoración en la pista. "Una carrera que ha dado un paso adelante en la representación de las mujeres árabes en el automovilismo internacional".

A pesar de los obstáculos, Hamda ha demostrado que el talento puede superar las barreras de género. "Una vez que nos ponemos los cascos, todos somos solo pilotos y estamos ahí para dar lo mejor de nosotros y obtener resultados para nosotros mismos y para nuestros equipos", afirmó.

La colaboración entre Red Bull Racing y Pepe Jeans ha abierto una nueva dimensión en la carrera de Hamda. "Fusionar la moda y el automovilismo es realmente genial para mí, y nunca había tenido la oportunidad de estar involucrada en ambas industrias de esta manera", comentó con entusiasmo. Esta alianza permite a Hamda disfrutar de la moda en la pista y resalta la importancia de tener patrocinadores que apoyen la diversidad y la inclusión.

Tener el respaldo del programa ha sido un factor crucial en la carrera de Hamda. "Significa mucho para mí tener el apoyo del programa, ya que ha ayudado no solo con la visibilidad en el deporte, sino que me ha hecho sentir apoyada y siento que ha dado un gran impulso a mi carrera en el automovilismo", explicó. Este apoyo ha sido esencial para su desarrollo como piloto y para abrir más oportunidades para futuras generaciones de mujeres en el automovilismo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de حمدة القبيسي (@hamdaalqubaisi_official)

Hamda también ha notado cambios significativos en la actitud hacia las mujeres en el automovilismo. "Definitivamente, hay muchas más mujeres en el automovilismo, lo cual es realmente positivo de ver. Recuerdo que en el karting hace 5 años, yo era una de las únicas mujeres en la parrilla y ahora, cuando vuelvo a visitar, hay más participación femenina en la misma parrilla", recuerda la piloto. Este cambio es una prueba más del creciente reconocimiento hacia las mujeres en el deporte.

Hamda Al Qubaisi preparándose antes de correr una carrera. Cedida

La cobertura mediática ha jugado un papel crucial en la carrera de Hamda. "La cobertura mediática es un aspecto muy importante del deporte, y mis logros personales en mi carrera han sido destacados y han contribuido a oportunidades que en última instancia ayudan a mi carrera y visibilidad en el deporte", celebra la emiratí. Esta visibilidad, además de promover su carrera, ayuda a cambiar las percepciones públicas sobre las mujeres en el automovilismo.

La piloto Hamda Al Qubaisi durante una carrera. Cedida

Desde su perspectiva, Hamda ve un progreso significativo en la representación femenina en el automovilismo, pero cree que siempre se puede hacer más. "Deberíamos siempre esforzarnos por más y sería genial ver a más mujeres subir la escalera y que más mujeres participen en categorías como la F3 y la F2", invita a reflexionar. Con el apoyo continuo de programas como el de Red Bull Racing Pepe Jeans Academy, Hamda está segura de que veremos más mujeres alcanzar el éxito en el automovilismo.

El momento más memorable en la carrera de Hamda Al Qubaisi hasta ahora fue su histórico podio en Misano durante el Campeonato Italiano de F4 en 2021. Al convertirse en la primera mujer en alcanzar el podio en ese campeonato, Hamda reconoce que marcó un punto de inflexión en su carrera. "Es un logro que tengo muy cerca de mi corazón y trabajé muy duro para conseguirlo", expresó.

Hamda Al Qubaisi es un ejemplo si hablamos de romper barreras en la pista, además de celebrar moda y automovilismo gracias a los patrocinadores. Su historia podríamos definirla en ‘pasión’, ‘determinación’ y ‘apoyo adecuado’.