La creadora del software para un lenguaje igualitario María Borrell: “El sector más reacio es la construcción”

Cuando los consejos de administración están equilibrados entre hombres y mujeres, las empresas tienen un 20% más de probabilidades de obtener mejores resultados empresariales. Este dato ofrecido por la OIT habla por sí solo y es un claro ejemplo de por qué la labor de María Borrell es tan importante.

El tema de la igualdad no es algo baladí porque aún queda mucho trabajo por hacer para lograr que las plantillas y los puestos directivos de las empresas sean más diversos y haya más paridad. En ello trabaja desde hace dos años esta joven emprendedora que ha creado el sotftware We Gender Lab para ayudar a las compañías a gestionar, medir y mejorar la igualdad de género laboral.

Orgullosa de su labor y con ganas de seguir animando a sus potenciales clientes a sumarse a la causa, María charla con Magas sobre esta herramienta. "Las empresas españolas tienen un papel fundamental a la hora de lograr una igualdad real en nuestro país, y convertirse en referente de impacto para otros muchos. En WE Gender Lab creemos que la tecnología debe ser su herramienta principal, y ahí es dónde entramos", confiesa.

Empecemos un poco con tu trayectoria...

Yo estudié Derecho cuando acabé el colegio. No sabía muy bien qué estudiar y como tenía muchos abogados en mi familia... La carrera me gustó, sobre todo, por la vertiende de los derechos humanos, así que hice el Máster en Gobernanza Internacional de Derechos Humanos y acabé haciendo prácticas en Naciones Unidas. Luego estuve en un bufete y volví a la ONU haciendo temas de género en distintos proyectos de desarrollo.

Me fui metiendo en cuestiones de impacto social y me di cuenta de que trabajando en el sector público los avances van siempre más despacio. Entonces empecé a pensar en cómo podía transformar eso en un trabajo para ayudar a las empresas en el terreno de igualdad. En 2022 me lancé con este proyecto.

Explícanos un poco cómo funciona We Gender Lab.

Nosotros planteamos esta herramienta, este software, porque vimos que hay un problema a la hora de trabajar temas de igualdad en las empresas, porque, entre otras cosas, no hay equipos de recursos humanos con suficiente formación y sí con mucha carga de trabajo. Además, faltaba un poco de tecnología al respecto y en We Gender Lab queremos poner la tecnología a disposición de la igualdad.

Entonces hemos desarrollado esta herramienta que parte de un diagnóstico de la situación con respecto a la diversidad. El análisis abre una serie de iniciativas y recomendaciones para que cada empresa pueda trabajar la igualdad.

Se hace seguimiento, medición, descarga de informes, conexión con proveedores de servicios concretos si se quiere externalizar alguna acción.... Un diverso número de funcionalidades que va creciendo. Para desarrollar esta herramienta, nos hemos sentado con muchos de los directores de RRHH de distintas empresas en España para entender cómo trabajan la igualdad y cuáles son los problemas que tienen.

"Hay compañías que su prioridad no es trabajar en temas de igualdad. La mayoría en España lo hacen por obligación legal"

¿Cómo ha sido la acogida?, ¿hay intención de paridad?

Depende del sector y depende, sobre todo, de la cultura y del liderazgo empresarial de la empresa concreta a la que vayamos. Hay algunas que nos han dicho: "Fenomenal, necesitamos cosas nuevas. Necesitamos una forma más rápida de hacer esto". Otras nos ha costado un poco más, porque lo cierto es que hay compañías en que su prioridad no es trabajar en temas de igualdad ahora mismo. También vemos que hay muchos que lo hacen porque hay obligaciones legales de cumplir unas cuotas. En España, de momento, predominan las que lo hacen por obligación legal.

¿Qué séctor es el más reacio?

Yo diría que el de la construcción. Hay una clara infrarrepresentación femenina porque tradicionalmente es un sector masculinizado. Es verdad que su apertura a la igualdad depende de la empresa en sí. Algunas ya tienen planes en marcha en busqueda de talento femenino para ir cerrando esas brechas. Va muy ligado a la clase de liderazgo que tenga la compañía.

Está demostrado que las empresas más igualitarias entre hombres y mujeres funcionan mejor y generan más beneficios. ¿Cuál es el problema entonces para no sumarse a esto?

Pregunta complicada... Yo creo que es difícil cambiar nuestra percepción de las cosas cuando siempre hemos creído que son de una determinada forma. Cuando nosotros siempre hemos sido diez socios hombres en esta empresa, quizás no hemos visto que haya ningún problema, porque a lo mejor a nosotros personalmente no nos está afectando. Cuesta asumir el cambio y ser proactivos

Luego la incorporación de la mujer al mercado laboral ha generado muchísimos cambios, pero también es bastante reciente. Los pasos en este sentido son lentos. Detrás de todo hay un motivo cultural, convicciones o prejuicios inconscientes.

¿Qué aporta la diversidad a las empresas?

Mayor innovación, porque hay diversidad de experiencias. Consecuentemente, también las empresas son más competitivas, obtienen mejores resultados también en lo económico como en el terreno de atraer más talento. De hecho, hay un estudio del BCG de Harvard Business Review que dice que las empresas con equipos directivos diversos tiene unos ingresos 19% superiores y unos márgenes de EBIT del 9% más altos que otras empresas. Las empresas con más de un 30% de mujeres ejecutivas tienen más probabilidades de superar a las empresas en las que este porcentaje oscila entre el 10-30.

Además, cuando trabajas la igualdad activamente y se refleja en tus equipos directivos, tienes 47% más de probabilidades de atraer y retener talento. Los datos están ahí.

¿Hay que fijarse en empresas diversas cuando se va a buscar trabajo?

Sí. De hecho, el 61% de las mujeres buscando trabajo se fijan activamente en los equipos directivos y su diversidad antes de decidir dónde trabajar. Yo misma lo he hecho. Hay mil motivos por los que las empresas tiene que trabajar el tema de la igualdad, porque si no te vas a quedar atrás, vas a perder talento, clientes e inversión. Como empresario, no tienes otra opción.

En vuestra plataforma también dais cursos a las empresas sobre liderazgo, concilación...

En temas de conciliación, por ejemplo, hacemos mucho hincapié porque este es un tema que genera desigualdades y brechas en promoción, liderazgo y salarios. Lo que tratamos es de proponer medidas para mejorar un poco el balance entre nuestra vida profesional y personal que pueden ir destinadas a gestión del tiempo, a la productividad, etc.

Algo tan sencillo como incentivar que los hombres en nuestras empresas cojan las bajas de paternidad que a veces no lo hacen porque también se sienten juzgados. Favorecer eso crea un efecto cadena que nos permite focalizarnos en nosotras y no tener que asumir esa responsabilidad totalmente. El 84% de las mujeres diariamente hace tareas de cuidados y del hogar frente a un 41% de hombres. Hay trabajo que hacer personalmente, en nuestras casas y a nivel empresarial.

"Hay que incentivar que los hombres cojan bajas de paternidad y las vocaciones femeninas de carreras STEM desde casa y desde el colegio"

También tratáis temas de salud específicos de la mujer como la menopausia en estas formaciones para empresas...

Lo primero que tenemos que explicar es qué pasa y qué síntomas sufren las trabajadoras para que conozcan un poco el tema. ¿Sabes qué pasa? Las empresas están perdiendo un montón de talento de mujeres en estas edades, que además es el talento que quieren promocionar, porque no hay sistemas de apoyo buenos para estas situaciones. Es tan sencillo como tener ratos de descanso, favorecer el teletrabajo... pequeños cambios.

Al fin y al cabo, es algo que afecta a parte de tu plantilla y lo suyo es crear espacios de trabajo mucho más inclusivos en este sentido y en los que la gente esté más cómoda y se sienta más apoyada.

Europa aconseja un 40% de representación femenina en puestos de poder y España prepara una ley que marcará una obligación en ese sentido, pero aún hay sectores en los que la mujer está infrarepresentada...

En el accionariado de las empresas, solo un 22,5% de las personas que ostentan la propiedad de las compañías españolas son mujeres, frente al 77,5% de hombres. En puestos de poder estamos poco representadas en sectores que, además, generan muchísimo dinero. En esas decisiones tenemos que estar representadas y también a ese nivel económico, porque si no seguirán las brechas de género.

Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, para incentivar esas vocaciones femeninas en carreras STEM. Personalmente, pienso que tiene un papel muy importante cómo educamos a los niños desde muy pequeños en casa y en el colegio. Si todos sus profesores de matemáticas, física, etcétera son hombres, inconscientemente asociarán que son profesiones masculinas.

Joven, emprendora y mujer en busca de la igualdad... Es una importante labor la que desempeñas, María.

Yo creo firmemente en lo que hago, en la misión de lo que hago. Me llena, me hace feliz y es algo por lo que voy a seguir trabajando toda la vida, independientemente de donde esté. Cuando tengo un día de esos de mucho estrés y me pregunto por qué me metí en esto, me digo: "Porque estás luchando por algo en lo que crees, por una visión de un futuro al que quieres llegar y que todavía no es". Merece la pena personalmente.