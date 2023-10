Dora Bárcenas, dircom de FQT: "El aspecto físico y la ropa siguen siendo muy importantes para conseguir un empleo"

Más de 10.600 mujeres formadas, y un 80% de ratio de inserción en el mercado laboral, son cifras que llenan de orgullo a las responsables de cualquier organización.

En este caso, las cifras pertenecen a la Fundación Quiero Trabajo, cuya dircom, Dora Bárcenas defiende con pasión y explica a Magas cómo es de importante ayudar a mujeres en riesgo de exclusión social, a pasar por el trance de una entrevista de trabajo.

Algo que para muchos pudiera parecer algo sencillo, pero que para ellas y sus circunstancias de vida, es sumamente importante y complicado.

“El objetivo principal de la Fundación Quiero Trabajo es empoderar en su mayoría a mujeres que están en riesgo de exclusión social para que puedan reconocer sus aptitudes y se fortalezcan tanto físicamente como mentalmente. En concreto, que se puedan enfrentar de la mejor manera posible a los procesos de selección y a las entrevistas de trabajo”, asegura Dora Bárcenas, directora de comunicación de Fundación Quiero Trabajo.

La dircom en el Show Room de la fundación.

¿Desde cuándo estáis ayudando a las mujeres?

Empezamos a funcionar en 2016 en Barcelona. En el 2019 se abrió la oficina en Madrid y ahora mismo, estamos muy emocionadas, porque vamos a abrir en Málaga, gracias al apoyo de la Fundación Puig.

Puede parecer poco tiempo de recorrido, pero la verdad es que es un modelo que está muy probado en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos donde hay una ONG con este modelo que lleva operando desde 1997 con muy buenos resultados, y también hay otra en Reino Unido, que hace prácticamente lo mismo.

¿Cuál es el perfil de mujer que se acerca a la fundación para solicitar esta ayuda?

En general, son mujeres vulnerables por alguna razón y en su mayoría con edades de entre 35 y 45 años de todos los colectivos. Son mujeres que pararon su carrera laboral por quedarse en casa cuidando a los hijos y después de seis o siete años se encuentran con un mercado que ya no es el mismo que conocían y tienen que actualizarse, y la fundación les acompaña en ese proceso. También mujeres migrantes que en sus países han tenido formación profesional y trabajos importantes, y cuando llegan a España tienen que empezar de cero.

También las mujeres monoparentales, que son el principal sustento de su familia, el colectivo LGTBIQ+, etcétera. Mujeres que no tienen las mismas oportunidades por sus circunstancias.

El equipo ayudando con el estilismo.

¿Es tan importante el aspecto físico, la ropa y los zapatos para conseguir un empleo?

Este es un tema muy polémico, pero la respuesta es sí. El aspecto físico, sigue siendo muy importante para conseguir un empleo.

Es sumamente importante para conseguir un empleo, porque no solo tiene que ver con tu aspecto físico, y que te veas bien y presentable en el momento de la entrevista, sino que el efecto que hace esto en la autoestima, y la seguridad que gana una mujer al verse después de las sesiones de estilismo, donde descubre su yo más profesional, eso tiene un impacto muy interesante.

Las mujeres que llegan a la Fundación, evidentemente llegan preocupadas, temerosas por sus circunstancias, vulnerables... Y poco a poco, durante la selección del look que se diseña entre ella y una estilista, se van soltando, van hablando, van opinando acerca de lo que les gusta, de lo que no les gusta, y ahí es cuando empieza a suceder la magia.

Ellas empiezan a tomar decisiones de lo que les gusta y lo que no, con qué se sienten cómodas, qué colores les gustan. Y esto, aunque parezca superficial, se está haciendo un trabajo sumamente importante, porque no perdamos de vista que son mujeres que quizá llevan muchos años, sin que nadie le dedique un tiempo, que no tienen los recursos para poder vestirse como les gustaría o que ni siquiera se lo plantean porque evidentemente sus ingresos se destinan a la supervivencia.

Es ahí cuando la magia sucede dentro de la fundación, cuando estas mujeres empiezan a involucrarse y a ser escuchadas. El momento que se genera entre la estilista y la candidata es único.

Evidentemente, forma parte de un proceso, porque no solo es esto cambio en el aspecto físico, sino que requiere de una preparación. La parte de la mentorización, donde profesionales de diferentes empresas con las que colaboramos les dedican una hora de su tiempo para revisar su currículum, para ensayar el discurso de su entrevista.

Entonces creo que este es el mix que hace que tengamos los resultados que tenemos. Es muy bonito y además, el conjunto de ropa que les entregamos es completamente nuevo y por supuesto, es para ellas y no tienen que devolverlo.

El servicio de 'Mentoring' en pleno funcionamiento.

También creáis programas para empresas que impactan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible...

Para la Fundación es vital el trabajo en red. Buscamos que nuestros principales socios puedan beneficiarse, a la vez que colaboran con voluntariado corporativo. Lo que sabemos es que las empresas, hoy en día, son más sensibles a las necesidades sociales y se preocupan cada vez más por elegir aquellos proyectos que no sólo les hagan cumplir los requisitos que tienen de desarrollo sostenible dentro de sus empresas, sino que también puedan elegir programas que les faciliten a los empleados hacer un voluntariado no corporativo.

La ventaja que tenemos es que trabajamos con todos los colectivos dentro de mujeres vulnerables, desde paradas de larga duración hasta mujeres que han sido víctimas de violencia de género, migrantes, mujeres con discapacidad física, el colectivo LGTBI, mayores de 45, con todos los colectivos, porque al final estamos hablando de un sueño único que es poder tener un trabajo que les permita diseñar sus vidas como se las imaginaron y se merecen. Por eso, colaboramos con las empresas, porque alguno de estos colectivos siempre les encaja en sus programas sociales.

Si hablamos de cifras y datos, ¿que habéis conseguido hasta el día de hoy?

Estamos muy agradecidas con el resultado obtenido. Mantenemos un ratio de inserción del 80%, lo que quiere decir que ocho de cada diez mujeres que pasan por la fundación en el servicio individual superan sus entrevistas de trabajo y logran un empleo. Son datos muy buenos.

En 2022 atendimos a más de 1.100 mujeres, en el servicio individual con entrevistas de trabajo confirmadas, más de 1600 personas han participado en los programas formativos y en formaciones grupales online y offline. Tuvimos más de 20.000 horas de formación durante el año y contamos con un equipo de aproximadamente 500 voluntarios, tanto de particulares como empresas entre mentores, estilistas, formadores, y coaches, que al final son el motor que hace que funcione la formación.

Desde que se abrió la Fundación, se han atendido a más de 4.600 mujeres en el servicio individual y formadas alrededor de 10.600 personas. No hay que perder de vista que estos resultados son gracias al trabajo en red, que realizamos con entidades y empresas.

Por supuesto, el apoyo del patronato y del equipo asesor, y del trabajo del equipo gestor, que al final es una plantilla muy pequeña. Somos solo ocho personas en plantilla. Y bueno, estos resultados al final reflejan el trabajo que se ha estado haciendo con los recursos que tenemos.

¿Cómo les ayudáis con los puestos de trabajo?

En la Fundación no hacemos intermediación laboral a las candidatas. Se han dado casos que, después de jornadas de empleo que organizamos con diferentes empresas, surgen oportunidades para ellas y empiecen el proceso de selección. Pero la Fundación lo que hace es prepararlas para las entrevistas de trabajo.

Sabemos a qué puestos de trabajo van a aplicar, y en qué empresas, y con la ayuda de mentores, con mucha experiencia en selección de personal, que son profesionales en recursos humanos, en puestos de dirección, gerencia, etc., revisan sus currículos y practican su discurso para la entrevista.

Es decir, un tiempo enfocados en ellas, para hacerles ver sus fortalezas, áreas de mejora y sobre todo, sacarles todo el potencial que tienen. Entonces esto es una combinación entre mentorización, asesoría y coaching.

¿Qué marcas colaboran con vosotros?

Tenemos la fortuna de contar con el apoyo de varias empresas. El lo que a estilismo se refiere nos apoyan varias marcas, por ejemplo, Grupo Tendam con sus marcas como Cortefiel o Pedro del Hierro, también Henkel Ibérica, Zurich, Inditex, Fundación Telefónica, El Corte Inglés, Banc Sabadell, Acciona, Isdin, Mango, PWC, Deloitte...

Con ropa nueva, que se quedan las candidatas y es para ellas. Además estamos sumamente agradecidos porque no solo nos apoyan con ropa, sino también con algunas iniciativas que nos ayudan a tener más visibilidad y recaudar fondos para la fundación. La verdad es que lo valoramos mucho.

¿En qué consiste el proyecto ByBy en el que estáis inmersas?

Se trata de un proyecto que compartimos con Tendam, concretamente con la marca Pedro del Hierro, que se llama ByBy por el que se ha reunido a ocho mujeres creadoras, de diferentes ámbitos, y han diseñado una capa cada una de la mano de Nacho Aguayo, director creativo de Pedro del Hierro.

Se trata de una colección única de ocho capas muy bonitas y han elegido a la Fundación para que presente una de ellas.

Estamos muy agradecidas porque nuestra capa fue diseñada por Pilar Mateo, que es una científica muy reconocida internacionalmente, que está especializada en el campo de los insectos que transmiten las principales enfermedades endémicas. Las capas saldrán a la venta en octubre y ese tipo de apoyo nos ayuda.

Las ocho capas del proyecto ByBy.

¿Dónde se pueden adquirir las capas?

Saldrán a la venta en octubre en los puntos de venta de Pedro del Hierro y el 100% de los beneficios recaudados se destinarán a proyectos solidarios.

Alguien que quiera ayudar a la Fundación, ¿cómo puede hacerlo?

Es muy sencillo colaborar, solo tienen que contactarnos por teléfono o redes sociales o entrar en nuestra página web y ahí tienen un formulario para contactarnos y unirse a la red de voluntariado. Invito a que la gente joven se sume a la labor.

¿Sería necesario alzar más la voz sobre estos temas?

Sí, definitivamente. Vivimos ahora en un momento en el que la mujer tiene valor, visibilidad y voz afortunadamente. A lo mejor en otras épocas no. También es cierto que cada vez somos más mujeres profesionales, en puestos de trabajo clave. Pero tampoco hay que dejar de ver que sigue existiendo una diferencia de género importante, y en grupos vulnerables todavía más.

No solo en términos de oportunidades y en ámbitos profesionales, sino que también a nivel social. Una mujer tiene grandes responsabilidades. No digo que los hombres no, pero seguimos siendo el pilar de los núcleos familiares, y eso conlleva muchísimo trabajo, mucho esfuerzo. Hay mucho trabajo por hacer y hay que dar visibilidad a estos colectivos, a estas mujeres que no han tenido la misma suerte que otras.

¿Cómo valora la comunicación la Fundación?

Tener empatía como punto de partida es sumamente importante. Nosotros, lo que tratamos de hacer es tener por un lado una comunicación interna que funcione lo mejor posible, no solo entre el equipo gestor, que somos la máquina que hace que que esto no se detenga, sino que también en la comunicación que hay con el voluntariado. Mantener a nuestra red de voluntarios informados del impacto que generan en cada intervención que hacen es la clave para mantenerlos motivados y también poder fidelizarlos y que sigan participando.

Manejamos presupuestos pues muy pequeñitos, pero gracias a las redes sociales tenemos la oportunidad de tener un poco más de alcance y de comunicar las actividades que estamos haciendo.

¿Cuáles son ahora los pilares en los que se basa vuestra estrategia de comunicación?

Como decía anteriormente, trabajamos mucho en la empatía, el trabajo en red y la efectividad. Porque por un lado la empatía, porque tratamos con la vida de las personas. El trabajo en red `porque sin las entidades, sin las empresas y los voluntariados, no sería posible una operación de la fundación y la efectividad en el sentido de la importancia de dar resultados que se traduzcan en más mujeres reinsertadas con una oportunidad real de poder diseñar la vida que quieren.

Estamos trabajando ahora en una nueva campaña de comunicación que va a ser nuestra primera campaña de comunicación masiva de la fundación, gracias al apoyo de Atresmedia, que nos ha donado algunos espacios publicitarios de Ideade que nos está ayudando a generar una idea creativa maravillosa. Quizás podamos lanzarla en febrero de 2024, cerca del Día Internacional de la Mujer.

¿Cuál es el mayor obstáculo con el que os encontráis?

No nos gusta hablar en la fundación de obstáculos sino de retos y el principal tiene que ver con con generar más impacto, conseguir llegar a más mujeres trabajando en red con las entidades administraciones para acompañarlas en su proceso de integración. El reto es poder llegar a contar con el apoyo de más empresas para que este círculo virtuoso se siga dando. En eso estamos enfocadas.

