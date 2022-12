Melissa Jiménez: "Cuando estás 24 horas al día con tus hijos te quema. Eso le pasa a todas las madres"

Melisa Jiménez actualmente es la única mujer española retransmitiendo la Fórmula 1. Habla cinco idiomas y defiende el poder viajar y no dejar de trabajar cuando llega la maternidad. “Cuando estás 24 horas al día con tus hijos te quemas, y eso me pasa a mí y les pasa a todas las madres del mundo. Es importante que salgamos a sentirnos realizadas. ¿Por qué el padre de tus hijos o cualquier amigo que tengas puede estar tantas horas fuera y que tú lo hagas es un cargo de conciencia?”, expresa la periodista.

[Carla, la única directora de un equipo de superbikes: "En motos hay más mujeres de las que se ven en la televisión"]

MagasIN charla con Jiménez en la presentación de Clarel Senses, la tienda de belleza que ha aterrizado en Madrid y lucha contra la pobreza menstrual vendiendo productos de higiene femenina sin IVA.

¿Dónde nace tu pasión por el motor?

Estar en el motor era mi sueño desde pequeña. Fue mi padre quien me contagió su adrenalina y pasión, ya que él lleva 37 años trabajando como ingeniero de MotoGP. Yo, como muchos españoles, los domingos los pasaba delante de la televisión con el aperitivo viendo la Fórmula y la MotoGP.

Mi referente ha sido Ainhoa Arbizu. La veía por televisión y le decía a mi padre: quiero ser como ella, y quiero estar contigo, y quiero viajar por el mundo. Algo que si bien deseaba veía complicado, pues el papel de la mujer en el motor, aunque ha ido evolucionando, no es tan común como en otras áreas.

Ainhoa logró el hito de ser la primera y única mujer que hace veinte años retransmitía MotoGP en España.

¿Cómo logras arrancar en un campo que a priori es masculino?

Estudié periodismo, moví hilos por donde pude, envié currículums y al final retransmití MotoGP y ahora soy la única enviada a nivel nacional, cubriendo el puesto de Noemí de Miguel, que ahora está en plató presentando los grandes premios. Algo también de valorar dentro de la mujer en el motor.

@melissajimenezgp

¿Cómo se compagina la maternidad viajando por los circuitos de todo el mundo?

Esta es primera temporada en Fórmula 1, antes había hecho MotoGP y estuve varios años parada viviendo en el extranjero por dedicar tiempo a mi familia y mis hijos.

A veces la sociedad ve injusto que tu como madre decidas trabajar y dejar a tus hijos. No es que quieras salir de casa para no pasar tiempo con tus hijos o deshacerte de tus hijos. Sino que es importante que te sientas realizada. Yo como madre de tres hijos que soy, te digo que cuando estás 24 horas al día solo con tus hijos te quemas, y eso me pasa a mi y les pasa a todas las madres del mundo. Es importante sentirte valorada y rodearte de personas a las que les gusta lo que haces porque eso te hace crecer a ti.

¿Se entiende más que un futbolista deje a sus hijos a que lo haga su madre por trabajar?

Sin duda ¿Por qué el padre de tus hijos o cualquier amigo que tengas puede estar tantas horas fuera y que tu lo hagas es un cargo de conciencia? Pues estoy en todo mi derecho de hacerlo. Las mujeres entre nosotras y con nosotros somos muy críticas. De repente me voy dos semanas a Japón y a Singapur y cuando llego pienso que mis hijos están sin madre. Son frases que tenemos en el subconsciente que no nos ayudan.

@melissajimenezgp

Tu exmarido también viaja y está lejos, ¿cómo os organizáis?

Siempre hemos hecho mitad y mitad. Nos hemos organizado con la familia de él y con la mía, mi madre me ayuda muchísimo. Y los niños los domingos tienen el plan televisivo familiar asegurado con el abuelo que trabaja en MotoGP, su padre con el partido de fútbol y su madre con la Fórmula 1.

Gala, mi hija mayor, al principio de esta nueva etapa y después de llevar siete años pegadas la una con la otra me preguntaba que por qué me había apuntado a lo de los coches (como si fuera una extraescolar).

“No quiero que estés tanto tiempo fuera”, me decía al principio. Pero después, al verme en televisión, verme contenta y que sus amigas le digan qué guay que tu mamá hace esto, lo valora. Y a mí me enriquece y el tiempo que paso con mis hijos es de calidad. Y el que paso en el trabajo es de calidad, a pesar de que les echo de menos.

¿Cuántas mujeres hay al frente de las escuderías o al volante en Fórmula 1?

En el motor cada vez hay más mujeres, pero es verdad que fuera de la comunicación y en la Fórmula 1 son pocas aún. Tendremos que hacer Mujeres en el paddock de la Fórmula 1 para visibilizarlo y hacer el recuento.

¿Qué te parece la iniciativa de Clarel de eliminar el IVA en los productos para la menstruación?

Que el 28 de cada mes todas podamos comprar higiene menstrual sin IVA en Clarel me parece un gran avance. Desconocía que hubiera tantas mujeres sufriendo pobreza menstrual en nuestro país y sin duda es necesario que se quite el IVA de estos productos de primera necesidad.

[Nuria Roca inaugura una tienda de belleza que lucha contra la pobreza menstrual: los 28 sin IVA]

Sigue los temas que te interesan