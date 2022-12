Jesica Simarro, sobre sus inicios como estrella de TikTok: "La gente se burlaba de mí"

Jesica Simarro, a sus recién cumplidos 18 años, ha sido capaz de fusionar pasión con profesión. El baile es su gran hobby y la creación de contenido en redes sociales, la herramienta que le ha proporcionado un gran reconocimiento entre su generación.

Originaria de Albacete, su perfil en redes sociales llega ahora a todo el mundo mediante los casi 7 millones de seguidores que tiene en TikTok.

Jesica es una persona extrovertida, familiar y con muchas metas por delante a la que le gusta la moda, la música y el baile. MagasIN ha hablado con ella para conocer cómo es triunfar y tener tanta exposición social, siendo tan joven.

¿Qué te llevó a abrir tu cuenta de TikTok por primera vez? ¿Cuándo y cómo comenzaste a crecer en redes sociales?

Sinceramente, no cogí un 4 de junio y me abrí una cuenta en TikTok pensando que iba a conseguir un número de seguidores concreto. Fue algo inesperado, de pequeña empecé a grabarme en una 2DS y de ahí seguí para adelante haciendo lo que más me gustaba: bailar. Y, hasta ahora, que gracias a mi perfil en redes, he conseguido todo lo que tengo.

¿Estás estudiando o trabajando? Si es así, ¿cómo lo compaginas con las redes?

Diría que estoy estudiando y, a la vez, trabajando en las redes sociales. Y, lo compagino bien, pero sí es cierto que los estudios me limitan y consumen mi tiempo más de lo que me gustaría. A veces, me ponen muchos exámenes o trabajos, y es algo que me fastidia, porque me encantaría poder dedicar un poco más de ese tiempo a las redes sociales. Pero también entiendo que seguir estudiando es bueno para mi futuro.

Con casi 7 millones de seguidores, ¿cuál ha sido tu vídeo más viral?

Uno de los que más bombazo supuso para mi perfil fue un vídeo en el que yo bailaba la canción "Drakukeo", de Kidd Keo. Muchísima gente en TikTok empezó a reproducirlo también. Y aunque hay dos o tres más que fueron bastante virales, ese es el que más destacó.

Tienes 18 años, ¿cómo gestionas tener tantos millones de seguidores siendo tan joven? ¿Te ha resultado difícil en algún momento la exposición?

Sí es cierto que soy muy joven para gestionar tanta exposición, de hecho, empecé en esto con 16 años. Tanto para mí como para mi familia ha sido algo nuevo, que no habíamos experimentado ni sabíamos que íbamos a experimentar.

Desde mi experiencia, no ha sido algo difícil. Lo llevo bastante bien porque tengo la suerte de no recibir muchas críticas hacia mi persona. Eso es algo que agradezco mucho, porque me ha permitido crecer de una manera orgánica, sin meterme en malos rollos.

Lo que no quita que, tanto a mi círculo más cercano como a mí, nos haya costado asimilar todo esto, aún a día de hoy, creo que seguimos asimilándolo. Una niña que empezó a grabarse con 11 años y, ahora, ha conseguido todo esto, pues no es algo que ocurra todos los días.

Alguna vez has mostrado a familiares y amigos en tu perfil, ¿qué opina tu círculo más cercano de tu éxito en TikTok?

A la que más suelo incluir en mis vídeos es a mi madre, porque con ella tengo un vínculo súper cercano. En general, mi familia es un pilar fundamental para mí. Han estado siempre muy orgullosos de mí y de todo lo que he conseguido siendo una niña súper sencilla, viniendo de una casa humilde. Por eso sé que siempre los voy a tener ahí para apoyarme en todas mis decisiones.

Podría decirse que tu estilo en redes es urbano y desenfadado, ¿crees que es importante mostrar al público una imagen lo más natural y real posible?

Sí pienso que es importante, porque hay que recordar que tanto yo como la persona que hay detrás de la pantalla somos seres humanos, y mostrar algo que no eres realmente significa engañarte a ti y a tu público. Creo que la naturalidad es algo que llama mucho la atención, porque consigue que la gente se familiarice contigo y con tu contenido, y que te vea como alguien normal y real, sin filtros.

Entonces, ¿cómo definirías tu contenido en Tik Tok? Y, ¿qué dirías que diferencia a tu perfil del resto?

Es una pregunta que aún no sé muy bien cómo responder, pero considero que es una cuenta inspiradora. Creo, y espero haberlo hecho, que he podido servir de inspiración para la gente de mi edad a la que he intentado mostrar en muchas ocasiones que las críticas no deben frenarte a la hora de hacer lo que quieres.

Yo, por ejemplo, tuve una época mala en la que la gente se reía de mí por todo lo que hacía en redes. Como empecé tan pequeña a exponerme frente a una cámara, sin aún ser nadie en este mundo, pues la gente se burlaba de mí, me decía que era una ridícula y republicaban mis vídeos para reírse. Pero, aun así, no lo abandoné nunca, porque era lo que a mí me gustaba. ¿Por qué iba a dejarlo solo porque a la gente no le gustase?

Entonces, eso es lo que he intentado mostrar siempre a mis seguidores, que si tienes un sueño o una meta que te motiva, no lo abandones por nadie que se dedique a hacerte críticas no constructivas, sé fiel a ti mismo.

La comunidad de Tik Tok España es conocida por haber generado diversas polémicas entre sus perfiles, ¿alguna vez te has visto envuelta en una de ellas?

Yo agradezco mucho que no me he encontrado nunca envuelta en una polémica y espero no encontrarme nunca envuelta en una de ellas. No me gusta ese mundo de buscar polémicas continuamente. Simplemente, he podido crecer de una manera muy orgánica, siendo yo misma sin necesidad de formar parte de revuelos para ganar visibilidad, y estoy muy agradecida por ello.

De cara al futuro, ¿te gustaría dedicarte al baile profesionalmente? Y, sobre la posibilidad de seguir dedicándote a redes, ¿cómo de aceptado crees que está socialmente trabajar de influencer?

Es cierto que el baile es un hobby que siempre me ha gustado, la música me encanta también, pero no es algo que yo visualice en mi mente como un plan profesional de futuro. Aunque, si algún día se me da la oportunidad, estaría más que encantada de bailar profesionalmente, las redes sociales es a lo que me gustaría dedicarme realmente. Ya que tengo una posición tan privilegiada, quiero potenciar eso y convertirlo en mi profesión. Aunque a veces se hable de que las redes sociales pueden llegar a ser algo efímero, si inviertes y lo proyectas bien, puede convertirse en algo a muy largo plazo.

Para terminar, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta del mundo de las redes sociales?

Lo que menos me puede llegar a gustar de las redes sociales es, en muchas ocasiones, la presión social a la que te expones, tanto físicamente como mentalmente. Porque, como cualquier personaje público, tienes que afrontar todas las críticas, buenas y malas. Y con todo el alcance que tiene una plataforma como TikTok, si no eres una persona muy segura de ti misma, puede machacarte mucho emocionalmente.

Pero lo que más me gusta de ello es que tienes un abanico súper amplio de oportunidades. Te hace experimentar cosas que, a lo mejor, no te habías planteado nunca, yo he podido disfrutar de experiencias únicas e inolvidables por las que estoy súper agradecida. Además, me ha permitido conocer a gente maravillosa, personas que me llevo para toda la vida.

