La transformación digital de la Comunidad de Madrid está en las manos de estas cinco mujeres

Cinco mujeres lideran la transformación digital en la Comunidad de Madrid desde Madrid Digital, la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. En este organismo ocurre lo contrario de lo que sucede en gran parte de los puestos directivos de las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en empresas y organismos públicos.

Las mujeres en Madrid Digital ocupan cargos de responsabilidad. Elena Liria es la consejera delegada y Marta Bilbao la responsable de Innovación y Datos. Las tres subdirecciones están a cargo de Zaida Sampedro, Subdirección General de Servicios a Consejerías y Administración Digital; Ana García, Subdirección General de Soluciones; y Esther Muñoz, Subdirección General de Ciberseguridad, Protección de Datos y Privacidad.

Además, cabe destacar el liderazgo de la consejera delegada. Este ha convertido a Elena Liria en una de las candidatas a Top 100 Mujeres Líderes en España.

Desde la Comunidad de Madrid, las cinco profesionales trabajan para ofrecer servicios, productos y plataformas basadas en la tecnología para resolver las necesidades de ciudadanos, empresas y empleados de una manera ágil, sencilla y segura. Además, con el Plan Estratégico Madrid Digital 2022-2026 que tiene en marcha la entidad se ha desarrollado una visión renovada en el proceso de transformación digital.

Otra mujer, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, explicó respecto al organismo que: "Madrid Digital es clave en el objetivo de hacer de la Comunidad de Madrid un referente en prestación de servicios públicos telemáticos y la región más digitalizada de Europa. Es una de las mejores organizaciones del Estado en esta materia y gestión de las TIC".

Esta misión de convertir a la región en un referente está en las manos de estas cinco mujeres:

Elena Liria

Elena Liria. Cedida.

Elena Liria nació en Bilbao, pero se enamoró de la capital tras afincarse en ella en 1997. La actual consejera delegada de Madrid Digital estudió Ingeniería Informática en la Universidad de Deusto. Empezó la carrera en 1991, cuando las mujeres escaseaban incluso más que ahora en las facultades de ciencias. El último curso lo realizó en Francia, en la École National Supérieure des Telécommunications (ENST), Telecom Bretagne, donde también realizó un Máster ISIC (Ingeniería de Sistemas Informáticos de Comunicaciones).

La consejera cuenta con más de 26 años de experiencia en el sector. Empezó su carrera profesional en el 97, en el sector de la consultoría, primero en IECISA y después en DMR Consulting, actual NTT Data, donde fue gerente de Telecom y de Administraciones públicas.

Tras nueve años en el sector privado, decidió prepararse un concurso oposición de la Comunidad de Madrid y en septiembre de 2005 se incorporó a la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid como personal laboral fijo. Desde entonces ha desempeñado distintos puestos directivos, gestionando actuaciones y proyectos estratégicos para varias consejerías de la Comunidad de Madrid.

Fue nombrada consejera delegada de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid el 19 de noviembre de 2019. Escasos meses después, en marzo de 2020, se enfrentó a la crisis del coronavirus, donde los retos de Madrid Digitales fueron "enormes": dotar de infraestructuras y puestos a nuevos hospitales, hoteles medicalizados e Ifema; montar en tiempo récord el teletrabajo para todos los empleados públicos de servicios críticos, seguir manteniendo el servicio y crear servicios con sus sistemas de soporte de la noche a la mañana.

El equipo de Madrid Digital trabajó las 24 horas durante dos meses. De esa etapa aprendió "la generosidad, la solidaridad y la capacidad infinita que tenemos las personas para trabajar y colaborar cuando nos une y nos supera una motivación tan grande".

Actualmente, como consejera delegada de Madrid Digital, Elena Liria lidera la transformación digital de la Administración de la Comunidad de Madrid, un proyecto "apasionante", de larga duración, que supondrá un antes y un después en la interacción del ciudadano con la administración y en la propia gestión pública. Su objetivo es lograr una administración digital 100% y para ello están lanzando grandes proyectos que precisan transformar personas, culturas, procesos...

La Agencia a su cargo gestiona a diario más de 1.600 aplicaciones para trámites administrativos, toda la red de comunicaciones de la Comunidad de Madrid que conforman más de 4.600 sedes y todos los puestos de trabajo digitales para los más de 180.000 empleados públicos.

A sus 49 años, la consejera es madre de dos niñas y un niño, y líder indiscutible de su sector. En 2021 Elena Liria recibió el premio CIONET de Líderes Digitales Europeos a la Mejor Líder Digital de España. Cuenta con formación en liderazgo para la Innovación por el MIT y el programa del IESE de Mujeres en Consejos de Administración.

Esther Muñoz Fuentes

Esther Muñoz Fuentes. Cedida.

Esther Muñoz Fuentes, subdirectora general de Ciberseguridad, Protección de Datos y Privacidad, nació y vivió durante muchos años en Málaga. "Sigo echando de menos el mar, la luz y el calor de mi tierra y de su gente, y cuando tengo oportunidad voy de visita a recargar mis pilas".

Siempre tuvo claro que estudiaría ciencias, "era lo que me gustaba, y especialmente todo lo relacionado con la zoología, me encantan los animales". Sin embargo, cuanto tuvo que elegir carrera se decantó por la informática.

"Sentía curiosidad por los ordenadores y todo lo que se podía hacer con ellos y en aquella época había muchas salidas cuando terminabas la carrera, muchas más que si estudiabas Zoología o Biología, y eso fue determinante para que estudiara Informática", dice.

Después de tres años estudiando, encontró trabajo "enseguida" en Madrid, en una empresa consultora de comunicaciones. Después cambió de compañía y compaginó su trabajo con los estudios superiores de Informática, ya en Madrid.

En 2001 entró a trabajar en Madrid Digital como ingeniera de sistemas y ha ido desempeñando varios trabajos y funciones, progresando hasta el puesto que ocupa hoy.

"Lo que más valoro de mi trabajo es lo diverso y cambiante que es, la tecnología y la ciberseguridad no paran de avanzar y son transversales a cualquier actividad de la Administración pública. Esto implica que haya que estar al día, tienes que estar dispuesto a aprender constantemente tanto de tecnología como de ciberseguridad y de la aplicación de ambos a los procesos de gestión", señala.

Muñoz ha tenido a sus dos hijos trabajando en Madrid Digital y ha podido conciliar su vida personal y profesional. "Valoro el compromiso, la vocación del servicio público y el orgullo de pertenencia que existe en Madrid Digital. Saber que nuestro trabajo es fundamental para que la Comunidad de Madrid pueda prestar servicios públicos a los ciudadanos es lo que más me motiva todos los días", concluye.

Zaida Sampedro Préstamo

Zaida Sampedro. Cedida.

La subdirectora general de Servicios a Consejerías y Administración Digital, Zaida Sampedro Préstamo, ocupa el cargo desde junio de 2020. Madre de dos hijos, la caraqueña de nacimiento, asturiana de corazón y madrileña de adopción ha sido capaz de compaginar la vida familiar y profesional.

Su secreto es "poner ilusión y pasión en todo lo que hace". Se define como una persona curiosa, siempre dispuesta a aprender, proactiva, innovadora, adaptable y flexible; le motiva asumir retos de transformación y contribuir a la mejora de la sociedad.

Ingeniera en Computación por la Universidad Simón Bolívar de Caracas, decidió trasladarse a Madrid a mediados de los 80 para crear su familia e iniciar su vida profesional. Homologó su título universitario como ingeniera en Informática y se formó en Gestión Empresarial, Liderazgo en Sector Público y Liderazgo Digital. Es vicepresidenta del Consejo Asesor de CIONET de Madrid, vicepresidente de Comunicación de la Sociedad Española de Informática de la Salud, vocal de la junta directiva del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Comunidad de Madrid, profesora de Programas y máster de Gestión Sanitaria.

Sampedro cuenta con más de treinta años de experiencia, habiendo desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en empresas del sector TIC, principalmente en el ámbito de las Administraciones públicas y el sector Salud. En 2005, se incorporó a la Comunidad de Madrid como directora de Administración Electrónica de la Agencia de Informática y Comunicaciones.

En 2007, la ingeniera con vocación de médico cumplió su sueño: aplicar su conocimiento y experiencia en informática en una organización sanitaria. Entonces fue nombrada directora general de Informática, Comunicaciones e Innovación Tecnológica de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Posteriormente, desde 2008 y durante casi ocho años, fue responsable de la Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, donde impulsó la puesta en marcha de la Historia Clínica Electrónica.

A mediados de 2015, se reincorporó a la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, desde noviembre de ese año y hasta mayo de 2019 fue responsable de la Subdirección General de Infraestructuras y Operaciones, hasta que en 2020 fue nombra subdirectora general de Servicios a Consejerías y Administración Digital.

Sampedro y su equipo tienen como objetivo impulsar la 'transformación digital' trabajando con agilidad e innovación de la mano de las consejerías de la Comunidad de Madrid. Desde su subdirección se ocupan de la relación con los gestores públicos de la Comunidad de Madrid en el desarrollo de habilidades digitales.

Todo esto con el propósito de facilitar la vida a los ciudadanos y empresas en su relación con la Administración, diseñando y construyendo servicios digitales. La cuenta digital del ciudadano, la historia social única y la justicia digital son algunos de sus retos.

Además, Sampedro ha recibido varios reconocimientos a su labor, entre otros, el reciente Premio al CIO del año 2022 otorgado por Vocento y CIONET (la comunidad de Líderes Digitales más grande de Europa y Latinoamérica). En el ámbito personal, su mayor placer es compartir tiempo con su familia y amigos; le gustaría dedicarse más a viajar, leer, tocar guitarra, realizar manualidades, llevar a cabo acciones de voluntariado… Iniciativa, empuje y motivación no le faltan.

Ana García Ranera

Ana García Ranera.

Ana García Ranera, subdirectora general de Soluciones, nació en Albacete, aunque su residencia siempre estuvo en Madrid.

"Desde pequeña estuve interesada por las matemáticas y decidí estudiar la licenciatura de Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid. Llegado el momento de elegir especialidad me decanté por la de Ciencias de la Computación. Esta especialidad estaba orientada a la informática, que empezaba a sonar en el mundo profesional como una profesión con mucho futuro", cuenta.

Una vez finalizados sus estudios se incorporó al mundo profesional, desarrollando parte de su carrera en empresas del sector TIC; primero en Coritel en 1994 y después se incorporó en 1998 a DMR Consulting, actual NTT Data. Allí trabajó en áreas de consultoría, desarrollo, integración e implantación de diversas soluciones para todos los sectores de actividad y llegó a ser gerente del sector Utilities.

En 2007, buscando un cambio en su carrera, se incorporó a ICM (ahora Madrid Digital). "El motivo de este cambio era que mi trabajo sirviera para facilitar la vida a los ciudadanos en lugar de servir para cumplir un objetivo de beneficios de una empresa", señala.

En esta nueva andadura ha tenido la oportunidad de liderar la Dirección de Coordinación de Operaciones y Centros de Competencia Tecnológica y la Dirección de Ingeniería de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.

En junio de 2020 fue nombrada subdirectora general de Soluciones, encontrándose entre sus competencias la de impulsar la evolución funcional y tecnológica de los productos y servicios de la Agencia, alineándolos con las metas estratégicas. El fin es prestar a la Comunidad de Madrid unos servicios eficientes y acordes a las tecnologías de mercado, transformando la forma de gestionar los sistemas de información orientándola a la gestión de productos e incorporando los drivers de la transformación digital.

"Mi vida profesional la compagino con mi pasión por viajar y conocer nuevas culturas, siempre acompañada de mi familia", concluye.

Marta Bilbao Egido

Marta Bilbao. Cedida.

Marta Bilbao Egido es la directora de Innovación y Datos en Madrid Digital. Nació en Salamanca y vivió su infancia y juventud en esta misma ciudad. "En mi etapa de estudios de primaria y secundaria fui una buena estudiante y no tenía dificultad con ninguna asignatura, pero desde pequeña me interesaron especialmente las ciencias y, en particular, las matemáticas, que me resultaban casi un juego", cuenta a MagasIN.

Por ello, decidió estudiar la licenciatura de Matemáticas en la Universidad de Salamanca. Cuando entró en la universidad pensó que sería igual de sencillo que cuando estudiaba en el instituto, "pero no fue así". Tuvo que hacer un gran esfuerzo, pero fue una etapa muy satisfactoria.

"Como en los últimos cursos estudié muchas asignaturas de la rama de datos y estadística, al finalizar la licenciatura complementé mi formación con la diplomatura en Estadística de la misma universidad", dice Bilbao.

Al terminar no tenía muy claro a qué se quería dedicar e hizo un curso complementario para poder ejercer la docencia, pero finalmente probó suerte en el mundo de la informática y consultoría tecnológica.

"Me trasladé a Madrid y estuve unos meses en una pequeña empresa. Después di el salto a una empresa que estaba en pleno crecimiento y que me ofrecía un plan de carrera claro y ambicioso, era DMR Consulting, actualmente NTT Data. En DMR desarrollé mi carrera profesional en el mundo de las telecomunicaciones y, aunque no había trabajado nunca para la Administración pública, cuando conocí una oportunidad que había surgido en ICM, actual Madrid Digital, me presenté y tuve la suerte de incorporarme a esta gran compañía", explica.

En Madrid Digital ha podido desarrollar su carrera profesional en distintos lugares: "Dando soporte a los servicios que se prestan en consejerías como Asuntos Sociales, trabajando en proyectos tan interesantes como la puesta en marcha de la Ley de Dependencia; o en Economía, Hacienda y Empleo, con la ambición de crear un sistema único de empleo que permitiera optimizar la forma de prestar servicios a desempleados y empresas".

Estas etapas le permitieron ser consciente de la relevancia de la labor que hacen en Madrid Digital para mejorar la vida de los ciudadanos y optimizar el trabajo de los empleados públicos.

"A principios de 2020 me ofrecieron la oportunidad de liderar la innovación y los datos dentro de Madrid Digital, iniciando una etapa de constante aprendizaje y una nueva forma de abordar la mejora de la vida de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid mediante la trasformación digital, la digitalización, el rediseño de los servicios y el uso inteligente de los datos y la inteligencia artificial", dice.

Y continúa: "Aunque tenemos varios objetivos, quiero destacar la transformación hacia una relación 100% digital entre ciudadanos y administración para el ciudadano que lo desee, al modo que se ha hecho ya en la banca. Es un camino largo y apasionante".

