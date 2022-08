Julia Higueras, periodista: "Los más peligrosos son todos aquellos a los que no vemos venir"

La periodista Julia Higueras, directora de la revista Anoche tuve un sueño, también es coautora, junto a Mónica Chao (presidenta de WAS), del capítulo sobre la transformación sostenible del libro Las mujeres en distintos sectores de la actividad en España. Evolución y Liderazgo, con prólogo de la vicepresidenta del gobierno Nadia Calviño.

El libro está editado por la editorial EUNSA (2022) y ha sido coordinado por Silvia Carrascal y Laura Fernández. Todas las autoras (27) han donado sus derechos a la Fundación APRAMP.

Higueras responde ahora al Magatest, en el que las preguntas son títulos de libros escritos por mujeres.

['Un secreto a voces' de la periodista Isabel Jiménez: "Soy seria de 15:00 a 15:45 de lunes a viernes"]

1. Tu ‘primera memoria’…

El olor de mi madre y aquel corderito que nació casi en mis brazos. La sangre de su cordón umbilical en mi vestido y la sensación de haber sido partícipe de algo grande al lado de mi abuela. Ahí entendí la belleza y la crudeza de la vida, inevitablemente juntas desde el principio hasta el final.

2. ‘Una habitación con vistas’ a…

África. Mi continente soñado. El lugar donde he pasado los momentos más difíciles y también más felices. Un continente para dar y recibir, donde la vida transcurre despacio y se aprende a valorar la herencia recibida, donde se aprende también a compartir y a soñar. En mis viajes por África nació Anoche tuve un sueño…

3.- ¿’Orgullo y prejuicio(s)’ sobre…?

Orgullo por haber sabido rodearme de personas que aportan y empoderan. Personas que mejoran el mundo cada día y que saben que un granito de arena significa el principio de un cambio. Personas que entienden que ponerse al servicio de los demás es un propósito divino. No sé vivir sin confiar en los demás, por lo que me cuesta mucho vivir juzgando. Creo en el pensamiento singular, en el pensamiento crítico, porque considero que están penalizados. El pensamiento único me asusta…

4. ‘La amiga estupenda’ es…

Aquella que sabe extraer lo mejor que hay en ti, que sabe abrir la botella de champán de tu corazón y comparte con amor las burbujas de la vida contigo. Risas, sollozos, da igual, porque lo importante es estar vivas y seguir caminando. Siempre juntas. Sumando.

5. ¿Qué fue ‘lo que el viento se llevó’?

El viento se llevó muchas cosas buenas y malas, y también a algunas personas a las que echo mucho de menos… Sobre todo, a mi padre. Este fue uno de los regalos endemoniados del Covid a mi familia y a los millones de familias en el mundo que han sufrido dramáticamente por culpa de la pandemia.

6. ¿Queda algo de ‘la edad de la inocencia’?

En mí queda todo. Sigo reconociendo a la niña que hay en mí y la festejo. Y le doy las gracias por haberse atrevido a soñar, a ser valiente y respondona, y a no acomodarse en el sofá. Sigo creyendo que el mundo puede ser mejor gracias a la acción comprometida de las buenas personas.

7. ¿Qué te deja ‘el corazón helado’?

La injusticia y la hipocresía. Y estamos viviendo un momento en que ambas brillan con luz propia en Europa. La guerra en Ucrania nos lo recuerda cada día. Y no solo se me queda el corazón helado, es que siento vergüenza de ver cómo seguimos adelante como si nada estuviera pasando…

8. ¿‘El mejor de los mundos posibles’?

Un mundo justo, sostenible y equitativo. Con eso me conformo.

9. ¿A quién asesinarías `en el Orient Express’? O, por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías ‘un viaje sin retorno’?

Pues en este momento a Putin, Trump, y en general, a esos políticos que entran en política solo para medrar, que no saben controlar sus egos desorbitados, y utilizan sus puestos para saldar cuentas personales y para su propio beneficio.

No soporto el teatro político, ni a los sátrapas, aunque me parecen más peligrosos todos aquellos a los que no vemos venir porque nadan entre mil aguas. Los mandaría a todos ellos a un viaje sin retorno. Sin ellos, la humanidad viajaría ligera de equipaje y alcanzaría metas que, en este momento, son impensables.



10. ¿Qué supone ‘la ridícula idea de no volver a verte’?

El vacío, la pérdida… La imposibilidad de un abrazo y las lágrimas del adiós, esas que duelen tanto…

11. ‘El amor más grande’…

El amor al prójimo es para mí un mantra universal. Es la llamada de la fraternidad, de la concordia, de la avenencia, de la solidaridad. No hay llamada más bella que la del hermano que se acerca…

12. ¿Para qué pedirías ‘amnesia colectiva’?

Más que amnesia colectiva, pediría el perdón colectivo a tantas malas acciones que cometemos a diario los humanos, teniendo claro que perdonar no significa justificar u olvidar, sino sanar de manera consciente tu corazón y tu cerebro, y darte permiso para seguir caminando y avanzando hacia un mundo más humano y evolucionado. Perdonar es un acto revolucionario. Es quitar la mirada del pasado para ponerla en el futuro.

13. Un ‘secreto a voces’.

Ser amable es ser invencible.

14. ‘Un secreto inconfesable’.

Sigo soñando con ser primera bailarina, ¡a mi edad!

15. ¿Qué es para ti ‘nada’?

El principio de la creación, la página en blanco, la indiferencia. La ausencia de emociones…

16.‘Cuando la revolución termine’…

El final. Se habrá parado mi corazón.

