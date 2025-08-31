Edith Head, la mujer tras el 'glamour' de Audrey Hepburn y Grace Kelly y que tiene un récord de premios Oscar

Edith Head fue la culpable de conectar el cine y la moda como nunca antes se había visto. La californiana, nacida el 28 de octubre de 1897 de un matrimonio judío, se licenció en Filosofía y Letras en la universidad de su ciudad.

Nada más acabar sus estudios, comenzó a dar clases de francés en un instituto para señoritas. Sin embargo, el sueldo que recibía no le daba para mucho más allá que lo esencial, y por ello comenzó a dar clases de arte a niñas.

¿Clases de arte? Sí, efectivamente. La joven tuvo que apuntarse a lecciones nocturnas en el Chouinard Art College para poder impartirlas a sus niñas y, de paso, mejorar su trazo en los dibujos, que aparentemente no era algo de lo que a priori podía presumir.

En estas clases conoció a su marido, Charles Head, del que tomó su apellido. Lo quiso mantener aun habiéndose divorciado, pues decía que le gustaba como nombre artístico.

Uno de esos golpes de suerte tocó a su puerta cuando fue seleccionada por Paramount Pictures para convertirse en su diseñadora de vestuarios.

Aunque de esta entrada se cree que, la que fuese la gran diseñadora de los años dorados del cine estadounidense, hizo trampas. Uno de los rumores es que entró con los bocetos que hacían las chicas a las que daba clase, pero no con los suyos.

Durante sus primeros años en Paramount, Edith estaba a la sombra de dos hombres: Greer y Travis Banton. No es hasta 1938 cuando el segundo abandonó Paramount y ella tomó el puesto de diseñadora principal del estudio.

A partir de esta fecha, los años en la profesión no dejaron de atesorarle más y más reconocimientos. Inició así su época gloriosa dentro de la moda del cine.

Edith Head. Getty Images

Pasó a trabajar con los directores de mayor renombre, con los actores más codiciados y, sobre todo, creó diseños que son recordados por el mundo, definiendo el vestuario del séptimo arte.

La mujer del pelo con corte tazón, flequillo recto y gafas de concha con lentes azules dedicó su vida al trabajo, uno que le apasionaba y en el que ponía los cinco sentidos.

Se sentaba a hablar con el director de la película y los actores, comprendía lo que querían y, sin dejar de lado su estilo, creaba las prendas perfectas enmarcadas en la época y las situaciones concretas.

Blanco y negro o a color. Ninguna de las etapas del cine se le complicó y en todas ellas dejó rastro para la posteridad. Estuvo presente en musicales, bíblicas y comedias, entre otros.

Una de las cosas que más le caracterizó fue que su trato era el mismo para la actriz más importante de la película en la que estaba trabajando que el que daba a la última figurante del plató.

Pasó cuarenta años en Paramount Pictures y el resto de su vida profesional en Universal Studios, trabajando en más de 1.000 películas. Su figura inspiró al personaje de Edna de Los Increíbles.

Edna de 'Los Increíbles' representa a Edith Head. Cedida

Uno de los hechos que le hicieron asentar su éxito fue que, a diferencia de sus compañeros, decidió no dejar la industria de la moda dentro del cine para hacer una marca propia.

La primera mujer en ser jefa de departamento de vestuario de Hollywood y la responsable del glamour del Hollywood clásico obtuvo, a lo largo de su historia, nada más y nada menos que ocho estatuillas de las 35 veces en las que estuvo nominada.

Sus estatuillas por las películas: 1. La heredera (1949) 2. Sansón y Dalila (1950) 3. Eva al desnudo (1950) 4. Un lugar en el sol (1951) 5. Vacaciones en Roma (1953) 6. Sabrina (1954) 7. Los milagros de la vida (1960) 8. El golpe (1973) Es la tercera persona en tener más estatuillas después de Walt Disney y Alfred Newman.

Publicó dos libros llamados The Dress Doctor en 1959 y How to Dress for Success en 1967. Murió en Los Ángeles en 1981, a cuatro días de cumplir 84 años.