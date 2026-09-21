Eugenia Silva en The Closing Party MBFWM El Corte Inglés, Marta Hazas en el 'photocall' de Pedro del Hierro y la 'influencer' Álex Segura Sanz. Gtres, @martahazas y @alexsegurasanz

Las tendencias de 'street style' de la pasarela madrileña que querrás llevar este otoño: del toque español al 'color block'

Madrid ha sido durante una semana el centro neurálgico de la moda. La capital se ha convertido en el mejor escenario posible para que diseñadores patrios muestren sus últimas colecciones, donde se han observado muchas de las tendencias de la próxima primavera-verano sobre la pasarela.

Igualmente, ha sido la ocasión perfecta para analizar las venideras en este otoño-invierno en los looks de street style, entre las invitadas a las propuestas y eventos como The Closing Party MBFWM El Corte Inglés, donde actuó uno de los artistas del momento: el cantante Guitarricadelafuente, ahora reconvertido en actor en la esperadísima La bola negra (Javier Calvo y Javier Ambrossi).

Algunas de las apuestas a destacar son las superposiciones —técnica conocida en inglés como layering, es decir, trabajo por capas—, el estilo español, que se traduce en el empleo de flecos o referencias al mantón de Manila, el auge de las transparencias y encaje en su versión más sofisticada o el color block.

El juego cromático

Estos días han dejado una estela de referencias de moda que conviene seguir de cerca y en clave tonal. Por supuesto, las tendencias que el mes de agosto adelantó la ciudad de Copenhague y que ya se han adoptado en Madrid.

Por supuesto, el amarillo mantequilla ha hecho acto de presencia y tuvo especial relevancia en el desfile de Celia B, una de las firmas españolas que suele asistir precisamente a la cita con la moda danesa.

Una de las invitadas de su show fue la influencer y empresaria conocida como Eme de Amores en redes.

Eme de Amores antes de pasar por el desfile de Celia B. Acompañó el vestido de sus crocs en rosa con lazo y gafas de sol de Loewe. IG vía @emedeamores

La joven, que acaba de ser mamá, acudió a la cita con un minivestido con corte baby doll en amarillo mantequilla —uno de los tonos del momento— confeccionado en tejido perforado (referencia muy en auge en la moda flamenca).

Otra de las claves cromáticas de la temporada es, sin duda, el color block. Se trata de la combinación de dos o más colores sólidos, intensos y en contraste en un mismo estilo. Si se tiene esto en cuenta, el resultado debe ser el de un efecto llamativo pero en equilibrio.

En este caso, la mente vuela de forma rápida a la década de los 80, así como a los años 2009, 2010 y 2011, donde desde Gucci se hizo una fuerte apuesta por este juego y, recientemente, en el desde Valentino. En ambas casas, durante este periodo, el director creativo era y es Alessandro Michele.

Durante la MBFWMadrid ha sido una idea que ha tenido presente la actriz Marta Hazas cuando acudió al desfile de Pedro del Hierro. La intérprete apostó por un matching set de americana oversize y bermudas en naranja —una de las prendas estrella del momento— con una camisa amarilla. Una combinación arriesgada pero que, en este caso, funcionó.

La actriz en el 'photocall' del desfile de Pedro del Hierro. IG vía @martahazas

En The Closing Party MBFWM El Corte Inglés, Valeria Mazza fue una de las que apostó por lo mismo, sólo que en una versión más comedida llevando un top palabra de honor dorado, con mucho cuerpo y efecto péplum, con unos pantalones con una curiosa silueta a medio camino entre la del palazzo y la barrel en negro.

Mazza junto a Alejandro Gravier en el evento. Gtres

Por otra parte, otra de las grandes propuestas en este sentido es la del rojo, que se asocia de forma directa a creativos como Lorenzo Caprile —imposible olvidar aquel imponente vestido que llevó doña Letizia en la boda de Federico y Mary de Dinamarca—, y también con otros más jóvenes, como Jorge Redondo, de Redondo Brand.

La creadora de contenido Alexandra Pereira, uno de esos perfiles que arrancó en los comienzos de las bloggers y que sigue vigente en la actualidad gracias a su estilo y capacidad de reinvención, lució uno de los modelos de la nueva colección de la firma. La misma lleva el nombre de La Doña, debido a su inspiración mexicana.

La gallega y el diseñador mantienen una estrecha relación. Tal es la misma que lanzó junto a él una colección cápsula con propuestas para invitadas.

Al desfile del creativo también asistió la fotógrafa Rosa Copado, que mezcló la tendencia del color block con la del azul y el amarillo mantequilla.

Rosa Copado con su look del desfile de Redondo Brand. IG vía @rosacopado

La nueva sofisticación

Este es el nuevo código asociado al encaje y a las transparencias que firmas como Saint Laurent, Chanel, Zimmermann o Zadig & Voltaire han llevado en sus últimos desfiles. Una nueva visión de la intimidad que lleva la ropa que normalmente no percibe la vista a la calle, pero elevando el concepto ayudándose en muchos casos de la técnica del layering.

Esta propuesta salió a relucir especialmente entre las asistentes a la fiesta de cierre de la pasarela madrileña organizada por El Corte Inglés.

Una de las que apostó por ella fue la it girl estadounidense Olivia Palermo, que se decantó por llevarla precisamente encajando la idea de las superposiciones con el color negro, vestida por Juan Vidal con un estilismo que recordaba además a la estética de los años 20 y 30, sólo que con un giro actual.

Olivia Palermo vestida por Juan Vidal. Gtres

Eugenia Silva hizo acto de presencia con un increíble look firmado por Palomo. Al igual que Palermo, en su outfit destacaron las plumas, que nublaban esa idea de desnudez, al igual que las escamas de lentejuelas y miniflecos que adornaba la parte inferior.

La exmodelo y empresaria Eugenia Silvia con look de Palomo en la fiesta de cierre de la MBFWMadrid de El Corte Inglés. Gtres

La actriz Belén Écija acudió con un vestido blanco con tirantas finas y escote profundo en V adornado con una puntilla de encaje. Su diseño también tenía corte a la cadera.

Belén Écija en el evento a su paso por el 'photocall'. Gtres

Sello español

Las referencias a accesorios imponentes como el mantón de Manila en las red carpets han sido una constante a lo largo de los últimos meses. En la memoria aún permanece el look de Cate Blanchett en Cannes este 2026. En su caso, la firma detrás de la propuesta fue Givenchy. La actriz mantiene una relación estable con la maison desde hace años.

Blanchett, Givenchy y Cannes. Gtres

En la MBFWMadrid esta estética tan arraigada a las tradiciones de nuestro país ha estado presente de forma reinventada. Por ejemplo, la influencer Álex Segura ha llevado la idea de los flecos a una especie de capa.

Álex Segura con uno de sus looks de la MBFWMadrid. IG vía @alexsegurasanz

La comunicadora y presentadora Raquel Sánchez Silva cayó en la tentación de hacer lo propio en el desfile de Palomo, en su caso, acompañando su imponente vestido de un bolso muy especial al tono. En concreto, el que hizo en colaboración con Aceites de Oliva de España.

La presentadora de 'Maestro de la costura' con diseño de Palomo. IG vía @raquelsanchezsilva

Lo mismo le sucedió a Chiara Ferragni, muy vinculada desde hace unos años con España en su andadura profesional. La influencer italiana acudió a la closing party con un increíble diseño con cuello halter y espalda al aire inspirado, precisamente, en el mantón de Manila. ¿Sus colores ganadores? La dupla formada por el blanco, este para las flores bordadas, y el negro.

La italiana en el 'photocall' de la 'closing night' de la MBFWMadrid. Gtres

Los días de la pasarela madrileña dejan tras de sí la huella de las tendencias, que encuentran siempre en las raíces, la esencia, la mejor referencia. Colores vibrantes, superposiciones que juegan al despiste con las transparencias y propuestas que dibujan el camino que los armarios seguirán esta temporada.

Una combinación de tradición y vanguardia que funciona en las pasarelas y en la calle y que además demuestra que Madrid tiene mucho que decir. Pero también el resto de España con toda su industria.