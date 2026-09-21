Publicada

El viernes 18 de septiembre comenzó el Festival de San Sebastián, una cita ineludible para el mundo del cine desde 1953. Como en todos estos eventos, el foco no se pone sólo en los premiados o las proyecciones, sino también en la alfombra roja, que ya ha dejado gratas sorpresas desde su inicio.

La primera aparición de Penélope Cruz en la red carpet fue de alto impacto, ya que a pesar de apostar por un total black, lo hizo de forma más arriesgada: una propuesta firmada por Miss Sohee, de su colección de alta costura primavera-verano 2026.

El vestido midi, con la parte superior tipo corsé, estaba cubierto de detalles de pedrería. En la parte superior del mismo, unos delicados frunces que parecen confeccionados en seda.

[Pedro del Hierro florece en MBFWMadrid con 'Hanami', una invitación a apreciar la belleza de lo efímero]

No obstante, esta no ha sido la única vez que la actriz de La Bola Negra (Javier Calvo y Javier Ambrossi, 2026), que acaba de hacerse con el premio del público en el Festival Internacional de Toronto, ha hecho acto de presencia ante los fotógrafos.

Ayer, día 20 de septiembre, acudió a la cita con los directores de la película, vestida en esta ocasión de Chanel, firma de la que es embajadora. El modelo que lució, con referencias al siglo XIX y con una falda muy similar a la de la propuesta que llevó Ayo Edebiri en los Emmy la pasada semana.

[El encaje es tendencia este otoño 2026: 3 looks para llevarlo con estilo de la oficina a una cita más especial]

Sin duda, otra de las estrellas que más ha brillado durante el fin de semana ha sido Naomi Watts. La actriz, que ha recibido el Premio Donostia de mano de Bayona, quien la dirigió en Lo Imposible (Juan Antonio Bayona, 2012). La intérprete ha llevado una propuesta de Jonathan Anderson para Dior.

Y no sólo ellas dos han estado presentes en la red carpet.

  • 1 de 7

    Penélope Cruz

    Mirar este diseño es sinónimo de pensar en Chanel, no sólo por el hecho de que lo luzca la actriz, habitual en el front row de los desfiles de la firma, sino por esas plumas, muy de la casa y de Blazy, y la estética con un sutil guiño al XIX y, a la par, con un toque de renovación.

    El negro fue el aliado estrella de la intérprete en su segunda aparición en San Sebastián, donde acudió acompañando a Javier Calvo y Javier Ambrossi.

    Europa Press
  • 2 de 7

    Marta Etura

    La actriz puso la pertinente nota de color rojo en la cita fílmica con un diseño made in Spain firmado por Yolancris, el taller que en su momento visitó a Beyoncé en los VMAs de 2016.

    En caso, Etura llevó una elegante propuesta con escote palabra de honor y bajo asimétrico abullonado, que dejaba una de sus piernas a la vista, dándole así un toque de sensualidad al modelo, con corte a la cadera —una tendencia que sigue arrasando— y detalles fruncidos.

    Gtres
  • 3 de 7

    Naomi Watts

    Radiante, así se presentó la intérprete sobre el escenario para recibir el Premio Donostia de manos de quien la dirigiera en Lo imposible. Juan Antonio Bayona fue el encargado entregarle el galardón a la británica, que confió para este momento en Dior.

    Su propuesta fue un elegante vestido negro de aires vintage y con un punto lencero, adornado con dos flores blancas.
    Gtres
  • 4 de 7

    Natalia de Molina

    La jiennense forma parte del elenco de La bola negra y acudió así de elegante y sofisticada a la cita. En lugar de optar por un diseño largo, hizo suyo el corte midi con este modelo palabra de honor en blanco, en contraste con el de Penélope Cruz.

    El delicado vestido, al igual que el de la actriz de Vicky Cristina Barcelona (Woody Allen, 2008), tiene esos guiños al siglo XIX que también vimos en el tour promocional de Cumbres Borrascosas (Emerald Fennell, 2026) de la mano del method dressing de Margot Robbie.

    Además, la propuesta cuenta con detalles de encaje, que le añaden un punto lencero e íntimo, otra de las tendencias del momento.

    Europa Press
  • 5 de 7

    Cayetana Guillén Cuervo

    La firma Lola Casademunt, que acaba de desfilar en la MBFWMadrid, con cierre de la colección junto a Vanesa Lorenzo, ha sido la encargada de vestir a la polifacética artista para la ocasión en una apuesta por el todo al rosa.

    De nuevo, el corte a la cadera se ha coladao en la ecuación gracias a un cuerpo de lentejuelas que desemboca en una voluminosa falda de tafetán y con corte A.

    Gtres
  • 6 de 7

    Penélope Cruz

    Al margen de los detalles del vestido de Miss Sohee que ya se han mencionado, uno de los detalles que más destaca de su look son, sin duda, sus sandalias de plataforma debido a la vuelta de este elemento, que se coló entre las tendencias en calzado hace ya unas temporadas y cada vez está más presente también en los looks de street style.

    Gtres
  • 7 de 7

    Lola Dueñas

    El plata fue el color de la actriz, que escogió un minimalista diseño en tejido satinado y con cuello halter para acudir a la puesta de largo de La bola negra.

    Europa Press