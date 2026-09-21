El viernes 18 de septiembre comenzó el Festival de San Sebastián, una cita ineludible para el mundo del cine desde 1953. Como en todos estos eventos, el foco no se pone sólo en los premiados o las proyecciones, sino también en la alfombra roja, que ya ha dejado gratas sorpresas desde su inicio.

La primera aparición de Penélope Cruz en la red carpet fue de alto impacto, ya que a pesar de apostar por un total black, lo hizo de forma más arriesgada: una propuesta firmada por Miss Sohee, de su colección de alta costura primavera-verano 2026.

El vestido midi, con la parte superior tipo corsé, estaba cubierto de detalles de pedrería. En la parte superior del mismo, unos delicados frunces que parecen confeccionados en seda.

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No obstante, esta no ha sido la única vez que la actriz de La Bola Negra (Javier Calvo y Javier Ambrossi, 2026), que acaba de hacerse con el premio del público en el Festival Internacional de Toronto, ha hecho acto de presencia ante los fotógrafos.

Ayer, día 20 de septiembre, acudió a la cita con los directores de la película, vestida en esta ocasión de Chanel, firma de la que es embajadora. El modelo que lució, con referencias al siglo XIX y con una falda muy similar a la de la propuesta que llevó Ayo Edebiri en los Emmy la pasada semana.

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Sin duda, otra de las estrellas que más ha brillado durante el fin de semana ha sido Naomi Watts. La actriz, que ha recibido el Premio Donostia de mano de Bayona, quien la dirigió en Lo Imposible (Juan Antonio Bayona, 2012). La intérprete ha llevado una propuesta de Jonathan Anderson para Dior.

Y no sólo ellas dos han estado presentes en la red carpet.