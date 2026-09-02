La nueva colección 'Back to Office' de Springfield viste de tendencia la vuelta al trabajo: comodidad y estilo casual

Aunque todos sabemos que volver a la rutina es inevitable, nadie está del todo preparado cuando llega el momento. Regresar a las calles ajetreadas de la ciudad tras la calma de las vacaciones de verano puede resultar abrumador. Entonces, ¿qué puede ayudarnos a recuperar la energía e incluso a despertar las ganas de empezar de nuevo? Springfield tiene la respuesta.

El secreto está en volver con el look perfecto. Recibir algún que otro cumplido de los compañeros siempre sienta bien, especialmente durante el primer día de regreso a la oficina. Con su nueva colección, la firma demuestra que el Back to Office nunca fue tan sencillo. Como reflejo de las nuevas tendencias, han diseñado una propuesta que fusiona estilo, versatilidad y, sobre todo, una comodidad absoluta para acompañar cada uno de tus días este otoño.

El tejido vaquero es clave en la colección. Cedida

El enfoque detrás de esta nueva colección es sorprendentemente simple, pero esencial: pasamos gran parte de nuestro tiempo rodeados de compañeros de trabajo. El entorno laboral no se limita a las obligaciones infinitas y al ajetreo diario. Es también un espacio donde, de una forma u otra, quienes nos rodean se convierten en una especie de familia con la que reímos, buscamos consejo o compartimos pedacitos de nuestra vida.

Es precisamente esta idea la que ha inspirado a Springfield a crear su nueva colección, nacida directamente de este concepto: una selección de prendas diseñadas no sólo para vestir nuestra rutina, sino también para celebrar esos pequeños (o grandes) momentos que compartimos con quienes hacen que el trabajo se sienta como en casa.

Para ellos

Empezando por la línea masculina, la clave es la comodidad. Siluetas relajadas, prendas amplias y holgadas que no marcan rígidamente la silueta del cuerpo, sino que mantienen la estructura elegante y un corte impecable.

El denim lo reconstruye todo: caída fluida, confort y movimiento. La colección lo ofrece tanto en prendas sueltas como conjuntos ya pensados, estilosos y prácticos.

Para los días de frío, Springfield propone una variedad de prendas de tricot que aportan textura. Perfectas tanto para los días de oficina como para los momentos más relajados del afterwork.

A esto se suman modelos de las cazadoras casual, adornadas con gráficas llamativas en la espalda. Además, una selección de camisas de antelina, polos de rayas y camisas en cortes y estampados diversos para crear combinaciones polifacéticas.

Prendas de punto y cazadoras ligeras para el día a día. Cedida

Para ellas

En la propuesta de mujer resalta el equilibrio entre la estética femenina y el estilo urbano.

Las camisas salen al primer plano. Con una amplia gama de siluetas y estampados, hacen que la imaginación fluya a la hora de componer diferentes outfits.

Para estilismos más desenfadados, la marca ha preparado las esenciales sudaderas gráficas. El trench por encima de ellas es justo el combo que necesitas: carácter urbano y, de paso, nada de frío.

La feminidad también va de la mano con la comodidad para las business women. Por eso, Springfield incorpora en esta colección el voluminoso denim, que tanto nos gusta. Las prendas de antelina también se reinventan en siluetas más sueltas.

Para un toque más delicado, también abre espacio para una variedad de vestidos y faldas que aportan un movimiento libre, ligero, casi de mariposa. Al combinarse con prendas casuales el resultado es un armario superequilibrado, cómodo y facilísimo de adaptar a cualquier plan del día.

El trench está muy presente en la propuesta. Cedida

Con esta nueva temporada, Springfield acierta una vez más, proponiendo un dress code actual, cercano y fácil de llevar, donde los básicos no se entienden como piezas neutras, sino como el punto de partida para construir looks con intención. Una vuelta a la oficina que no transmite rigidez, sino buen gusto: prendas que acompañan, resuelvan y, de paso, cuentan algo de quien las lleva.

Volver a la oficina siempre cuesta. Pero volver bien vestido, quizás no tanto.