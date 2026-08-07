Dime cómo entrenas y te diré qué te pones: las mujeres de Tendam comparten sus secretos de estilo deportivo

Cambian los escenarios —la playa sustituye al gimnasio, la montaña al asfalto o el parque a las cuatro paredes—, pero también las prioridades: entrenar deja de ser sólo una cuestión de rendimiento para convertirse en una forma de disfrutar del tiempo libre, desconectar y cuidar el bienestar.

Las preferencias son variadas como las personas que las practican. Hay quienes no renuncian a sus rutinas de fuerza, quienes cambian las zapatillas por el bañador o aquellos que simplemente encuentran en un paseo el ejercicio perfecto.

Para conocer cómo se vive el deporte en esta época del año, hablamos con varias profesionales de Tendam, que comparten sus hábitos, las prendas que nunca faltan en su bolsa de entrenamiento y las claves para mantenerse activas durante el verano.

Al aire libre

Any María Carro, encargada de la tienda Cortefiel Ourense. Cedida

Para Any María Carro (encargada de la tienda Cortefiel Ourense), el verano es sinónimo de naturaleza. Su plan favorito consiste en hacer running por el monte junto a su perra Remedios, aprovechando la zona en la que reside.

"Tengo la suerte de vivir en un entorno de naturaleza precioso y cuando hace calor me encanta salir a correr por la sombra de los árboles y poder darnos un baño en el río al acabar", explica.

Cuando entrena, prioriza prendas transpirables y ligeras, aunque por encima de todo busca comodidad: "No me pongo nada con lo que me sienta apretada o que me moleste el tejido".

Entre sus imprescindibles para combatir el calor, destaca los tops deportivos, que considera la opción más cómoda en esas jornadas.

La deportista habitual

Gádor Merce, Senior Business Expert de Tendam. Cedida

El movimiento forma parte de la rutina diaria de Gádor Merce (Senior Business Expert de Tendam) durante todo el año, aunque en julio y agosto encuentra aún más oportunidades para disfrutarlo al aire libre.

Entrena entre tres y cuatro veces por semana y complementa esto con actividades como nadar, salir en bicicleta por la montaña junto a sus hijos, correr o sesiones de CrossFit en el jardín.

A la hora de elegir la ropa deportiva, tiene muy claras sus prioridades: "La primera es que no sean muy gruesas".

Siempre busca prendas que ofrezcan una buena compresión para disciplinas de alto impacto, pero que al mismo tiempo resulten frescas, por lo que en el calor reduce su equipación prácticamente a un top y un short.

También apuesta por tonos claros y diseños llamativos, ya que, como reconoce, "me gusta verme con más color, más moda".

Primero la comodidad

Sarah June es la encargada de la tienda Women'secret en el centro comercial Meridiano, de Santa Cruz de Tenerife. Ella mantiene una rutina constante de entrenamiento y acude cinco veces por semana al gimnasio para realizar ejercicios de fuerza.

En su imaginario deportivo, la comodidad es la principal característica que debe reunir la ropa de este tipo durante la época más calurosa. En concreto, valora que las prendas "no marquen las costuras" y permitan entrenar sin molestias.

Entre los imprescindibles de su equipación, las camisetas y leggings transpirables, además de una botella de agua capaz de mantener el contenido frío durante toda la sesión.

Una buena caminata

Lola Sanzano, directora de las sucursales de Pedro del Hierro y Hoss Intropia del centro comercial Zielo Shopping Pozuelo. Cedida

Lola Sanzano es directora de las sucursales de Pedro del Hierro y Hoss Intropia en el centro comercial Zielo Shopping Pozuelo, en el municipio homónimo de Madrid. Reconoce, entre risas, que no es especialmente aficionada a la actividad física.

"Casi me da vergüenza contarlo... soy muy poco healthy... practico entre poco y nada de deporte", admite con sinceridad. Su actividad física se resume, cuando el tiempo se lo permite, en salir a caminar, algo que practica sobre todo durante los meses estivales.

En cuanto a la ropa, asegura que para esta finalidad prefiere prendas "térmicas y ligeras", combinadas con "unas buenísimas zapatillas", que considera fundamentales para disfrutar de la experiencia.

Agua y diversión

Lina Arce, encargada de la tienda de Springfield en Majadahonda. Cedida

Para Lina Arce, encargada de la tienda de Springfield en Majadahonda, la temporada invita a practicar rutinas que permitan aprovechar el entorno mientras ayudan a combatir las altas temperaturas.

La natación ocupa el primer lugar entre sus preferencias porque, según explica, "me ayuda a refrescarme mientras hago ejercicio".

También disfruta del senderismo, que le permite "desconectar de la rutina, respirar aire puro y explorar nuevos paisajes".

Habitualmente apuesta por prendas ligeras, cómodas y transpirables, confeccionadas con tejidos que absorban el sudor y favorezcan la ventilación. Su kit imprescindible para entrenar se completa con una gorra para protegerse del sol, una botella de agua para mantenerse hidratada y unas zapatillas cómodas.

Fiel al gimnasio

En cambio, Tatiana Sosa, segunda encargada de Women'secret en el centro comercial Atlántico, en Fuerteventura, prefiere entrenar en el gimnasio durante todo el año, sin importar la estación.

Para sus sesiones busca ropa que combine tres cualidades esenciales: comodidad, buena sujeción y tejidos transpirables.

Si tuviera que quedarse con una única prenda, lo tiene claro: el legging ciclista, un básico que considera imprescindible para entrenar cuando suben las temperaturas.

Movimiento libre

Aunque cada una vive el deporte de forma distinta —desde largas caminatas hasta entrenamientos de alta intensidad o escapadas a la montaña—, todos los testimonios reflejan una misma tendencia: durante el verano, la actividad física se adapta al calor sin renunciar al bienestar.

La comodidad, la transpirabilidad de los tejidos y los accesorios que facilitan el entrenamiento se consolidan como los grandes aliados para seguir en movimiento durante la época estival.