Springfield cruza por primera vez la frontera con Bendito Verano y lleva su campaña estival hasta Portugal

Las marcas de moda han dejado de limitarse a vender una línea estival. Cada vez apuestan más por experiencias vinculadas a destinos que representan un determinado estilo de vida en esta época del año.

Tras pasar por Los Locos y El Tumbao, Springfield pone rumbo al chiringuito Aura para celebrar la tercera edición de Bendito Verano, la campaña con la que la firma vuelve a recorrer algunos de los enclaves costeros más emblemáticos de la Península Ibérica.

Situado frente al océano Atlántico, el establecimiento, uno de los más reconocidos de la Costa da Caparica, acoge el broche final de una iniciativa que, por primera vez, cruza la frontera española para hacer parada en Portugal.

Después de pasar varias veces por Madrid, la firma ha llevado este año Bendito Verano a Suances, Cádiz y este rincón luso, colaborando con algunos de los clubes de playa más emblemáticos de cada lugar y trasladando el espíritu de la colección a escenarios vinculados a un estilo de vida junto al mar muy determinado.

Más que presentar una propuesta, Springfield convierte cada parada en una experiencia que une moda, gastronomía y cultura local, reforzando el vínculo entre la marca y aquellos lugares donde la estación se vive de una forma auténtica. En esta ocasión, además, con el Atlántico como protagonista.

Entre puntos cardinales

Situada a pocos kilómetros de Lisboa, Costa da Caparica se ha consolidado como uno de los destinos favoritos para quienes buscan combinar playa, naturaleza y deporte.

Sus extensos arenales bañados por el Atlántico y su ambiente relajado la convierten cada año en un punto de encuentro para surfistas, familias y visitantes de distintos países.

En este entorno se encuentra Aura, el espacio elegido por Springfield para celebrar la última parada de Bendito Verano.

Frente al mar y rodeado por uno de los paisajes más reconocibles de la región lisboeta, el chiringuito refleja una forma de disfrutar de la estación marcada por el contacto con la naturaleza, la gastronomía y el ritmo pausado de la costa portuguesa.

Algunas de las prendas firmadas por Springfield. Cedida

La elección de este escenario supone además un nuevo paso para la campaña, que amplía su recorrido más allá del territorio español y refuerza su voluntad de acercarse a poblaciones y destinos que representan diferentes maneras de vivir la época estival.

Junto al Atlántico

La jornada reunió a amigos de la firma, miembros del Club Springfield, representantes de la comunidad local y varios creadores de contenido portugueses en un encuentro protagonizado por el océano, la música y la puesta de sol.

Una pista de cómo ha sido la cita de Bendito Verano en la costa portuguesa. Cedida

Más que una presentación de colección, el evento buscó trasladar el espíritu que ha acompañado a Bendito Verano durante toda esta edición: crear espacios para compartir experiencias y poner en valor aquellos lugares que forman parte de la identidad de cada emplazamiento.

Inspirada en Aura

Como en las anteriores paradas de la ruta, Springfield desarrolló junto a Aura una cápsula exclusiva compuesta por prendas y accesorios que se nutren de la personalidad del chiringuito.

Se trata de una serie de camisetas, complementos y otras piezas que incorporan referencias gráficas que evocan el paisaje atlántico y la identidad visual del establecimiento.

'Denim' con sello portugués. Cedida

Este tipo de colaboraciones se ha convertido en una de las fórmulas más utilizadas por las firmas de moda para conectar con su público a través de productos vinculados a un lugar concreto.

Más allá de su carácter limitado, estas propuestas permiten asociar cada artículo a lo vivido.

Trascendiendo fronteras

Con esta última parada en Costa da Caparica, Springfield concluye una tercera edición de Bendito Verano marcada por su evolución.

Después de colaborar con chiringuitos como Los Locos, El Tumbaoy Aura, se da un paso más al celebrar por primera vez un evento fuera de España. La iniciativa confirma la apuesta por un verano entendido como una experiencia que va más allá de la moda.

A través de enclaves vinculados al mar, colecciones cápsula y encuentros con las comunidades locales, continúa transformándose como una campaña que sitúa el estilo de vida estival en el centro de su apuesta.