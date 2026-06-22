La marca española con los conjuntos más deseados del verano tiene acento gallego y ya ha conquistado a María Pombo

María Pombo, en una foto de sus redes sociales, con un conjunto de la marca española Par y Escala.

Hay obras que no necesitan firma para ser reconocidas. Basta un vistazo para identificar un cuadro de Sorolla: la luz, la pincelada, los colores y esa manera tan particular de capturar el verano. A lo largo de la historia, los grandes artistas han buscado precisamente eso, un lenguaje propio capaz de distinguirlos entre cientos de propuestas.

En la moda ocurre exactamente lo mismo. Más allá de las tendencias pasajeras, hay marcas que consiguen construir una identidad tan sólida que sus diseños se reconocen al instante. Siluetas, estampados, tejidos o combinaciones de color terminan convirtiéndose en una especie de firma visual que las hace únicas.

Eso es precisamente lo que está logrando Par y Escala. La firma gallega ha encontrado una estética muy definida, marcada por conjuntos coordinados, vestidos con fruncidos estratégicos, estampados vibrantes y una elegancia relajada que remite a los veranos junto al mar. Un universo propio, fácilmente reconocible, que ha conquistado las redes sociales y que también ha encontrado hueco en el armario de María Pombo.

Una firma 'made in Spain'

En un momento en el que las tendencias cambian a una velocidad vertiginosa y las redes sociales parecen dictar qué se lleva cada semana, hay marcas que han optado por construir algo mucho más difícil de conseguir: una identidad propia.

Par y Escala pertenece a ese grupo. La firma gallega fundada por Iara Viñuales ha logrado desarrollar un universo reconocible a través del color, los estampados artesanales y unas siluetas relajadas que transmiten verano incluso cuando no estamos en él.

La historia de la marca comienza precisamente lejos de Galicia. Un viaje a India marcó el punto de partida de un proyecto inspirado por la riqueza de sus tejidos, sus colores y sus técnicas artesanales.

Aquella experiencia terminó convirtiéndose en la esencia de una firma que hoy diseña en España y confecciona sus prendas entre España e India, incorporando procesos tradicionales como el block print o el shibori, dos técnicas manuales que aportan carácter y singularidad a cada pieza.

Lejos de perseguir tendencias efímeras, Par y Escala ha construido una propuesta basada en prendas pensadas para durar. Sus colecciones giran alrededor de vestidos fluidos, pantalones amplios, conjuntos coordinados y tejidos ligeros que acompañan una forma de vestir cómoda y despreocupada.

Ese enfoque, unido a una estética muy definida, explica por qué cada vez resulta más fácil reconocer una de sus prendas a simple vista.

Parte de ese crecimiento también se ha visto impulsado por la visibilidad que le han dado algunas de las creadoras de contenido más influyentes del país, siendo María Pombo una de ellas.

Uno de los looks más recientes con los que ha aparecido está formado por tres piezas pertenecientes al estampado Jamu, uno de los más reconocibles de la colección.

El conjunto combina la camisa Jamu Shirt, confeccionada en algodón y diseñada con lazadas delanteras, con el top Jamu Bra, una pieza de inspiración lencera con detalles fruncidos que aporta equilibrio al estilismo. El resultado se completa con el Jamu Pants, de cintura elástica y lazada ajustable.

Más allá de las prendas por separado, el atractivo del conjunto reside precisamente en la manera en la que todas las piezas dialogan entre sí.

La camisa abierta permite que el top gane protagonismo, mientras que el estampado floral en tonos amarillos y rosas aporta ese aire luminoso que se ha convertido en una de las señas de identidad de Par y Escala.

Sin embargo, este total look no ha sido el único que ha conquistado a la menor de las Pombo. La creadora de contenido también lució otro de los modelos más conocidos de la casa: el vestido Roma.

Con escote palabra de honor y confeccionado en color camel, representa otra de las claves que definen a Par y Escala: la capacidad de crear prendas especiales sin recurrir a excesos.

Sus diseños llaman la atención por los detalles, por la riqueza de los tejidos y por los volúmenes suaves que generan los fruncidos, no por elementos estridentes.

Una nueva colección

La coherencia estética de la que hablamos se aprecia especialmente en su última colección de verano, concebida como un recorrido por diferentes momentos de la temporada.

La propuesta se articula alrededor de tres capítulos —Waiting for Summer, Chasing the Sun y Summer Arrived— que acompañan el paso de los primeros días cálidos a las vacaciones propiamente dichas.

Más que una sucesión de prendas, la colección funciona como una narración visual del verano, desde la ilusión de las primeras escapadas hasta esos días en los que el tiempo parece detenerse junto al mar.

Vestidos fluidos, camisas ligeras, pantalones amplios y conjuntos coordinados vuelven a ser protagonistas de una propuesta en la que el color y los estampados tienen un papel fundamental.

La marca recupera algunos de sus motivos más reconocibles, como los estampados Jamu, Bee o Agus, presentes tanto en prendas de vestir como en sus nuevas propuestas para el baño. Todo ello manteniendo ese equilibrio entre comodidad y presencia visual que se ha convertido en una de las señas de identidad de la firma.

La colección supone además un pequeño paso adelante para Par y Escala con el lanzamiento de su primera línea de bikinis. Una incorporación natural dentro de un universo creativo profundamente ligado al verano, los viajes y la vida al aire libre.

Lejos de romper con lo que ya funcionaba, esta nueva categoría amplía un imaginario que la marca lleva años construyendo a través de estampados artesanales, tejidos ligeros y prendas pensadas para acompañar una forma de vestir relajada y sin artificios.