Cortefiel presenta su nueva colección de baño: diseños adaptables y reversibles con estampados marineros

Diseños de la colección de baño para el verano. Cedida

La búsqueda del traje de baño perfecto no responde únicamente a criterios de tendencia, sino a una necesidad real de encontrar un equilibrio milimétrico entre el diseño contemporáneo, la comodidad absoluta y la funcionalidad técnica.

Con este firme propósito, la línea femenina de Cortefiel ha presentado de manera oficial su nueva y esperada colección de baño para la temporada de verano 2026.

Se trata de una propuesta estratégica, que este año se desarrolla en torno a siluetas minuciosamente pensadas para favorecer la fisonomía del cuerpo femenino y adaptarse con total naturalidad a las distintas necesidades y momentos del verano.

Desde trajes de baño con tecnología moldeadora hasta prendas exteriores ligeras y vaporosas para completar el estilismo, construye un armario estival idóneo, cómodo y profundamente femenino.

Una paleta atemporal

El planteamiento estético de la colección se asienta, en primer lugar, sobre una sofisticada y elegante paleta de tonos crudos y negros que aporta una lectura sobria, elegante y marcadamente atemporal a las piezas.

Sin embargo, lejos de caer en la monotonía, esta base neutra se enriquece gracias a una gran variedad de diseños gráficos que evocan el espíritu estival.

Los estampados de inspiración marinera, los topos clásicos y el siempre sofisticado animal print conviven en los escaparates con sutiles motivos de palmeras y elaborados patrones de patchwork paisley.

El verdadero factor diferencial en el acabado de las piezas reside en la selección de las texturas y los accesorios.

Los tejidos de la colección ganan un especial protagonismo editorial a través de delicados acabados en hilos de lúrex que atrapan la luz del sol, complementados con fornituras y apliques dorados de mayor tamaño que elevan el diseño final.

Además, como respuesta a las mujeres que buscan optimizar su equipaje de vacaciones, la línea incorpora nuevas y revolucionarias propuestas de bikinis y bañadores reversibles.

Estos diseños permiten multiplicar las posibilidades de uso diario mediante patrones ideados para combinarse de diferentes formas según la ocasión.

Traje de baño moldeador con escote cuadrado. Cedida

Adaptabilidad a cada cuerpo

En el plano estructural, el bañador moldeador se consolida de manera indiscutible como una de las piezas clave y más deseadas de la temporada.

Esta prenda ha sido desarrollada específicamente para estilizar de manera visual la silueta, incorporando para ello una cuidada construcción de ingeniería interior que aporta una sujeción extra en las zonas estratégicas.

Este desarrollo técnico logra realzar el cuerpo con la máxima comodidad, garantizando un ajuste completamente seguro, firme y confortable durante las jornadas de descanso.

De forma paralela, ha introducido diferentes desarrollos técnicos con el objetivo de que cada modelo se adapte con precisión a la anatomía de cada mujer y a sus necesidades específicas de uso.

Entre estos avances funcionales destacan de forma especial los trajes de baño equipados con un sistema de altura regulable mediante cordones laterales internos. Este mecanismo permite fruncir o alargar el corte del diseño según el momento o la preferencia de la usuaria.

Caftán corto bordado de la línea. Cedida

La propuesta estival de la casa no se limita de forma exclusiva a las prendas de agua, sino que se expande hacia un universo de vestuario exterior ligero ideado para construir estilismos versátiles que funcionan a la perfección fuera de la arena.

La gama de complementos textiles se completa con caftanes ligeros y vaporosos enriquecidos con sofisticados bordados bicolores, atemporales vestidos de tirantes, pareos fluidos y camisas amplias confeccionadas en tejidos marcadamente fluidos.

Se trata de una serie de piezas coordinadas que están pensadas para acompañar el verano desde una visión relajada, funcional y estrictamente contemporánea.