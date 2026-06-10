Tejidos ligeros y siluetas relajadas: la fórmula de Cortefiel para redefinir el armario estival este 2026

El cambio de temporada exige una transformación inteligente del armario, una transición hacia prendas capaces de equilibrar la sofisticación con el confort más absoluto.

Cortefiel ha presentado de forma oficial sus nuevas propuestas de verano para mujer y hombre, diseñadas para abrazar los meses más cálidos del año a través de tejidos ligeros, siluetas amplias y una paleta cromática rebosante de luminosidad.

La colección se estructura en torno a prendas clave como vestidos fluidos, conjuntos coordinados y una fuerte apuesta por los materiales naturales, construyendo total looks versátiles que se adaptan con la misma naturalidad a las rutinas de la ciudad que a las jornadas de vacaciones.

Vestido de lino en tono tierra. Cedida

El armario de la mujer

La línea femenina evoluciona esta temporada hacia una estética marcadamente fresca y fluida. En el plano cromático, el color rojo se alza como el indiscutible protagonista de la estación, aportando una dosis de intensidad y energía sin desplazar al blanco, un tono clásico que continúa articulando gran parte de la propuesta conceptual de la casa.

Las siluetas de la colección para mujer están pensadas para ofrecer libertad y ligereza. Los vestidos de tirantes, las blusas de cortes holgados y las prendas enriquecidas con bordados artesanales se convierten en los pilares de una propuesta muy fácil de llevar.

A estas piezas se suman siluetas amplias que logran construir una propuesta ligera, ideal para funcionar tanto en entornos urbanos como en momentos de vacaciones.

Sin embargo, el verdadero factor diferencial de esta línea reside en sus diseños gráficos. Los estampados cobran una especial relevancia editorial mediante motivos ornamentales de gran tamaño y sofisticados diseños ikat combinados con rayas, una mezcla que inyecta una gran riqueza visual y textura a cada patrón.

Polo con siluetas suave y diseño versátil Cedida

Funcionalidad para el hombre

Por su parte, la colección masculina se construye sobre los principios de un armario equilibrado, práctico y funcional. Las camisas confeccionadas en lino y algodón premium conviven con pantalones de corte relajado, definiendo un estilo idóneo para transitar por los diferentes momentos del día con una apariencia impecable.

La gran novedad técnica de la temporada para el hombre llega de la mano de los polos confeccionados con tecnología Coolmax. Se trata de una fibra técnica de alto rendimiento diseñada específicamente para favorecer la transpiración y el secado rápido, garantizando una sensación constante de frescura y confort térmico incluso en las jornadas de calor extremo.

Estas prendas se combinan de manera idónea con pantalones de estilo chino desarrollados en tejidos stretch, los cuales aportan una gran libertad de movimiento sin perder la estructura elegante. Para ellos, la paleta cromática abandona las estridencias y se refugia en una cuidada selección de tonos neutros, arenas, blancos y azules suaves.

Esta combinación inteligente de texturas y tecnología asegura total looks versátiles y fáciles de llevar en cualquier ocasión informal o de oficina.

Emblema de la moda

Con este lanzamiento, Cortefiel reafirma su compromiso histórico con una moda basada en la calidad, la versatilidad y un enfoque inclusivo que mimetiza el diseño con la funcionalidad diaria. Fundada en el año 1945, ostenta el orgullo de haber sido la primera marca creada por el gigante textil Tendam.