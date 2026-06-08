La llegada de la temporada y las tendencias urbanas inauguran la tercera edición de 'Bendito Verano' de Springfield

Fotografía con los protagonistas de la colección, ubicados de izquierda a derecha: Lucía Martiño, José Abellán, Savina Paül, Luis Zamalloa, Gemma Pinto y Eneko Fernández. Cedida

El calendario dicta el cambio de estación, pero la verdadera inauguración del estío ocurre cuando la moda urbana y los reencuentros toman las calles de la capital.

Con un espíritu fresco y vibrante, Springfield ha celebrado en Madrid el lanzamiento oficial de Bendito Verano, su esperada campaña que este año alcanza ya su tercera edición consecutiva.

Una cita consolidada en la agenda social madrileña que se aleja de los formalismos para ensalzar un verano real, espontáneo y cercano, donde las situaciones cotidianas se transforman en los recuerdos más extraordinarios de la temporada.

Autenticidad urbana

Banda musical invitada Malmö 040. Cedida

El corazón de la campaña de este año viene representado por un elenco diverso de caras conocidas que personifican la esencia vitalista y natural de la firma textil.

Entre los grandes protagonistas de esta edición se encuentran Gemma Pinto, Luis Zamalloa, Eneko Fernández, Lucía Martiño, Savina Paül y José Abellán.

Juntos reflejan en cada una de las imágenes de la campaña el optimismo y la comodidad de las prendas fluidas diseñadas para exprimir las jornadas, moviéndose entre rayas marineras, chalecos de corte sastre y conjuntos de dos piezas ideales para los días de sol.

La velada madrileña sirvió como el punto de encuentro perfecto para reunir no sólo a los rostros de la propuesta, sino también a socios del club de la marca, periodistas de moda y una nutrida representación de amigos de Springfield.

El despliegue de personalidades en el photocall dejó patente la fuerte conexión de la firma con las tendencias digitales y el público joven. Entre los asistentes más destacados se pudo ver a nombres de referencia como Dulceida, Melyssa Pinto, Rocío Camacho o Susana Molina, quienes acudieron a arropar el lanzamiento.

La lista de invitados de excepción se completó con el atleta de élite Dani Castilla, el cantante Andrés Koi y una amplísima comunidad que superó los 150 influencers y creadores de contenido.

Si el verano empieza así... no queremos imaginarnos cómo acaba. Cedida

Música y gastronomía

En esta ocasión, la música tuvo un rol protagonista absoluto durante toda la celebración. Los asistentes pudieron disfrutar de un concierto en directo de Malmö 040, la banda encargada de poner ritmo a la campaña de este año.

La atmósfera festiva se prolongó hasta el cierre de la jornada gracias a las mezclas de un enérgico DJ set capitaneado por Adrián Lozano.

Más allá de las tendencias y los acordes, la cita ofreció una cuidada y desenfadada propuesta gastronómica gracias a la colaboración de partners reconocidos en el mundo culinario actual.

Los invitados pudieron saborear las icónicas tortillas de La Martinuca, las pizzas artesanales de Grosso Napoletano y refrescarse con las propuestas de Mahou, rematando la experiencia con los célebres helados de Regma, un guiño infalible a los sabores tradicionales del verano.

Referente de estilo casual

Con la propuesta de Bendito Verano, Springfield recuerda que el verano va mucho más allá de un destino geográfico concreto en el mapa; se trata, en realidad, de una actitud ante la rutina diaria. Porque, bajo la premisa de la campaña, el verano no es como te lo imaginas, sino mucho mejor.

Esta iniciativa vuelve a posicionar de manera estratégica a la marca del grupo Tendam en el sector del casualwear contemporáneo. Esta cuenta actualmente con una robusta red comercial que roza los 750 puntos de venta distribuidos en cerca de 70 países.