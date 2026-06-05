Hermès tiene la llave del éxito: amarillo mantequilla, cuero negro y la silueta tulipán de su colección otoño-invierno 2026

En Los Ángeles, bajo la luz dorada suspendida sobre Stone Canyon, Hermès ha desplegado una visión de la feminidad tan rotunda como delicada.

La firma ha presentado su colección Otoño-Invierno 2026 Segundo Capítulo, la tercera entrega de un formato itinerante que ya ha conquistado Nueva York y Shanghái.

El desfile huye de la opulencia ruidosa para concentrarse en la pureza del corte, el movimiento y un diálogo inesperado con la danza clásica.

Bajo la dirección artística de Nadège Vanhee-Cybulski, la pasarela se transforma en un escenario luminoso donde la herencia de los guarnicioneros adopta un pulso mucho más libre.

No hay acumulación innecesaria, sino un ejercicio estricto de sustracción. Cada prenda gana su lugar a través de una fluidez que evoca la disciplina del ensayo general.

El desfile establece una conversación directa entre el rigor de los talleres parisinos y la libertad de la costa oeste. La banda sonora, coronada por los acordes de Bette Davis Eyes, subraya una elegancia contenida y magnética.

El amarillo mantequilla

Conjuntos sartoriales de falda y chaqueta, vestidos palabra de honor con silueta globo y abrigos estructurados definen la sutil elegancia de la gama en amarillo mantequilla. Hermès

Es el gran protagonista cromático de la jornada. Este tono, suave y luminoso, baña prendas que relajan la estética hípica tradicional de la firma.

La inspiración ecuestre soft se traduce en chaquetas de líneas descontracturadas y vestidos de satén fruncido que acarician el cuerpo sin oprimirlo.

La firma logra despojar al vestuario de equitación de su rigidez habitual. Las siluetas caen con una ligereza que emula el uniforme de una bailarina al salir del estudio.

El uso de sedas lavadas y lanas finas permite que las piezas fluyan con el caminar, redefiniendo el concepto de lujo funcional.

El amarillo mantequilla se presenta en looks monocromáticos y capas sobre prendas fluidas, demostrando su versatilidad. El uso de este tono resalta la elegancia discreta y la artesanía en piel de Hermès.

Todo al negro

Pantalones ceñidos de piel de inspiración biker, chaquetas estructuradas con lazada a la cintura y sofisticados vestidos de noche con abertura lateral marcan el pulso más nocturno y arquitectónico de la firma. Hermès

Frente a esta tonalidad pastel, el cuero negro aporta la estructura y el carácter arquitectónico en todas las versiones del total look. La black leather se adueña de la pasarela con una puesta en escena potente y urbana, que incluye chalecos y pantalones ceñidos.

Una de las modelos pasea con una nueva versión sartorial, donde las solapas de la blazer se rebelan y cambian su lugar tradicional: pura vanguardia. Y, cómo no, los vestidos largos exploran un lado atrevido de la feminidad.

La silueta tulipán

El turquesa y el rojo coral irrumpen de manera estratégica a través de vestidos fluidos de satén, siluetas tulipán y botas altas a juego en el bloque intermedio de la colección de Hermès. Hermès

Hermès demuestra su dominio absoluto de la piel a través de faldas y vestidos que dibujan una marcada silueta tulipán.

Los volúmenes se concentran en las caderas y se recogen de forma sutil en el bajo, creando un contorno orgánico y sumamente sofisticado.

Las cazadoras estilo biker se combinan con vestidos románticos de caída libre, mientras que los pantalones se rematan con flecos que cobran vida en cada paso.

El contraste cromático

La sobriedad de la paleta base, dominada por el negro y el marrón Rouge H, se rompe de manera estratégica. El color coral y el turquesa entran en escena como invitados clave del bloque intermedio para aportar una dosis de optimismo californiano a la propuesta invernal.

Estos tonos vibrantes y refrescantes añaden un giro contemporáneo muy necesario. El azul se presenta de forma espectacular en un conjunto de falda plisada y top asimétrico, demostrando su capacidad para añadir frescura a la colección.

Este tono vuelve a destacar en un conjunto de pantalón y top de líneas puras. Asimismo, la explosión cromática se consolida donde vemos una espectacular falda asimétrica turquesa que simula el movimiento del agua bajo la luz del atardecer.

Los accesorios

El debut sobre la pasarela del icónico bolso Faubourg Express en cuero marrón oscuro convive con las nuevas e impecables propuestas texturizadas en color amarillo mantequilla. Hermès

El calzado y la marroquinería siguen el camino de la depuración formal. Los bolsos icónicos de la firma se presentan en versiones de líneas limpias.

Destaca el debut en pasarela del bolso de hombro Sac à Dépêches en piel Swift negra, junto a reinterpretaciones del Faubourg Expres en becerro Box y las deseadas versiones del Micro Picotin.

Nadège Vanhee-Cybulski no sólo ha presentado una colección en la costa oeste; ha diseñado un guardarropa blindado contra el paso del tiempo.

Una colección que confirma que la firma francesa no necesita sumarse a las tendencias pasajeras porque posee, en la precisión de sus talleres, la llave definitiva del éxito.