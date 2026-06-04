Antes de París existió Granville: el refugio frente al mar de Christian Dior donde comenzó la historia de la moda

Con motivo del 80 aniversario de la fundación de la Maison Dior, el Museo Christian Dior de Granville, en Normandía (Francia), invita a los visitantes a remontarse a los orígenes del mundo del modista con una exposición que podrá visitarse hasta el 1 de noviembre de 2026.

Instalada en la Villa Les Rhumbs, la residencia familiar donde él pasó gran parte de su infancia, la muestra explora los recuerdos, paisajes e influencias que moldearon a quien se convertiría en uno de los creadores más influyentes de la historia de la moda.

Tras el éxito de la exposición Dior - Jardins enchantés, el museo normando propone un viaje al lugar donde todo comenzó. Con vistas al mar, este sitio ocupa un lugar especial en la historia del francés.

Sus fachadas en tonos grises y rosas, sus jardines floridos y su entorno costero alimentaron durante años su imaginación, hasta convertirse en referencias recurrentes dentro de las colecciones de la firma.

El recorrido reúne cerca de 250 piezas de archivo y revela cómo los recuerdos de juventud del modista influyeron en su visión de la belleza. Sala tras sala, fotografías, recortes de prensa, revistas de época, archivos familiares y frascos de perfume narran la construcción progresiva de un universo creativo que sigue inspirando a Dior en la actualidad.

Entre memoria e inspiración. Dior - Raphael Dautigny Collage

Entre bailes, elegancia e imaginación

La moda ocupa naturalmente un lugar central en la exposición. Varias siluetas recorren los temas que marcaron el imaginario del joven Christian. Los visitantes descubren vestidos de época junto a creaciones de la casa en tonos rosa, rojo o azul marino.

Algunas evocan el esplendor de los bailes que fascinaban al futuro modista, mientras que otras se inspiran en el universo de los viajes, los sueños o incluso el espacio.

Alrededor de las prendas, una selección de accesorios completa el relato. Máscaras de baile, diademas, joyas, abanicos y guantes recuerdan la elegancia y el gusto por la moda ceremonial que marcarían de forma duradera la obra del diseñador.

Estos objetos también reflejan la atmósfera que animaba la localidad costera de Granville a comienzos del siglo XX.

La exposición pone en valor el saber hacer textil, un elemento fundamental de la identidad de Dior. Grandes paneles de tejidos permiten descubrir distintos tipos de confección y materiales, revelando la importancia de la caída, la textura y la estructura en la construcción de una silueta.

Cuando la moda se convierte en recuerdo. Dior - Raphael Dautigny Collage

La muestra es una forma de comprender el diálogo constante entre creación artística y excelencia artesanal que caracteriza a la firma desde su fundación.

Normandía como inspiración

La Villa Les Rhumbs aparece, por último, como un auténtico refugio creativo. Allí monsieur Dior desarrolló su amor por la naturaleza junto a su madre, apasionada de las flores y la jardinería, mientras heredaba de su padre un espíritu emprendedor que décadas más tarde lo llevaría a fundar su propia casa de costura.

Los carnavales, las fiestas y las elegantes siluetas que observaba en las playas normandas alimentaron su gusto por el espectáculo, los disfraces y los vestidos de baile.

Desde las ventanas de la casa familiar, el joven creador también contemplaba las costas de Jersey. Esta cercanía con las Islas del Canal contribuyó a despertar su fascinación por Gran Bretaña, una influencia que lo acompañaría durante toda su carrera.

Con motivo de esta exposición, la casa de costura también publica un libro editado por Rizzoli titulado Dior – Memories of Childhood. A través de archivos familiares y fotografías de moda, la obra repasa estos años fundacionales y muestra cómo Normandía moldeó al hombre, al modista y al espíritu de su firma.

'Dior – Memories of Childhood': el libro de Laurence Benaïm (Rizzoli New York) que acompaña la nueva exposición de Granville. Dior Collage

A través de esta exposición, el Museo Christian Dior no sólo narra la infancia de un creador. También revela las raíces de un imaginario que, 80 años después del nacimiento de la maison, sigue inspirando sus colecciones y alimentando una de las historias más fascinantes de la moda contemporánea.