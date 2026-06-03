Karina Cortorreal, la impulsora de la moda dominicana que llega a Madrid para extender la revolución de Indómita

En estos tiempos, donde parece que todo está inventado y vivimos en una competencia feroz con la tecnología transformándolo todo, tener una idea revolucionaria no es tan habitual. El foco debe estar puesto en la diversificación y el toque humano: eso no hay IA que lo iguale.

Precisamente, esa es la esencia de un proyecto tan potente como su nombre: Indómita. Nacido en República Dominicana, se trata de una galería sin ánimo de lucro que tiene como misión enaltecer, promover y proyectar la moda y el arte del país a nivel global.

¿Es una tienda? Es mucho más que eso. Es una plataforma de mecenazgo y un motor de la economía naranja de la nación.

La galería Indómita en Santo Domingo. Cedida

El espacio físico principal, ubicado en el sector de Piantini en Santo Domingo, sirve de escaparate a creadores para potenciar el desarrollo de sus carreras.

Dentro de sus salas de exhibición se encuentran a la venta piezas de colecciones limitadas exclusivas, que se basan en la exploración y colaboración entre el diseño de moda y las artes plásticas.

Ahora, esta importante iniciativa da un salto internacional con una pop-up que se instalará en Madrid del 4 al 7 de junio en la calle Conde de Xiquena número 12. El horario de apertura será de 10:00 de la mañana a las 20:00 horas.

De este modo, acercarán al público español todo el talento contemporáneo de su país, dando la oportunidad única de adquirir productos de diseño de autor y piezas de alto valor artesanal.

El alma tras el proyecto

Detrás de Indómita se encuentra Karina Cortorreal Santana de Cruz, que decidió embarcarse en esta aventura en el año 2020. Motivada por su profundo deseo de ayudar a impulsar la moda dominicana y dotarla de una estructura comercial sólida, ideó una organización que se distingue, precisamente, por su carácter innovador.

Nacida en Santo Domingo, posee una sólida formación estética y estructural tras haber cursado la carrera de Diseño de Interiores en el Art Institute of Fort Lauderdale, en Estados Unidos.

Su trasfondo académico se percibe de inmediato en la concepción del espacio de la galería, donde la luz, el diseño interior y las obras de arte se entremezclan en una simbiosis perfectamente integrada.

Karina, en la galería durante la temporada 4, cuando se transformó en rosa en honor a la Rosa de Bayahíbe. Cedida

Desde muy joven y hasta los 34 años, Karina ejerció como directora de ventas de Centrolux, la empresa familiar especializada en iluminación y mobiliario de diseño. Fue en este entorno corporativo donde cultivó una profunda disciplina laboral, una visión estratégica de los negocios y un amor incondicional por las industrias creativas.

En el año 2004 contrajo matrimonio con el empresario Eduardo Cruz, con quien ha formado una familia de tres hijos: Camila Minerva, Eduardo Antonio y Maripaz. En 2007, coincidiendo con el nacimiento de su segundo hijo y tras casi dos décadas de intensa carrera profesional, Cortorreal decidió hacer una pausa activa para dedicarse por completo a su familia.

Sin embargo, su espíritu emprendedor nunca se detuvo. Durante ese periodo mantuvo una conexión directa con el mundo comercial y del diseño mediante la organización de trunk shows privados de joyería internacional de alta gama, equilibrando con éxito su rol maternal con su pasión por la estética.

Tras madurar la idea de devolver a su país parte de lo aprendido, volcó toda su experiencia en la creación de Indómita.

Ahora, con la apertura de su pop-up, aterriza en Madrid para ampliar fronteras, conquistar el mercado europeo y traer un pedacito de la República Dominicana en su forma más elevada: el arte y la alta costura.

¿Qué es Indómita?

Se trata de un proyecto comercial no lucrativo que funciona como catalizador de crecimiento para el diseño local. El 100% de los beneficios generados por las ventas se reintegra directamente a la fundación.

Esta recaudación se destina a la creación de un fondo de apoyo para los participantes y a la financiación de becas de estudio, cerrando así un círculo perfecto de sostenibilidad y desarrollo social.

Con un modelo de temporadas que cambia cada seis meses, Indómita ofrece a los creadores una galería física y digital como canal de ventas, exposición y descubrimiento para nuevos públicos.

Cada colección cápsula nace de una fuente de inspiración o concepto curado minuciosamente por el equipo de la entidad, garantizando que las piezas resultantes sean exclusivas del espacio y no se encuentren en ningún otro lugar del mercado.

Campaña de la diseñadora Angie Polanco x Indómita. Cedida

En su andadura, la galería ha consolidado un impacto innegable:

Más de 50 creadores participantes . Ha congregado tanto a diseñadores emergentes como a firmas consagradas, incluyendo de forma activa las voces creativas de la diáspora dominicana en el extranjero.

. Ha congregado tanto a diseñadores emergentes como a firmas consagradas, incluyendo de forma activa las voces creativas de la diáspora dominicana en el extranjero. Plataforma de lanzamiento . Ha servido de trampolín y vitrina para más de 30 marcas nuevas en el sector.

. Ha servido de trampolín y vitrina para más de 30 marcas nuevas en el sector. Labor solidaria y educativa. La iniciativa ha otorgado tres becas completas a estudiantes de Diseño de Modas y Artes Plásticas en la prestigiosa Escuela de Diseño Altos de Chavón, asegurando el relevo generacional de la industria.

En resumen, es una iniciativa pionera y transformadora que rinde homenaje al origen mismo del país que la ha visto nacer. Su nombre se inspira directamente en el Himno Nacional Dominicano y en una de sus estrofas más célebres: "Quisqueya la indómita y brava", una poderosa frase que honra el espíritu libre, resiliente y firme de la nación.