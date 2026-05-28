Tamara Falcó y Pedro del Hierro presentan 'El Patio' y 'Luz de Sal': las dos colecciones cápsula para el verano

Fotografía de Nacho Aguayo y Tamara Falcó en la presentación de las colecciones. Cedida

El verano exige una metamorfosis en el armario, una transición hacia tejidos que respiren y siluetas que dancen con la brisa sin perder un ápice de elegancia.

Con esta premisa, Pedro del Hierro y TFP by Tamara Falcó han desvelado de forma oficial sus dos nuevas colecciones cápsula para los meses de calor: 'El Patio' y 'Luz de Sal'.

Dos propuestas complementarias diseñadas minuciosamente para resolver de manera impecable desde los estilismos cotidianos del día a día hasta los códigos más exigentes de los eventos y celebraciones estivales.

Tamara Falcó posando con un vestido de su colección. Cedida.

Una cita exclusiva

La presentación de este doble lanzamiento textil no se ha regido por los formatos tradicionales de la pasarela, sino por un encuentro íntimo y sofisticado que refleja fielmente el estilo de vida de la firma.

El escenario elegido ha sido Club Vega, un flamante espacio privado ubicado en Madrid y consolidado ya como uno de los enclaves más exclusivos y reservados de la ciudad.

En este entorno gastronómico y social, Tamara Falcó, en su triple calidad de directora creativa, embajadora e imagen de la enseña, junto a Nacho Aguayo, director creativo de la línea femenina de Pedro del Hierro, han ejercido de anfitriones en una comida exclusiva.

Ambos diseñadores han compartido de primera mano con las directoras y editoras de las principales cabeceras de moda del país las inspiraciones, los secretos de costura y los detalles técnicos que articulan cada una de las prendas.

Para esta cita tan señalada con la prensa especializada, la propia marquesa de Griñón ha ejercido como la mejor modelo de su marca al lucir un look de dos piezas confeccionado en un tejido ligero color crema.

El conjunto, estructurado con discretas rayas verticales en tonos beis y caqui, estaba compuesto por una original chaqueta con cuello mao y cierre frontal de cremallera metálica, combinada de forma idónea con una falda larga de silueta evasé que aportaba movimiento y frescura.

El Patio

La primera de las colecciones presentadas, 'El Patio', se postula como la respuesta perfecta a un armario de diario sofisticado, fresco y versátil.

La línea se enfoca de lleno en siluetas relajadas y patrones pensados para el confort diario, utilizando el lino en su versión más ligera y texturas de acabado rústico como los hilos conductores de todas las prendas.

La paleta cromática de 'El Patio' se tiñe de tonos neutros y minerales: predominan los marfiles, los tostados y los arenas, salpicados de manera estratégica por vibrantes pinceladas de terracota y verde lima que rompen la monotonía y aportan una inyección de vitalidad urbana.

Prenda de la nueva colaboración de TFP By tamara Falcó y Pedro del Hierro Cedida.

Luz de Sal

Por su parte, 'Luz de Sal' se adentra de lleno en el terreno de las ocasiones especiales, las puestas de sol eternas y las veladas formales junto al mar.

Esta colección cápsula abraza un estilo marcadamente bohemio, romántico y sofisticado, materializado a través de vestidos fluidos, conjuntos coordinados de dos piezas y siluetas muy cuidadas que se adaptan a la perfección a los códigos de invitada.

El distintivo de 'Luz de Sal' reside en sus ricos tejidos jacquard y en sus estampados difuminados, inspirados directamente en la fisonomía y los matices de los paisajes mediterráneos, sumando así una gran riqueza de texturas y una fuerte personalidad a cada costura.

Cuatro años de éxito

Esta fructífera colaboración entre Pedro del Hierro y la aristócrata comenzó formalmente en la temporada primavera-verano de 2022.

Desde aquel primer lanzamiento, TFP by Tamara Falcó ha experimentado una madurez impecable, logrando consolidarse como una marca con una fortísima identidad propia, un posicionamiento comercial sumamente sólido y un universo estético muy reconocible dentro del catálogo global de la firma madrileña.