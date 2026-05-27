Nicole Wallace protagoniza por tercer año consecutivo la campaña urbana para el verano de Women'secret

Imagen de la campaña para la temporada de verano de Women'secret. Cedida.

El verano ha dejado de ser una coordenada geográfica fija o una fecha concreta en el calendario para convertirse en un estado mental regido por la actitud propia.

Con esta premisa clara e inspiradora, Women'secret ha lanzado de forma oficial su gran campaña para la temporada estival de 2026 bajo el sugerente lema 'Donde hay bikini, hay verano'.

Una propuesta transgresora que se aleja deliberadamente de los escenarios paradisíacos tradicionales para situar la época más esperada del año en un entorno asfáltico y cotidiano, demostrando que la desconexión es posible en cualquier rincón si se cuenta con el código estilístico adecuado.

Momento de desconexión al cual se refiere la marca en su campaña. Cedida.

Imagen y mente creativa

Por tercer año consecutivo, la reconocida actriz Nicole Wallace repite como el rostro indiscutible de la firma de ropa íntima y de baño del grupo Tendam, consolidando un vínculo orgánico y una complicidad que conecta de forma directa con las demandas del público joven.

Sin embargo, el gran elemento diferenciador de esta edición reside en el nivel de implicación de la intérprete madrileña.

En este proyecto, Nicole ha ido un paso más allá de su faceta como modelo e imagen publicitaria para sumergirse de lleno en las bambalinas del desarrollo creativo.

Ha participado activamente junto a los equipos de la marca en la conceptualización de la idea, ayudando a definir de manera minuciosa el enfoque, la estética urbana y el mensaje vitalista que vertebra todo el contenido audiovisual.

Su visión fresca y contemporánea se percibe en cada fotograma, aportando una mirada real y sumamente cercana que huye de las poses artificiales para abrazar la naturalidad que reina en la cultura digital actual.

La narrativa visual se despliega a través de escenarios puramente urbanos y cotidianos que forman parte de la rutina de cualquier joven.

Así, Wallace aparece disfrutando y recreando instantes genuinamente veraniegos en espacios que, a priori, parecerían ajenos al universo vacacional costero: una azotea comunitaria donde broncearse bajo el cielo de la urbe, una piscina hinchable improvisada para combatir las altas temperaturas o una terraza de baldosas donde el tiempo parece detenerse.

El mensaje que buscan transmitir la marca y la actriz es transparente y liberador: un descanso entre clases universitarias, una mañana tranquila en casa o una pausa entre diferentes planes profesionales pueden transformarse de inmediato en ese respiro tan necesario.

En este contexto conceptual, el bikini adquiere una dimensión totalmente nueva y simbólica.

Deja de ser una mera prenda destinada en exclusiva a las jornadas de playa para posicionarse como el detonante perfecto para cambiar el mood, frenar el ritmo frenético de la ciudad y abrazar el relax.

Es, en definitiva, un respiro sencillo pero profundamente reconocible para las nuevas audiencias.

Nicole Wallace en el evento de presentación en Beso Pedralbes. Cedida.

El tono general de la campaña logra un equilibrio idóneo al presentarse como una propuesta sumamente aspiracional en lo visual, pero profundamente real y tangible en su fondo, reforzando de manera estratégica la conexión de Women'secret con el público más joven.

Para calentar motores antes del lanzamiento global en medios masivos, la firma textil organizó una presentación de carácter exclusivo y en formato teaser.

El escenario elegido para este evento íntimo fue Beso Pedralbes, un emblemático y sofisticado espacio ubicado en la ciudad de Barcelona.

Como no podía ser de otra manera, la velada contó con la presencia destacada de Nicole Wallace como invitada especial y absoluta protagonista.

Con este movimiento estratégico, la firma echa un pulso al verano tradicional y demuestra que la moda de baño tiene la capacidad de redefinir las rutinas del asfalto, empoderando a las mujeres para que decidan de forma individual cuándo, cómo y dónde arranca su propia temporada de desconexión.