Hablamos con Julieta Brand, la marca tras el look de Cruz Sánchez de Lara: "Ha sido muy fácil trabajar con ella"

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, en el 'photocall' de 'Málaga made America'. Carlos Díaz

Un viaje en el tiempo, concretamente hasta finales del siglo XVIII, y un lugar mágico, el Jardín Botánico: estas son las dos premisas que hacen de la gala Málaga made America una cita memorable.

El dress code estaba marcado previamente: Málaga 1776-1800, haciendo referencia a una época relevante de la ciudad andaluza marcada por las ideas ilustradas y el auge del desarrollo. Es el periodo en el que está ambientada la nueva novela de Cruz Sánchez de Lara, Las gobernadoras.

Todo forma parte de un cómputo global en este evento: el lema y la puesta en escena. La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, anfitriona de una noche en la que su libro se ha vestido de gala, ha cumplido fielmente con las normas de vestimenta establecidas.

Y no sólo eso, el estilismo elegido para la ocasión, además, tenía detrás un claro guiño a Málaga. Como no podía ser de otro modo, Cruz Sánchez de Lara ha escogido a una diseñadora de la ciudad para patronar y coser un modelo que se adaptara a las premisas: extraer los códigos visuales de la época y adaptarlos a la actualidad. También las joyas son malagueñas, en concreto de Joyería Marcos.

Maryam Blanes, la fundadora y directora creativa de la firma Julieta Brand, ha sido la encargada de crear el imponente vestido. Hemos hablado con ella para conocer todos los detalles de esta magnífica propuesta estética.

La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, con su diseño. Carlos Díaz

Es la primera vez que trabajas con Cruz, ¿cómo recibiste la propuesta?

Sí, y la verdad es que la recibí con muchísima ilusión. Nos llegó de parte de Javier Gómez, responsable de comunicación de la Diputación de Málaga y Málaga de Moda. Recuerdo perfectamente que yo estaba en Milán, en la feria del diseño, cuando me llamó.

Desde el primer momento sentí que había una conexión muy natural entre el universo de Cruz y el de Julieta Brand. Ella representa una mujer muy inteligente, elegante y con muchísima personalidad.

Además, el contexto del evento me parecía muy especial: un libro que habla de mujeres, poder, historia y legado… Son temas con los que me siento muy identificada creativamente.

¿Cómo valoras este gesto que sirve para visibilizar el talento femenino, español y malagueño?

Creo que tiene muchísima importancia. Muchas veces admiramos lo de fuera y olvidamos el buen hacer tan increíble que tenemos aquí.

Que una mujer como Cruz Sánchez de Lara apueste por una firma malagueña en un evento tan importante me parece una forma muy bonita y muy consciente de apoyar la moda local y el trabajo hecho en España.

Además, para mí tiene aún más sentido porque mi firma nace precisamente desde Málaga y desde esa mirada mediterránea y andaluza que está tan presente en nuestra identidad.

¿En qué te has inspirado y qué querías transmitir?

En la estética de finales del siglo XVIII y principios del XIX, pero reinterpretada desde una visión contemporánea y actual. Tenía claro que íbamos a alejarnos de algo literal o de disfraz y crear una pieza con alma editorial y mucha presencia.

¿Puedes darnos detalles del look como materiales, tiempo de confección, personas involucradas...?

El diseño mezcla referencias históricas españolas y goyescas, de las pinturas de Goya, con una silueta muy femenina y poderosa. La idea era transmitir carácter, elegancia y una cierta fuerza silenciosa, muy alineada con el universo de Las gobernadoras.

El boceto del diseño de Cruz Sánchez de Lara, de Julieta Brand. Cedida

Está compuesto por una pieza principal que es una chaqueta goyesca estructurada en tejido jacquard verde con aplicaciones, terciopelos, botones forrados y alamares negros realizados artesanalmente. Tiene hombros marcados y mangas con volumen, algo muy característico de nuestra firma.

La pieza principal es un vestido largo de manga 3/4 confeccionado en el mismo tejido, buscando una imagen muy elegante, limpia y sofisticada. Además, incorpora una sobrefalda abierta y tableada en satén que aporta dramatismo y movimiento.

Nos gustaba mucho la idea de que pudiera transformarse durante el evento: que Cruz pudiera llevar una imagen más teatral y de época al inicio y, si quería, quitársela después y quedarse con una versión más cómoda y ligera del vestido.

Y por supuesto que se sintiera favorecida en todo momento.

Es una pieza completamente a medida y artesanal. Hemos trabajado durante dos semanas y en el proceso han participado distintas personas del equipo de Julieta Brand, desde patronaje hasta confección y terminaciones manuales. Ese trabajo colectivo y local es muy importante para nosotras.

¿Te transmitió Sánchez de Lara alguna idea previa? ¿Se ha dejado aconsejar?

Cruz tenía claro que quería algo elegante, especial y con personalidad, pero al mismo tiempo se ha dejado asesorar muchísimo. Ha sido muy fácil trabajar con ella porque confía en el proceso creativo y entiende perfectamente el lenguaje de moda.

Creo que hemos encontrado un equilibrio muy bonito entre su esencia y la nuestra.

¿Recuerdas su reacción cuando vio el boceto del diseño?

¡Sí, perfectamente! De hecho, la propuesta estaba clara y al final estábamos entre hacerlo en verde o en azul, y tanto ella como nosotros nos enamoramos muchísimo más del primero en cuanto vimos el tejido. Tenía muchísima fuerza y encajaba perfectamente con la estética que queríamos transmitir.

Además, el proceso tuvo momentos muy divertidos. Recuerdo que quedamos en Málaga, en el Museo Pompidou, para tomarle medidas y acabamos haciéndolo en cinco minutos, casi en la puerta del edificio, porque ella tenía que salir corriendo.

Fue muy natural y espontáneo. Y la verdad es que no nos sorprendió, porque en Julieta Brand muchas veces las cosas más especiales surgen así.

¿Qué claves de tu firma podremos ver en el diseño?

Muchísimas. Están los alamares goyescos, las mangas con volumen, la silueta estructurada y femenina, el dramatismo elegante, la inspiración española reinterpretada…

Todo el look respira el universo Julieta Brand. Nos gusta crear piezas que tengan presencia visual y que cuenten una historia, y creo que este diseño resume muy bien el ADN de la marca.

Pedro J. Ramírez, presidente de EL ESPAÑOL, y Cruz Sánchez de Lara en la cita 'Málaga made America'. Rodrigo Mínguez

¿Cuál es la historia de la firma?

Es una marca malagueña de slow fashion fundada desde la idea de plasmar esa nueva visión de la estética española y andaluza de una forma contemporánea.

Empezamos con un showroom pequeño en la Plaza de la Constitución de Málaga, y poco a poco la marca ha ido creciendo de manera muy orgánica.

Hoy seguimos apostando por nuestra identidad, la producción local, las ediciones limitadas y un trabajo de mucha calidad.

Nuestra esencia mezcla moda, looks de fiesta y raíces culturales. Nos inspiran mucho Andalucía, la pintura y literatura española, la estética goyesca, el Mediterráneo y las mujeres con personalidad.