El accesorio imprescindible se viste de estilo 'boho' este verano: la alianza de Slowlove y La Casa de las Carcasas

Nueva colección de Slowlove junto a La Casa de las Carcasas. Cedida.

La tecnología y la moda han derribado definitivamente sus fronteras para consolidar el accesorio diario por excelencia, el móvil, como una extensión del estilo personal.

Slowlove, la firma de moda de esencia folk urbana fundada por las periodistas Sara Carbonero e Isabel Jiménez, ha presentado de forma oficial su nueva colaboración junto a La Casa de las Carcasas.

El proyecto une las sinergias de dos empresas que atraviesan un periodo de notable madurez y expansión en sus respectivos sectores.

Se trata del lanzamiento de una colección compuesta por ocho diseños de fundas para teléfono móvil que trasladan de forma directa los estampados protagonistas y más deseados de la nueva línea de ropa de la marca al universo del lifestyle digital.

Recorrido cromático

La cápsula nace con el propósito de transformar un elemento funcional en un auténtico complemento de tendencia alineado con el espíritu libre, bohemio y colorista de la firma.

La propuesta opta por alternativas vibrantes, motivos florales y geometrías de inspiración bohemia que reflejan fielmente la identidad estética de ambas compañías.

Funda inspirada en el vestido de la marca. Cedida.

Entre los ocho diseños desarrollados para esta colección destacan modelos con nombre propio que trazan un recorrido visual por los paisajes y las texturas estivales.

La funda Zigzag Sunset se presenta con un patrón en tonos cálidos diseñado para evocar los atardeceres de verano.

Mientras que la opción Amuleto Beige se estructura en torno a un diseño suave con un símbolo central ideado para acompañar las rutinas diarias.

Por su parte, la funda Tie-Dye Brown recurre al clásico efecto teñido en tonos tierra para transmitir un aire natural y relajado, contrastando con el modelo Degradado Blue, una alternativa en la gama de los azules concebida para proyectar calma y equilibrio.

La línea se completa con opciones atemporales como la Paisley Black, que reinterpreta este clásico motivo en clave contemporánea y con un toque viajero.

Para quienes buscan una estética nocturna o más elevada, la funda Floral Dark dispone de una combinación de flores sobre un fondo oscuro que consigue un acabado intenso y marcadamente sofisticado.

En el lado opuesto del espectro creativo, el modelo Rayas Logo apuesta por la vitalidad pura mediante líneas llenas de color, donde el logotipo de Slowlove asume un protagonismo absoluto en el patrón.

Finalmente, la vertiente más nostálgica de las periodistas se refleja en la funda Floral Vintage, un diseño de estampado vegetal, aire romántico y atemporal que rinde un claro homenaje a la estética de décadas pasadas.

Carcasa de slowlove. Cedida.

Más allá del plano visual, la colaboración destaca por su vocación accesible y su elevado desarrollo técnico para adaptarse a los distintos mercados.

Toda la gama de fundas exclusivas estará disponible para más de 300 modelos diferentes de dispositivos móviles, garantizando que la propuesta no quede restringida a unos pocos terminales.

Las piezas se comercializan a través de la plataforma web oficial de Slowlove con un precio de venta desde 14,99 euros, posicionándose como una alternativa asequible para renovar el armario tecnológico de cara a la temporada estival.

Esta alianza estratégica permite a la marca de ropa expandir su filosofía de vida hacia ámbitos de consumo cotidianos, demostrando que la identidad estética de una firma puede habitar de manera armónica en soportes rígidos y funcionales sin perder un ápice de su frescura original.

El resultado de la unión es una propuesta fresca, funcional y marcadamente visual, donde el teléfono móvil deja de ser un mero aparato para convertirse en una declaración de intenciones en clave bohemia.