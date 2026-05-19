Las chicas Almodóvar llegan a Cannes: de la elegancia en rojo de Aitana Sánchez-Gijón a la sofisticación de Nieves Álvarez

En la imagen, el director de cine rodeado del elenco de la cinta. Reuters

Si bien Amarga Navidad, el último largometraje de Pedro Almodóvar, llegó a los cines en España el pasado 20 de marzo, su puesta de largo en Cannes ha tenido lugar hoy, 19 de mayo. Hace tan sólo unos minutos, el director manchego junto al reparto del film ha recorrido la alfombra roja hasta subir las icónicas escalinatas del festival francés, preludio del verano mediterráneo.

Junto al cineasta, un ramillete de nombres que ya ha pasado a formar parte de ese concepto de chica Almodóvar —un término que admitió hace unas semanas en el pódcast de La pija y la quinqui que no le apasionaba demasiado— que lleva escribiéndose en piezas expertas desde hace ya décadas.

Entre las integrantes del grupo que ha rodeado al creador, Amaia —de cuyo trabajo ante las cámaras hablan maravillas, más de un cinéfilo ha destacado que es de lo mejor de la propuesta—; Milena Smit, con quien ya coincidió en Madres Paralelas (2021), donde compartió protagonismo con Penélope Cruz; Vicky Luengo, que se puso a sus órdenes previamente en La habitación de al lado, en 2024; o Bárbara Lennie, que tuvo un pequeño papel en La piel que habito (2011).

En la foto, casi todas las miradas se dirigen a Aitana Sánchez-Gijón gracias a su vestido rojo. En su haber, haber compartido tiempo de pantalla con Cruz y Smit en la cinta antes citada. Por supuesto, aparece también la figura de una persona que lleva ligada a Almodóvar décadas —y también a este tipo de eventos—, Rossy de Palma. En su currículum, La ley del deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), ¡Átame! (1989), Kika (1993) o Los abrazos rotos (2009).

Y de negro, una nueva incorporación a este exclusivo club cultural al que ha dado nombre la prensa especializada: Nieves Álvarez. La exmodelo, que aún sigue prestando su imagen para amigos de la alta costura como Stéphane Rolland, reconvertida en presentadora y, además, en empresaria beauty, tiene también un papel en Amarga Navidad.

En este último largometraje del director manchego, la madrileña hace un pequeño cameo que le ha valido pisar las escaleras del festival bajo una nueva mirada.

Looks de altura

Este tipo de citas fílmicas requieren de un código de vestimenta muy concreto que, en muchos casos, resulta más exigente que eventos similares como los Oscar. La elegancia de La Croissette es indiscutible. El chic francés es la máxima, por lo que hay unos mínimos.

Aunque desde hace unos años se ha estado generando bastante revuelto en cuanto al dress code del encuentro, este 2026 se ha terminado de consolidar por razones de "decencia" y para agilizar "el flujo del tráfico" de los invitados hacia las salas, tal y como afirman en la edición asiática de Tatler.

Ahora se ha firmado una especie de adiós al naked dress, es decir, no se prevé volver a ver algo como lo que hizo Bella Hadid en 2024; y a los diseños muy voluminosos y con colas XXL.

En el caso de las chicas Almodóvar de la jornada de hoy, todas han respetado a pies juntillas esta propuesta que ha dado la vuelta al mundo.

El reparto de 'Amarga Navidad' en Cannes. Teresa Suárez EFE

Amaia ha hecho del marrón su color. Sin duda, esta opción de la paleta cromática en sus diferentes tonalidades —del terracota al chocolate— lleva ya unos años triunfando. La navarra ya apostó por él en el estreno de Amarga Navidad, así como en su actuación de Nochevieja para RTVE.

En este caso ha optado por llevar un vestido midi con escote en forma de corazón y cuerpo estructurado que recuerda a un corsé con drapeados en la cintura. En cuanto a su beauty look, destaca uno de sus clásicos recogidos desenfadados, con el mechón Gen Z suelto y unas sombras de ojos que combinan a la perfección con todo el styling.

Los movimientos de Milena Smit son siempre reconocibles. En su caso, ha decidido llevar un sensual vestido con un pronunciado escote en pico que desemboca en su cintura y encuentra el equilibrio fundamental en dos puntos: el chal que adorna su cuello y el color de la propuesta, un azul noche con el que también es habitual verla en este tipo de eventos.

Para ella, un recogido tipo wet look, otro de sus must, combinado con sus infalibles labios rojos.

Bárbara Lennie, cómo no, ha acudido vestida de Chanel. Tras ser una de las privilegiadas que presenció la colección Crucero 2026/2027 de Blazy para la maison francesa en Biarritz, no podía ser de otra forma. La actriz se ha decantado también por un diseño de corte midi, cuya falda desemboca en esas plumas tan características del nuevo director creativo de la firma.

Leonardo Sbaraglia, Almodóvar y Bárbara Lennie a su llegada al festival en la tarde de hoy, 19 de mayo. Teresa Suárez EFE

El blanco y el melocotón suave de la propuesta se funden con unos enrevesados pero sutiles dibujos de lentejuelas en plata. Como detalle extra, el péplum de la parte superior. En la memoria, el look de Nicole Kidman en la última ceremonia de los Oscar.

En el plano de belleza, Lennie ha apostado por un maquillaje de aspecto muy natural y una melena con volumen, raya al lado y en la misma línea que el rostro: au naturel! Rescatando la idea de ese chic francés que habita en el je ne sais quoi.

Aitana Sánchez-Gijón ha decidido hacer lo mismo que Amaia: ir con un color que sabe que le sienta a las mil maravillas, el rojo, y, sin duda, ganar con ello. Un vestido que ya es un clásico en el imaginario colectivo. Corte midi también, falda de tul con inicio en la cadera y escote palabra de honor, un must de las últimas temporadas.

Aitana Sánchez-Gijón junto a sus compañeros y al director de cine. Clemens Bilan EFE

Al igual que Smit, un moño de bailarina pulido se ha convertido en su mejor aliado para lograr que su estilismo se apellide elegancia.

Por último, el tándem de las mujeres de negro: Rossy de Palma y Nieves Álvarez; Nieves Álvarez y Rossy de Palma. El orden de los factores no altera el producto.

La primera, de corto y con uno de sus accesorios inseparables: las maxigafas de sol. La segunda, con un diseño largo, ceñido, de escote vertiginoso y con un toque glam gracias a los brillos. El toque más sofisticado, su imponente gargantilla de Bulgari, al igual que sus pendientes, y su look de belleza, también natural como el de Lennie, pero con un toque algo más extra en el cabello, recogido y con raya al lado.

Bajo los focos de Cannes, el eterno magnetismo del universo almodovariano ha salido a relucir una vez más de la mano de un grupo de mujeres de diferentes generaciones que hablan del pasado, presente y futuro del cine español.