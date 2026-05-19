Bendito Verano: la colección de Springfield en Ibiza que define el armario de la temporada con vestidos de croché y lino

El verano de 2026 no se define por un destino concreto, sino por la actitud con la que se habita.

Springfield ha dado la bienvenida oficialmente a la temporada estival con el lanzamiento de Bendito Verano, una campaña que busca capturar la esencia más auténtica, espontánea y luminosa de la época más esperada del año.

Rodada en los paisajes de Ibiza, la propuesta visual se aleja de los artificios para invitar a una reconexión profunda con esos pequeños momentos cotidianos que transforman las vacaciones en una experiencia extraordinaria: las puestas de sol compartidas, los días interminables de desconexión junto al mar y la libertad absoluta de vivir sin mirar el reloj.

Seis miradas diversas

Por tercer año consecutivo, la marca integrada en el grupo Tendam ha apostado por la pluralidad reuniendo a un elenco de seis perfiles muy diversos.

Cada uno de ellos aporta su propia energía, representando diferentes formas de entender la estación, la rutina y, por supuesto, la moda.

Entre los rostros de la campaña destaca Gemma Pinto, consolidada como un referente indiscutible de estilo y lifestyle, cuya personalidad aporta una visión fresca y contemporánea a las tendencias de la temporada.

A su lado, el odontólogo y creador de contenido Luis Zamalloa infunde una energía cercana y sumamente natural al proyecto.

La piloto Savina Paul suma sofisticación y elegancia internacional, mientras que el chef, colaborador de televisión y exfutbolista Eneko Fernández representa la versatilidad de la propuesta.

El grupo se completa con la surfista profesional Lucía Martiño, que encarna a la perfección el espíritu de aventura y conexión con el océano, y el médico de familia y divulgador José Abellán, aportando autenticidad y frescura al relato.

Camiseta con el nombre de la campaña, Bendito Verano 2026. Cedida.

Siluetas libres

En el plano puramente estilístico, la colección de Springfield para mujer se estructura como un armario cápsula diseñado para facilitar la transición entre los planes de playa y las noches urbanas.

La firma otorga un protagonismo absoluto a los materiales ligeros y frescos, ideales para combatir las altas temperaturas con elegancia.

El croché y el lino se convierten en los hilos conductores de la línea femenina. Los vestidos de corte midi y largo, fluidos y con sutiles transparencias artesanales, se posicionan como las prendas estrella de la temporada.

La paleta de colores toma su inspiración directa de la naturaleza mediterránea de las islas Pitiusas: dominan los blancos luminosos que reflejan la luz del sol, acompañados de una rica gama de azules profundos que evocan las aguas cristalinas y pinceladas de tonos cálidos inspirados en los atardeceres baleares.

Los estampados florales y los delicados detalles de bordados añaden un toque romántico, juvenil y bohemio a siluetas pensadas para favorecer el movimiento y la comodidad absoluta.

La colección apuesta por prendas versátiles y cómodas, pensadas para acompañar todos los planes de la temproada. Cedida.

Armario masculino

Por su parte, la línea de hombre de Springfield redefine la sastrería relajada de verano apostando por la funcionalidad sin perder de vista las tendencias contemporáneas.

La prenda clave de la colección son las bermudas de patrón relaxed fit, confeccionadas en una amplia variedad de tejidos ligeros que garantizan confort en cualquier situación.

Esta pieza encuentra su pareja ideal en las camisas de manga corta, un básico renovado que se presenta tanto en versiones lisas en tonos neutros como con llamativos estampados de inspiración tropical e isleña.

Todo el guardarropa masculino destila ese espíritu de aventura relajada y autenticidad que abandera la campaña.

Con este lanzamiento, Springfield no solo inaugura la temporada de sol, sino que reafirma su sólido posicionamiento como una marca capaz de ofrecer moda accesible, fresca y firmemente conectada con las necesidades de varias generaciones.

Al integrar tendencias globales en patrones cómodos y usables, la firma demuestra por qué sigue siendo un referente en el sector textil.