El tictac eterno de Audemars Piguet: artesanía relojera que aúna tradición y tecnología en piezas únicas

La artesanía relojera elevada a la máxima expresión, construyendo un universo que marca el ritmo del tiempo con un tictac eterno, donde la excelencia es el lema.

Así podríamos describir la esencia del Atelier des Établisseurs, una iniciativa de la firma suiza Audemars Piguet destinada a crear piezas excepcionales combinando savoir-faire tradicional, tecnología moderna y diseño de vanguardia.

Con una producción de relojes en cantidades muy limitadas, este nuevo concepto preserva las habilidades artesanales al tiempo que pone de relieve el espíritu colaborativo que desde hace generaciones impulsa al sector.

Mirar al pasado para construir el futuro: la forma de trabajo vigente desde finales del XVIII que dio origen a la casa cobra vida de nuevo y nos recuerda la importancia del espíritu colaborativo que ha permitido a la relojería suiza prosperar a lo largo de los siglos.

El atelier recuerda los inicios en La Vallée de Joux, donde los granjeros de la región, limitados en su propia actividad por las condiciones meteorológicas adversas, pasaban los largos meses de invierno dentro de sus granjas elaborando minúsculos componentes relojeros.

Casi todos disponían de su propio taller, especializado en la creación de un elemento concreto, como ruedas, puentes o tornillos. Estos artesanos independientes estaban coordinados por un établisseur, que se encargaba de recopilar todo lo necesario para ensamblar la pieza acabada.

Parte del proceso creativo. Cedida

Esta figura era precisamente la que desarrollaba durante las primeras décadas de su existencia Audemars Piguet. A lo largo del siglo XX, la evolución de esta estructura organizativa llevó a la manufactura a integrar las especialidades necesarias para crear un reloj completo, sin renunciar en ningún momento a su espíritu colaborativo.

Desde su fundación, la firma ha ampliado los límites técnicos e impulsado la relojería tradicional mediante la promoción del poder de la colectividad.

Ahora, el legado vuelve a estar más presente que nunca. El Atelier des Établisseurs se ha presentado con motivo de Watches and Wonders Geneva 2026, ubicado en la casa histórica de la marca, hoy Musée Atelier Audemars Piguet en Le Brassus.

Aquí, un equipo dedicado colabora con artesanos altamente cualificados, tanto internos como externos, para resucitar técnicas ancestrales en riesgo de desaparición, como el grabado, el esmaltado, el esqueletado manual, el engastado o el lapidado.

Estas especialidades se unen a disciplinas modernas como el diseño y la ingeniería, dando lugar a piezas únicas que no son meras copias del pasado, sino creaciones contemporáneas donde cada experto imprime su sensibilidad personal.

Artesanía y tecnología se dan la mano. Cedida

La esencia en tres modelos

Para marcar el lanzamiento, Audemars Piguet desvela tres creaciones que ilustran la diversidad del arte relojero, cada una ensamblada, ajustada y encajada por un único artesano, fiel al principio del établissage. Todas equipan calibres modernos adaptados, decorados a mano en el taller del museo, fusionando precisión mecánica, refinamiento estético y ergonomía.

Établisseurs Galets (31 mm). Inspirado en los guijarros pulidos por las aguas del lago de Joux, este reloj de oro amarillo de 18 quilates presenta una esfera ovalada de piedra natural sin índices, con agujas tipo bastón y logotipo AP en oro.

Établisseurs Galets. Cedida

Su brazalete de eslabones variopintos, unidos por juntas esféricas, evoca la fluidez. Monta el calibre 3098 de cuerda manual (9 líneas, 48 horas de reserva), con puentes graneados a mano. Cinco variaciones con distintas piedras llegarán a lo largo de 2026.

Établisseurs Nomade (68 x 42 mm). Se trata de un homenaje a los relojes versátiles y ofrece tres posiciones —abierta, cerrada o sobremesa— con caja interior de titanio u oro que se desliza en una exterior facetada con piedras.

Établisseurs Nomade. Cedida

El calibre 7501 esqueletado manual usa puentes como índices, preservando un savoir-faire de los años 30. Incluye cadena de 40 cm. Disponible en cinco variaciones en 2026.

Établisseurs Peacock (35 x 57 mm). Un reloj secreto en forma de escarabajo de oro blanco grabado que, al presionarlo, despliega alas y cabeza revelando un pavo real en miniatura con esfera de esmalte traslúcido grabado y ventanilla de horas.

Établisseurs Peacock (35 x 57 mm). Cedida

El brazalete flexible de plumas ahuecadas y los ojos con gemas multicolor suman refinamiento. Usa calibre 3098.2 (48 horas de reserva). Se esperan tres variaciones en 2027.

Estas piezas rinden tributo a los oficios que forjaron la Alta Relojería suiza, reafirmando el compromiso de Audemars Piguet —la manufactura familiar más antigua en Le Brassus desde 1875— con la preservación del savoir-faire, la colaboración y la innovación. Un puente eterno entre tradición y mirada contemporánea.