El sello español en la Gala Met 2026: de Marta Ortega y la colaboración de Galliano con Zara a Luke Evans por Palomo

En la imagen, Bad Bunny con un diseño que ha creado con Zara; Stevie Nicks con una propuesta de Galliano para la empresa gallega; y Luke Evans, con un set de cuero de Palomo Spain. EFE

Tras un año de espera, en apenas un suspiro, la cita de la moda por excelencia —la Gala Met— ha pasado. Ahora sólo queda la nueva cuenta atrás. Primero, hasta fijar una temática, y luego, hasta ese primer lunes de mayo de 2027.

No obstante, es posible aún recrearse en algunos de esos detalles que deja la subida de los escalones del museo.

Aunque algunos de los nombres nacionales del momento se han ausentado, como Rosalía o Penélope Cruz —ambas han asistido previamente al evento— ha habido presencia española en la velada.

El vínculo

La unión de Anna Wintour y Marta Ortega representa uno de los ejes de poder de la industria de la moda contemporánea. Y las dos han asistido este 4 de mayo a la inauguración de la nueva exposición del Metropolitan.

La empresaria española ha acudido junto a su marido, Carlos Torretta, hijo de Roberto Torretta. Ambos han optado por estilismos que se definen como elegantes y sofisticados, aunque quizás no demasiado pegados a la temática, bajo el lema Fashion is Art y la muestra Costume Art.

Ella, con un diseño impecable en azul noche en el que el sello de John Galliano estaba en todas partes: vaporoso, sensual desde la discreción y con un corte tipo años 20 —algo que recuerda mucho al vestido de novia que el gibraltareño diseñó para Kate Moss—. Además, llevaba una capa y detalles satinados. Torretta, con esmoquin.

Sin embargo, quizás su presencia basta por lo que representa. Su visión del sector la plasma en su trabajo y en sus compromisos, como el que mantiene con la Fundación MOP, a la que le da nombre, un lugar donde el arte siempre encuentra su punto de unión con la moda.

Y también con Wintour, que ha sido clave en la validación social y cultural de este proyecto coruñés de Ortega. La editora más famosa del mundo ha visitado las instalaciones de Inditex en Arteixo en varias ocasiones. La última vez, en enero de 2026.

Además, ha apoyado de forma pública las muestras del centro. Este gesto, el hecho de que Wintour abandone los rascacielos neoyorquinos y pose su mirada en Galicia es la señal de lo que supone a nivel internacional la Fundación MOP.

Por la misma han pasado otros grandes nombres de la industria como las supermodelos Naomi Campbell o Linda Evangelista, así como los diseñadores John Galliano o Anna Sui.

Zara, Galliano y Bad Bunny

Hablar de moda en las últimas décadas es hacerlo también del diseñador gibraltareño. Su impronta está por doquier. Ha sido difícil superar su presencia en las grandes casas a las que ha prestado su nombre, que ahora se acomoda bajo el brazo de Marta Ortega.

La Gala Met ha sido el escenario perfecto para presentar una colaboración que cristalizará, en principio, el próximo mes de septiembre. En un principio, el creativo va a revisar las colecciones de la empresa gallega y va a ejercer sobre ellas una labor que se podría calificar de reautoría.

Quizás eso mismo es lo que ha querido representar con su propuesta del look upcycled que ha llevado la cantante y compositora Stevie Nicks. Verla posar en las escaleras es echar la vista atrás al Galliano de los 90, ese mismo que parecía vivir en una época decimonónica que ahora se ha vuelto a instalar entre las tendencias.

Por otro lado, el artista puertorriqueño Bad Bunny, que ya optó por Zara en su actuación de la Super Bowl, ha vuelto a hacer lo mismo en esta edición de la Gala Met.

En concreto, ha vestido un diseño creado por sí mismo de la mano de la marca. Un esmoquin completamente negro con una gran lazada al cuello en referencia al vestido Bustle de 1947 de Charles James.

La pieza a la que le ha hecho el guiño forma parte de la colección permanente del Costume Institute. Esta propuesta de vestuario ha sido de lo más acertada, aunque quizás no tan evidente, para la temática.

Según comentó Andrew Bolton, comisario de la muestra que se inauguró en la velada de ayer, en declaraciones a la edición estadounidense de Vogue, la importancia tras la idea de Costume Art también está en la conexión indivisible entre el cuerpo y la ropa que llevamos.

Hoy en día, cuando se rehúye del curso natural de la vida, que Bad Bunny haya envejecido por arte de magia varias décadas es una oda al arte de vivir. A aceptarse en el propio cuerpo y a asumir que la belleza también reside en los años.

Palomo

Que el nombre del diseñador cordobés se prodigue por Nueva York no es nada nuevo bajo el sol. En esta ocasión, su firma ha acudido a la Gala Met de la mano del actor Luke Evans, protagonista de títulos como Los tres mosqueteros (Paul W. S. Anderson, 2011); El hobbit: la desolación de Smaug (Peter Jackson, 2013); Anna (Luc Besson, 2019); o de la serie The Alienist (TNT, 2018).

El intérprete ha llevado un total look de cuero en color granate o borgoña oscuro, una apuesta monocromática que sólo rompían sus botas y el plata de los apliques metalizados del conjunto.

La inspiración tras esta propuesta, Tom of Finland, un artista finlandés que se convirtió en el creador de la estética homoerótica más influyente del siglo XX.

Y otro sello español: Palomo ha diseñado la gorra de este peculiar uniforme con el equipo de VivasCarrión.

Georgina Rodríguez

La celebrity y empresaria anticipó su participación en el evento en el acto del día previo. Al mismo, ya acudió vestida por Ludovic de Saint Sernin, otro creativo que ha colaborado recientemente con Zara.

Si en la jornada del domingo 3 de mayo apostó por el color negro, en la noche de la Gala Met un azul etéreo, casi celestial, ha sido su color.

Rodríguez a su llegada al evento. EFE

La joven ha representado una especie de novia gótica que se ha salido de la paleta cromática habitual de la tendencia para instalarse en un tono pastel mucho más angelical, rosario y velo incluido.

Puede que en esta ocasión el nombre de nuestro país no se haya gritado a los cuatro vientos —como cuando Penélope Cruz anunció a Almodóvar ganador en los Oscar—, pero sin duda ha estado presente y ha dejado su sello.

La constancia acaba teniendo sus frutos y la moda española, en todas sus facetas, está muy presente en los momentos definitorios.