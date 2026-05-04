Moda con alma: Springfield Kids lanza su colección Kumi para equipar un hogar infantil de Babies Uganda en África

Algunas imágenes de la alianza entre Springfield y Babies Uganda. Cedida.

En un contexto donde la responsabilidad social corporativa es más necesaria que nunca, Springfield Kids da un paso al frente reafirmando su unión con la asociación Babies Uganda.

Este proyecto, liderado por la joven española María Galán, se ha convertido en un faro de esperanza para miles de niños que, gracias a este compromiso, hoy miran al futuro con mayor optimismo.

Esta colaboración no es nueva, pero sí vive ahora un momento decisivo. Tras haber participado el año pasado en la construcción de un hogar en la isla de Zinga, situada en el corazón del Lago Victoria, Springfield Kids ha decidido profundizar su impacto.

Una de las creaciones de los niños. Cedida

La marca ha anunciado una donación de 50.000 euros destinada específicamente a equipar y acondicionar por completo este espacio, asegurando que los menores cuenten con recursos esenciales para su día a día.

La visión de esta alianza es integral. Los fondos no sólo se limitarán a la infraestructura; el importe restante del donativo se invertirá en cubrir necesidades básicas como la alimentación, el acceso a asistencia médica y la ropa.

El objetivo final es garantizar que los niños crezcan en un entorno de estabilidad, cariño y oportunidades, pilares fundamentales en la labor que Babies Uganda desarrolla activamente en el país africano.

Para María Galán y su equipo, contar con el respaldo de una firma como Springfield supone un impulso vital para sus iniciativas sociales, que buscan proteger a los más vulnerables y ofrecerles una infancia digna en zonas donde los recursos son extremadamente limitados.

Como representación de esta unión, la marca presenta una colección cápsula de camisetas bajo el paraguas del proyecto Kumi. Este nombre, que significa diez en suajili, hace referencia directa a los Derechos del Niño.

Las prendas han sido diseñadas incorporando ilustraciones creadas por los propios pequeños de la asociación, un gesto que otorga una autenticidad y un valor emocional único a cada pieza.

La colección no se queda sólo en el universo infantil, sino que busca involucrar a toda la familia. Incluye modelos para niño y niña, pero también opciones para mujer y hombre, permitiendo que el mensaje de solidaridad de Babies Uganda llegue a todos los públicos.

Otra de las camisetas de la campaña. Cedida

Estas prendas estarán disponibles tanto en la plataforma online de la tienda como en puntos de venta físicos seleccionados.

Con este proyecto, Springfield Kids refuerza su identidad como una compañía que apuesta por proyectos con impacto positivo y real. La convicción de que todos los niños merecen un entorno seguro para desarrollarse es el motor de esta colaboración que une Madrid con Uganda.

En un mundo donde la estética suele dominar la narrativa, iniciativas como esta nos recuerdan que la moda también puede ser sinónimo de ética y generosidad.

Es, en definitiva, una invitación a vestir con conciencia, sabiendo que detrás de cada camiseta de la colección Kumi hay una historia de supervivencia, esperanza y un hogar que hoy es un poco más cálido gracias al compromiso de la industria española.