Málaga se convierte en el 'laboratorio' para redefinir la industria de la moda y el lujo: la calle tiene mucho que decir

Los ponentes que han participado en el evento. Cedida

La moda no sólo se entiende desde las propuestas de pasarela, de los grandes creadores o las campañas, la visión es mucho más amplia y pasa por el público de a pie y el universo digital.

Para mostrar esa idea global que la define como un ecosistema completo, se ha celebrado en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga la quinta edición del MAM Fashion Forum, una cita que consolida a la ciudad como punto de encuentro para quienes piensan el sector desde dentro.

Y el lema no podía ser otro: Tiene Mucha Calle, ya integrado en la marca MFF. Esta nueva entrega ha abordado la industria desde una perspectiva en la que se entremezclan creatividad, empresa, comunicación, sostenibilidad y cultura.

La delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro durante su intervención. Cedida

El reto es ofrecer una visión que entiende la moda como un sistema interconectado que evoluciona desde la calle hasta las estructuras empresariales y los nuevos canales digitales.

El encuentro ha contado con respaldo institucional. Han estado presentes Patricia Navarro, delegada territorial del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga; Carlos García, delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte; Esperanza González, diputada de Desarrollo Económico Sostenible y Turismo y responsable de Málaga de Moda; y Jacobo Florido, concejal del Ayuntamiento de Málaga.

También ha asistido la familia propietaria de la colección privada del MAM.

A través de las distintas intervenciones se ha puesto en valor retos clave como la innovación o la sostenibilidad, que invitan a una reflexión sobre los cambios del sector, tal y como ha subrayado Navarro.

También la importancia del crecimiento de la moda malagueña. "Tenemos talento y vamos a situarla en el mapa internacional. Es fundamental formar a los diseñadores para que puedan salir al exterior con garantías", ha señalado Esperanza González.

En esta labor, tal y como ha añadido Florido, impulsar el diseño y la recuperación del pasado textil de la zona, desde la artesanía y la creatividad, se presenta como un reto fundamental.

La jornada, con el comunicador y creador de contenido especializado en moda Gerard Estadella y la profesional vinculada al ámbito de la comunicación y la moda Begoña Pascual como presentadores, ha arrancado con la inauguración oficial.

La misma ha comenzado dando paso a un recorrido por diferentes perspectivas del sector a través de conversaciones y encuentros con profesionales destacados.

En el primer bloque, titulado El lujo como experiencia, se ha reflexionado sobre el cambio en ese concepto, defendiendo que no debe entenderse únicamente en términos económicos, sino como una experiencia personal y emocional.

Isidoro Encinas y Megui Gomez-Sala en el 5MFF. Cedida

"El lujo no debería estar ligado al dinero, sino a lo que significa para ti", ha señalado Isidoro Encinas.

Megui Gómez-Sala, por su parte, ha añadido que "el lujo y la calle, aunque opuestos, hoy dialogan en un contexto donde la ropa es una declaración y la experiencia gana terreno frente al producto".

El siguiente espacio de reflexión ha contado con la intervención de la artista y creadora Palito Dominguín.

Ella ha compartido su visión sobre la creatividad como motor esencial dentro de la moda, poniendo el foco en la autenticidad y la influencia del entorno cultural en los procesos de creación.

La nieta de Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín ha defendido que su obra "es un autorretrato: hablo de lo que conozco y de lo que soy".

"No es sólo el material, es el valor que cada uno le da a las cosas", ha añadido, resaltando también la importancia de mantener vivo el talento innato: "Nunca dejamos de ser niños, aunque a veces lo reprimamos".

Palito Dominguín ha participado en uno de los bloques hablando de creatividad. Cedida

El emprendimiento ha centrado otra de las mesas, moderada por el diseñador Álvaro Calafat, con la participación de DACAL y Evangelina Julia.

Ambos han abordado el desafío de hacer sostenibles los proyectos sin perder identidad, la necesidad de la investigación constante y de entender al consumidor.

"Ser creativo no es sólo diseñar, es saber adaptar tus ideas al sistema para que puedan existir", ha afirmado DACAL, uno de los fundadores de la marca de moda Dame Après Paris, quien también ha apuntado a la ambición como motor de la industria.

Tras un espacio de networking, el acto ha continuado con la grabación en directo del podcast Fashion Sucks, conducido por Alba Melendo y Raquel F. Sobrín, con Gerard Estadella como invitado.

Por primera vez fuera de su estudio, el formato ha abordado el papel de la comunicación, las narrativas contemporáneas y los nuevos canales en la construcción del discurso de la moda.

Grabación del pódcast en directo 'Fashion Sucks'. Cedida

El foro ha concluido reforzando su papel como plataforma de reflexión e intercambio para el sector.

El encuentro, celebrado en el entorno del Museo del Automóvil y la Moda, un espacio que une historia, cultura y alta costura, afianza el posicionamiento de Málaga como uno de los focos creativos del sur de Europa.