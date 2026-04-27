Sara Carbonero e Isabel Jiménez lanzan su primera línea de joyas para la nueva colección de Slowlove

En el mundo de la moda, a menudo nos quedamos con la imagen final: la fotografía perfecta, el vestido impecable sobre la silueta o el paisaje que sirve de fondo. Sin embargo, detrás de cada instantánea existe un engranaje complejo de decisiones, talento y visión artística.

Slowlove ha decidido descorrer el telón. Bajo el título 'Behind the Scenes', la firma creada por Sara Carbonero e Isabel Jiménez presenta una campaña que revela su nueva colección, al mismo tiempo que enseña el proceso creativo y el trabajo de quienes construyen cada universo visual.

Madrid ha sido testigo de una propuesta que marca un punto de inflexión en la narrativa de la marca. Protagonizada por sus propias fundadoras, la campaña las muestra inmersas en una sesión fotográfica, capturando momentos de complicidad y trabajo técnico.

Y es que aquí Sara e Isabel no son solo el rostro de Slowlove; son también las mentes que dirigen la orquesta.

El otro rol

La esencia de 'Behind the Scenes' radica en poner en valor el papel activo de las fundadoras en la construcción de Slowlove. La campaña las muestra en su doble faceta. Por un lado, frente a la cámara como imagen de marca y, por otro, detrás de ella, tomando decisiones sobre estilismos, encuadres y dirección de arte.

Imagen de la campaña primavera - verano 2026.

"En esta campaña hemos disfrutado enseñando, de alguna forma, ese otro rol, el de directoras creativas, implicándonos en todo el proceso y mostrando cómo construimos cada detalle. Compartiendo nuestros trucos, nuestra forma de trabajar... y eso lo hace todo aún más especial", explica Isabel Jiménez.

Esta implicación personal es lo que ha permitido a la firma mantener una coherencia estética inquebrantable desde su creación en 2015.

Por su parte, Sara Carbonero destaca el valor del equipo humano: "Hemos querido dar visibilidad a todas esas personas que forman parte del grupo y que ponen todo su talento a disposición de cada imagen. Para nosotras era muy importante mostrar ese 'detrás de las cámaras' donde ocurre la magia, pero también el trabajo real".

Un hito en la colección

Más allá de la narrativa visual, la colección primavera-verano 2026 llega con una novedad muy esperada por sus seguidoras: el lanzamiento de la primera línea de bisutería de Slowlove.

Fiel al espíritu folk que define el ADN de la marca, estas piezas han sido diseñadas para integrarse de forma orgánica con los looks de la temporada.

Piezas de bisutería de la marca.

La propuesta de bisutería está dominada por los acabados plateados, una elección que refuerza esa estética bohemia y atemporal.

Las piezas incorporan detalles de piedras naturales, delicadas fornituras y charms que parecen contar historias propias.

Los tonos transitan desde la frescura de los azules y los terracota hacia una explosión de verdes, tejas y mostazas que te transportan directamente al corazón del verano evocando paisaje, brisa y luz.