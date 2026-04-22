Michael Jackson, un icono de moda eterno: desafió las reglas de género e inspiró a grandes firmas y 'celebrities'

El artista, en una de sus memorables actuaciones en directo.

Cuando Michael Jackson (Gary, Indiana, 1958 - Los Ángeles, 2009) apareció en el medio tiempo de la Super Bowl de 1993, inmóvil bajo las luces del Rose Bowl, con chaqueta militar dorada, sombrero fedora y un solo guante de cristales Swarovski, confirmó una gramática visual que ya venía escribiendo desde Motown 25, Thriller y Bad.

Aquella noche, el pop quedó fijado como lo que él siempre entendió que era. Una obra total donde música, imagen, coreografía y relato no se separan nunca.

Michael (Universal Pictures), que llega a los cines este 22 de abril, no aterriza en un vacío cultural, sino en un momento en que la moda, siempre voraz, siempre cíclica, vuelve a orbitar alrededor de su figura con una mezcla de reverencia y oportunismo.

La excusa es cinematográfica. El fenómeno, aquí, estético.

Y es que lo que Jackson entendió antes que nadie no fue sólo cómo sonar, sino cómo ser visto. Y en esa intuición, que hoy parece obvia, casi obligatoria para cualquier artista, se adelantó décadas a la industria.

Convirtió su cuerpo en una silueta reconocible, su vestuario en un sistema de signos, su imagen en un lenguaje global. En su autobiografía de 1988, Moonwalk, dijo: ‘Mi actitud es que si la moda lo prohíbe, yo lo hago".

40 años después de que una chaqueta roja y un guante de cristales se incrustaran en el imaginario global, su legado permanece, se replica, se transforma y se infiltra en cada rincón del ecosistema visual contemporáneo, desde las pasarelas hasta el streetwear, desde los estilismos de alfombra roja hasta los vídeos de TikTok.

Iconos sin caducar

Hay piezas que trascienden su materialidad para convertirse en símbolos. En el caso de Michael Jackson, esa alquimia se repite con una precisión casi matemática.

La pieza de cristales Swarovski —que, según se ha documentado, fue diseñado para amplificar la visibilidad de su mano derecha durante las actuaciones— no era un gesto caprichoso, sino una herramienta escénica que acabó convertida en icono absoluto.

Una de las escena de la película, con la mítica cazadora roja. Imdb

La cazadora de Thriller, diseñada bajo la dirección de John Landis y creada por Deborah Nadoolman Landis, no sólo definió una era, introdujo en la cultura de masas una silueta militar reinterpretada que la moda no ha dejado de reciclar.

Los calcetines blancos, deliberadamente más cortos para asomar bajo pantalones tobilleros llevados con mocasines negros, tenían una función coreográfica: subrayar el movimiento.

El sombrero tipo trilby/fedora clásico, asociado al vestuario de escenas como Billie Jean en Motown 25 (1983), fue uno de los símbolos más icónicos de su carrera cuando, inclinado en el ángulo exacto, ocultaba y revelaba la cara en medio de una coreografía llena de misterio.

Cada elemento respondía a una lógica precisa. Y, sin embargo, el resultado parecía magia. Uno de los datos reveladores: en subastas organizadas años después de la muerte del artista en 2009, piezas originales de su vestuario han alcanzado cifras que superan con facilidad los seis dígitos. No se compran como ropa, se adquieren como reliquias, artefactos culturales.

Escenario como pasarela

Si hay un momento que concreta su impacto en la moda global, es su actuación en la Super Bowl de 1993. Durante casi dos minutos, Jackson permaneció inmóvil, vestido con una chaqueta militar dorada, dejando que la expectativa creciera hasta volverse insoportable. Cuando finalmente se movió, el estadio, y la televisión mundial, ya estaba completamente rendido.

Aquella aparición marcó un antes y un después en la concepción del espectáculo en directo, pero también en la manera en que la moda podía operar dentro de él. El escenario dejó de ser un simple espacio teatral para convertirse en una pasarela de escala planetaria.

Hoy, actuaciones como las de Usher, Beyoncé o The Weeknd en esa importante cita siguen esa misma lógica: cada look es un mensaje, cada prenda forma parte de una narrativa mayor.

Michael Jackson, en la Super Bowl en 1993.

Alta costura escénica

Durante más de 20 años, Michael Bush y Dennis Tompkins diseñaron el universo visual de Jackson con una obsesión casi artesanal. Más de 3.000 piezas salieron de su taller, muchas de ellas confeccionadas a mano, pensadas para resistir coreografías extenuantes sin perder impacto visual.

Su filosofía se resumía en cuatro palabras, fit, function, fun, first. Ajuste perfecto, funcionalidad para el movimiento, diversión estética y, sobre todo, originalidad. Nada podía parecerse a algo visto antes.

El resultado fue una fusión improbable: la opulencia de Las Vegas —inspirada en figuras como Valentino Liberace— combinada con la disciplina visual de lo militar. Chaquetas con charreteras, bordados dorados, hebillas, correas, estructuras rígidas. La ropa pensada para bailar, resistir giras, cambios rápidos, impacto escénico… para durar.

A finales de su carrera, esa visión fue absorbida por la alta costura. Diseñadores como Hedi Slimane, Tom Ford o Riccardo Tisci no sólo lo vistieron, lo estudiaron; reconociendo en distintos contextos la influencia estética de Michael Jackson en la moda masculina y escénica.

Streetwear y lujo

Si hoy el lujo se apropia sin complejos de los códigos urbanos es en parte porque el rey del pop ya había borrado esas especies de fronteras décadas atrás.

El uso de pantalones estrechos en un contexto masculino, algo que hoy forma parte del uniforme global, fue popularizado por él mucho antes de que regresara como tendencia.

Virgil Abloh, fundador de Off-White y director creativo de Louis Vuitton, citó a Jackson como una de sus influencias clave. No es difícil entender por qué: esa mezcla de códigos, ese rechazo a las categorías rígidas, ese impulso de convertir la ropa en discurso.

Hoy, marcas como Balmain, Givenchy o Louis Vuitton continúan explorando ese territorio híbrido donde el lujo se contamina, y se revitaliza, con la energía de la calle.

Pantalones tobilleros y calcetines blancos como señas de identidad. Imdb

Al margen de las pasarelas y las alfombras rojas, el legado de Jackson se filtra en algo aún más interesante y vivo, la ropa de calle. El pantalón tobillero, los calcetines blancos visibles con mocasines negros de piel, las chaquetas estructuradas, el uso del negro como base… son códigos que hoy circulan de forma casi inconsciente en ciudades de todo el mundo.

En plataformas como TikTok o Pinterest, las búsquedas relacionadas con su estética acumulan millones de visualizaciones. Incluso la Generación Z, que no lo vivió, lo ha convertido en referente visual sin necesidad de un contexto histórico.

Género sin fronteras

Mirar el archivo del artista hoy es asistir a una especie de premonición. Delineador, lentejuelas, siluetas ajustadas, tejidos brillantes... Elementos que en los años 80 desafiaban las normas de la masculinidad dominante y que hoy forman parte del vocabulario habitual de la moda contemporánea.

La diferencia es que él no lo presentó como un manifiesto. No hubo discurso explícito. Sólo práctica, y esa práctica abrió camino. Artistas como Harry Styles, Bad Bunny o Lil Nas X operan hoy en ese mismo territorio fluido donde el género deja de ser una restricción estética.

El archivo femenino

Pero el universo Jackson no se entiende sólo desde él. También se sostiene, a veces en segundo plano, a veces como espejo directo, en las mujeres que lo rodearon, lo observaron y, en muchos casos, prolongaron su imaginario hasta hoy.

En el origen está el ecosistema familiar de The Jackson 5, donde la disciplina no era solo musical sino también visual. En ese entorno, las figuras femeninas del hogar familiar fueron una influencia silenciosa; una especie de estética aprendida, repetida, internalizada.

Más tarde, ese espejo se vuelve explícito en Janet Jackson, que comparte una forma de entender el cuerpo como coreografía, la moda como narrativa y el videoclip como un territorio de poder. Si Michael construye el misterio, su hermana encarna la afirmación, convirtiéndose en dos modos de habitar la imagen dentro de un mismo sistema familiar.

Y en el presente, ese legado se desplaza hacia Paris Jackson, cuya relación con la moda se lee menos como reproducción y más como reinterpretación. Donde en su padre la estética era armadura, en ella aparece como superficie más abierta, más contemporánea, más expuesta a la fragilidad del presente, más libre.

Lo interesante es esa especie de mutación y cómo una misma genealogía puede oscilar entre el control absoluto y la libre reapropiación.

Videoclips como moda

Antes de que existiera TikTok, antes de que las marcas convirtieran el contenido en su principal herramienta de comunicación, Michael ya había entendido el poder de la imagen en movimiento.

Thriller no solamente redefinió el videoclip, estableció un estándar de producción que mezclaba cine, moda y música en una única pieza narrativa. Remember the Time construyó una estética egipcia futurista que sigue siendo referencia visual. Black or White introdujo una diversidad racial y cultural que la moda tardaría décadas en integrar de manera orgánica.

Hoy, cuando las casas de lujo producen cortometrajes para presentar colecciones, están operando dentro de un lenguaje que él ayudó a inventar.

Pasarelas que recuerdan

La influencia de Jackson en la moda no es puntual; es estructural. En 2009, tras su muerte, Balmain presentó una colección que funcionaba como un homenaje directo: chaquetas con condecoraciones, hombros marcados, lentejuelas, siluetas militares.

No fue un caso aislado. Saint Laurent, Givenchy o incluso Gucci han recurrido a su imaginario de manera recurrente.

La colección de Balmain de 2009 en homenaje al artista recogía sus códigos estéticos.

Lo interesante es que muchas veces la referencia ya no se explicita. Está tan integrada en el lenguaje visual que funciona como algo implícito.

Celebrities en deuda

El linaje estético es claro. Beyoncé, en su actuación de la Super Bowl de 2016, reinterpretó la silueta militar jacksoniana con una precisión casi académica. Lady Gaga ha llevado prendas originales del artista en contextos políticos, transformando la moda en símbolo.

Rihanna ha jugado con la teatralidad de sus looks, mientras que Kanye West ha explorado la moda como extensión de la identidad, siguiendo una lógica similar.

Más recientemente, Doja Cat ha incorporado guantes, cuero y dramatización escénica en sus performances, mientras que Rosalía ha citado su influencia en la construcción de su propio universo visual.

El efecto K-pop

El fenómeno global, con BTS como punta de lanza, ha llevado al extremo una fórmula que Michael perfeccionó en la coreografía, el vestuario, la narrativa visual y el control absoluto de la imagen. Cada comeback es una era estética. Cada look, una pieza que cuenta una historia.

Todo está milimetrado, desde la paleta de colores hasta el gesto de cámara que se repite lo suficiente como para convertirse en signo. El artista desaparece un poco para dar paso al personaje-época, a esa identidad temporal que dura lo que dura el ciclo del álbum.

La diferencia con Jackson es industrial, sí, en el K-pop el sistema entero está diseñado para producir ese nivel de perfección en cadena, sin fisuras. Pero la raíz es inquietantemente similar: la obsesión por convertir el pop en espectáculo total, donde la música es solo una parte de algo mucho más grande.

Belleza y controversia

Hablar de este cantante es también entrar en un terreno incómodo, el de la transformación física. Su rostro, sometido a cambios progresivos, se convirtió en uno de los debates más intensos sobre identidad, presión estética y percepción pública. El vitíligo, las intervenciones quirúrgicas, la construcción de una imagen en constante mutación.

Fue, en cierto modo, un espejo de las tensiones que hoy atraviesan la industria de la belleza: la búsqueda de perfección, la ansiedad por la imagen, la relación entre autenticidad y artificio.

Biopic como detonador

Dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por el sobrino del artista, Jaafar Jackson, Michael no sólo aspira a ser un éxito cinematográfico. Es, también, un catalizador de tendencias. Ya ocurrió con Bohemian Rhapsody. O con Elvis. O con Rocketman.

Los biopics musicales generan picos de consumo estético, aumentan las búsquedas, reactivan prendas, reconfiguran referentes. En este caso, el terreno está preparado.

Las primeras imágenes del rodaje, con la chaqueta roja, el guante, el sombrero fedora, han reactivado inmediatamente el interés en plataformas digitales. Las marcas lo saben. Los estilistas también. El archivo jacksoniano vuelve a estar en circulación.