Mirto presenta en la Comunidad de Magas 'Crush', la colección con la que conmemora su 70 aniversario

Al pensar en la primavera, a muchas se nos dibuja en la mente ese instante perfecto en el que el frío ya se ha ido, pero el calor aún no aprieta; un tiempo suave que huele a flores y a luz que se alarga y todo invita a salir, a respirar y a disfrutar.

Y no es sólo una sensación: la ciencia confirma que somos más felices en esta época. La mayor exposición al sol estimula la producción de serotonina (conocida como la hormona de la felicidad) y todo se nos hace un poco más fácil. Con este estado de ánimo en alza, ¿cómo no acompañarlo con prendas que estén a la altura?

Por eso, en la Comunidad de Magas no hemos podido resistirnos a ese espíritu y nos hemos unido a Mirto para sortear una de sus camisas estrella de la temporada: el modelo de bordado floral Fil Coupé, una pieza blanca, elegante y especial que ya ha conquistado los armarios más exigentes.

Uno de los looks de Mirto, con su blusa estrella. Cedida

Con su nueva colección, titulada ‘Crush’, la firma de sello madrileño invita a reencontrarse con ese flechazo inesperado que únicamente provocan unas pocas cosas: aquellas que te hacen actuar sin pensarlo, como por ejemplo la camisa Floral Fil Coupé que sorteamos. Porque sí, esta propuesta refleja la esencia más pura de la moda que se ve, se nota y, sobre todo, se siente.

Por eso, en la Semana de la Moda de Madrid presentaron las prendas por las que apuestan para pasar los meses de calor de la forma más elegante y, a la vez, funcional.

El desfile primavera-verano 2026

Este año marca un momento especialmente significativo para Mirto. La firma celebró a mediados de marzo su 70 aniversario, y para conmemorarlo ha presentado una colección que no ha dejado indiferente a nadie.

En su línea femenina, predominan los tonos claros, los volantes y los plisados, acompañados, como no podía ser de otra manera, de ese inconfundible aire clásico que define la esencia de la marca.

Al mismo tiempo, la línea se llena de vida con estampados en tonalidades que evocan la primavera: rosas fuertes, verdes intensos y azules de todas las clases que aportan un toque de frescura y elegancia.

Camisa con estampado floral de la colección de primavera-verano 2026 de la firma. Mirto

El nuevo tesoro de tu armario

Como adelantábamos al inicio del artículo, en la Comunidad de Magas estamos sorteando una de las piezas más especiales: la camisa Bordado Floral Fil Coupé, una prenda oversize que destaca por sus detalles únicos y su elegancia atemporal.

Su encanto reside en la exquisita textura del algodón, que aporta una sensación de sofisticación y delicadeza al conjunto. Pero es en los pequeños detalles donde realmente brilla, porque los puños esconden pequeñas joyas: sus botones están adornados con cristales de Swarovski que elevan su diseño a un siguiente nivel.

Nuestra recomendación es que no dejes pasar la oportunidad de llenar tu armario con esta prenda por no apuntarte al sorteo de la Comunidad de Magas. ¿Quieres conseguir esta pieza tan única de Mirto? Lo tienes más fácil que nunca apuntándote aquí.