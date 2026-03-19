Teresa Helbig celebra su 30 aniversario con un desfile de 'cisnes salvajes': plumas y gasas que invitan a volar

Han sido dos años de ausencia en la MBFWMadrid y se echaba de menos su maestría con la aguja. Teresa Helbig ha regresado a la cita más importante de la capital con un plus de ilusión: celebra el 30 aniversario de la firma. Para tan especial ocasión, eligió el Teatro Infanta Isabel para rememorar los cabarets que la marcaron desde niña, allí donde dejaba volar su imaginación.

La colección está inspirada en torno al cuento de hadas Los cisnes salvajes —de ahí el título de la propuesta—, obra del siglo XIX del escritor y poeta danés Hans Christian Andersen. Y en efecto los diseños que fueron pasando por la pasarela evocaban a tan elegante animal, con el blanco como absoluto protagonista, las plumas, los volantes y los tejidos vaporosos.

En los palcos, grandes amigas de la casa como Eugenia Martínez de Irujo, Hiba Abouk y Ana Rujas. Teresa Helbig es una de las modistas preferidas para las alfombras rojas: actrices como Macarena Gómez confía recurrentemente a ella; y también ha conquistado a la reina Letizia: suyo es el mono bicolor que llevó el pasado 12 de febrero en un acto institucional.

Plumas, lazos y volumen, muy presentes en la colección. Gtres

El mensaje de esta colección es claro. "Libertad de querer volar, de belleza, de soñar... Todos debemos ponermos a soñar", decía horas antes del desfile en RTVE.

Han sido seis meses de trabajo durante los cuales se ha resumido puntada a puntada la historia de la firma con sus sellos de identidad: texturas etéreas, elegancia clásica y preciosista, cortes estructurados y el poder femenino que siempre aporta la capa a un estilismo.

Sin duda, el vestido más especial de la propuesta es uno, en color crema, confeccionado con piezas a modo de volantes cuadrados que contienen retazos del cuento que ha elegido como base, en el que las mujeres se convierten en cisnes salvajes: una idea que encierra un potente mensaje de empoderamiento. La idea del diseño era crear ese universo onírico mediante el movimiento al caminar.

Fiel a su compromiso con la diversidad y de hacer la moda algo más terrenal dentro de la magia que siempre encierra, ha vuelto a confiar en Pino Montesdeoca, que a sus 63 años es actualmente una de las modelos senior más demandadas. La canaria ha desfilado con un vestido de rayas de tirantes, con unas mangas extraíbles simulando plumas y con su melena blanca al viento.

Cuatro diseños de la propuesta. Gtres

Los lazos han salpicado de dulzura muchas de las prendas, en raso brillante y el aire lencero de alguno de los looks ha quedado patente en estilos diversos: desde conjuntos de short y bomber a vestidos largos y vaporosos o faldas de flecos.

El volumen arquitectónico también ha estado presente una vez más en minivestidos y cuerpos tipo armadura. También las transparencias, que ayudan a crear esa ensoñación que persigue, ensalzadas con accesorios de flores y bailarinas metalizadas. En ocasiones las lleva al extremo, mostrando el cuerpo sutilmente.

Pero sin duda el efecto cisne invade la colección con abrigos en colores pastel, faldas tipo feather tutú combinadas con camisas preppy, gorras deportivas y velos con flores —uno de sus conjuntos más originales—, sin olvidar prendas teatrales con grandes faldas de tul.

En resumen, un desfile muy reconocible de Teresa Helbig, con suma atención a los detalles artesanales y un mensaje de fondo que proyecta la idea de resiliencia, delicadeza y a la vez fortaleza del universo femenino.