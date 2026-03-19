De Tamara Falcó a Marta Hazas: las asistentes al desfile de Pedro del Hierro en la Galería de Cristal de Cibeles

La pasarela de 'Jardin de Invierno' de Pedro del Hierro reunió, bajo la imponente bóveda de la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, a grandes personalidades para celebrar la moda española.

Deporte, cine y cultura ocuparon el front row para disfrutar de los diseños de Nacho Aguayo y Álex Miralles, directores creativos de la casa.

Tamara Falcó, fundadora de TFP, acudió con una camisa estructurada en azul claro y un pantalón de sastre combinados con un pañuelo estampado anudado a la cintura para disfrutar del desfile que incluyó tres looks de la colaboración de su marca junto a la anfitriona.

El universo deportivo estuvo representado por Juan Carlos Ferrero, ex número uno del tenis, que apostó por una combinación clásica con chaqueta cruzada y camisa; y el olímpico de esquí de montaña Oriol Cardona, que optó por un coordinado de lino en color tierra rematado con mocasines de ante beige.

Oriol Cardona junto a la actriz Amaia Aberasturi. Cedida

Desde Nueva York, Leandra Medine, creadora de contenido, escritora y referente mundial de street style, sumó su estilo cosmopolita al evento. La popular bloguera se dejó ver con piezas denim en distintos tonos, una propuesta casual y desenfadada.

Medine compartió primera fila con el interiorista Lorenzo Castillo, que optó por un dos piezas impecable en color teja, combinado con una chaqueta de ante beis y un pañuelo estampado al cuello.

Leandra Medine junto a Lorenzo Castillo. Cedida

El séptimo arte también estuvo presente con figuras como Marta Hazas, radiante en sastre vichy naranja; Jorge López, envuelto en tafetán azul marino; Javier Cámara, con traje clásico y polo propio de la firma; y Amaia Aberasturi, con un vestido melocotón degradado.

Marta Hazas sentada con Jaume Miquel, CEO de Tendam. Cedida

Desde el mundo de la comunicación acudieron Charo Izquierdo consejera editorial de Magas y directora de Enclave ODS; Boris Izaguirre, periodista y escritor de novelas como Villa Diamante, finalista del Premio Planeta en 2007; y Raquel Sánchez Silva, reconocida presentadora de televisión.

Charo Izquierdo, consejera editorial de Magas y directora de Enclave ODS. Cedida

El universo digital estuvo representado por Nacho Aragón, Bea Gimeno, María G. de Jaime, Marta Pombo y Pablo Castellano, esposa y cuñado de Luis Zamalloa, que desfiló como modelo sobre la pasarela.

Nacho Aragón, fundador de Neutrale, junto a la 'influencer' Bea Gimeno, Cedida

Entre el público también destacaron la diseñadora Ana Cristina Portillo, que combinó una camisa blanca estructurada con una falda larga en color fucsia con volantes sueltos; y la artista Luna Lionne, en un vestido rosado y sandalias de tacón negro.

Luna Lionne sentada a la izquierda de Ivana Rodríguez. Cedida

Una propuesta artística que contó con algunas de las figuras más importantes del universo de la moda, el deporte y la comunicación para disfrutar del gusto y el savoir faire de Pedro del Hierro.