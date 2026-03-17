'Couturisme', la colección de Javier Delafuente que celebra la alta costura desde una mirada retrocontemporánea

El diseñador desvela la línea durante la semana de la moda madrileña. Javier Delafuente

En el atrio del Cuartel General de la Armada, en pleno corazón de Madrid, el tiempo parece ralentizarse durante unos instantes. En el marco de OMODA Madrid es Moda, el diseñador andaluz Javier Delafuente presentó el pasado 14 de marzo su colección cápsula titulada Couturisme, una propuesta que reflexiona sobre el lugar de la alta costura en la moda contemporánea.

En un panorama dominado por la rapidez de las tendencias y la producción acelerada, la colección se presenta como una invitación a detenerse. El creador defiende una idea simple pero casi radical hoy en día: la del vestido pensado, construido y elaborado con precisión.

Desde las primeras siluetas, la intención resulta evidente. Las piezas destacan por un minucioso trabajo de patronaje, estructuras internas cuidadosamente elaboradas y una construcción rigurosa de los volúmenes. Lejos de un ejercicio nostálgico, Delafuente reinterpreta los códigos de la alta costura desde una mirada actualizada.

La modernidad no reside aquí en la ruptura, sino en el dominio del savoir-faire. Cada prenda parece contar el tiempo necesario para su creación, desde el primer dibujo hasta su construcción final.

El look retro en la pasarela. Javier Delafuente

Algunas propuestas evocan la elegancia estructurada de los años 40 y 50. El diseñador recupera el abrigo-vestido, una pieza emblemática de la posguerra que difumina la frontera entre prenda exterior y atuendo. A esta reinterpretación se suman abrigos de corte sastre y modelos que combinan la misma estructura con la fluidez del vestido, en un equilibrio entre rigor y ligereza.

Estas piezas estructuradas evocan el legado de la alta costura al tiempo que lo sitúan en una lectura contemporánea. Los volúmenes permanecen controlados, las líneas precisas y las proporciones cuidadosamente equilibradas.

La atención al detalle en el plano de la belleza participa plenamente en la atmósfera del desfile. Las protagonistas aparecen con volúmenes retro inspirados en el icónico Beehive, un estilo emblemático de los años 60. Estos peinados escultóricos prolongan visualmente la construcción arquitectónica de las prendas.

El maquillaje acentúa aún más esta dimensión teatral. Las modelos lucen pestañas espectacularmente largas, aplicadas tanto en el párpado superior como en la línea inferior del ojo. Esta mirada intensificada otorga a las siluetas una presencia casi cinematográfica.

Entre sofisticación y modernidad asumida, la estética contribuye a crear un universo visual coherente en el que cada detalle participa en el relato del show. Este aire retro aporta una nueva lectura a la colección, donde las referencias del pasado contribuyen a redefinir la alta costura desde una mirada contemporánea.

El color como protagonista. Javier Delafuente

La colección se distingue también por una paleta cromática rica, que oscila entre tonos pastel y otros más vibrantes. Sobre la pasarela, las modelos se presentan con prendas en verde manzana, rosa empolvado, azul cielo, amarillo mantequilla o verde menta, aportando ligereza y luminosidad al conjunto.

A estos colores más suaves se suman otros más intensos como azul eléctrico, rojo vivo, turquesa o mostaza. El azul marino y el caqui, los más oscuros, terminan de estructurar la paleta y aportan profundidad a las siluetas.

Este contraste cromático imprime a la presentación un ritmo visual particular, alternando suavidad e intensidad.

La diversidad de los materiales ocupa igualmente un lugar central en la colección. El satén, el terciopelo y el cuero aparecen a lo largo de las siluetas, creando un diálogo entre texturas.

El primero capta la luz y subraya la fluidez de algunas prendas, mientras que el segundo aporta profundidad y una dimensión casi táctil a los looks. El último, por su parte, introduce una presencia más estructurada y refuerza el carácter arquitectónico de ciertas siluetas.

Este juego de materiales participa en la identidad de la colección, donde cada pieza parece concebida como una composición textil.

Plumas, organza y escamas en la colección. Javier Delafuente

Los accesorios completan las siluetas con discreción y precisión. Las modelos desfilan con sandalias de tacón o salones, en algunos casos adornados con plumas, que aportan un toque de ligereza a las siluetas más estructuradas.

Algunas prendas se realzan con finos cinturones que marcan la silueta y refuerzan la construcción de los looks. Los bolsos, con finas correas, prolongan esta búsqueda de delicadeza y equilibrio.

Varias siluetas destacan también por detalles decorativos singulares, como una falda y un bolso de mano con motivos de concha o escamas que aportan relieve y textura al conjunto.

La colección juega igualmente con la transparencia. Un top transparente adornado con motivos en roseta dialoga con otro en organza y tul, ilustrando la atención del diseñador a los juegos de materia y ligereza.

El futurismo que imagina el diseñador no es espectacular ni abrupto. Se construye en continuidad. Integra distintas influencias que conforman su universo estético: la precisión japonesa en el trabajo del patronaje, la luz y la sensualidad contenida del sur de España, así como el rigor estructural de la costura parisina.

Estas referencias se encuentran sin confundirse, dando lugar a un lenguaje visual singular.

El diseñador al final del show. Javier Delafuente

Más que una simple colección, Couturisme aparece como una reflexión sobre el lugar del oficio en la moda actual. En un momento en el que la producción masiva domina la industria, Javier Delafuente reivindica el bespoke y el trabajo artesanal como una forma de resistencia creativa.

Cada pieza se convierte así en un manifiesto discreto: el de una moda en la que la paciencia, la técnica y la emoción continúan definiendo el verdadero lujo contemporáneo.