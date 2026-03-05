'Diseñamos', la exposición impulsada por Roberto Verino que apuesta por futuros diseñadores en su 'flagship'

Las flagship stores han vivido un auge imparable en los últimos años como auténticos templos del lujo experiencial. Más allá de simples puntos de venta, se han convertido en espacios inmersivos donde las marcas narran su universo, fusionan retail con arte y generan encuentros memorables que impulsan la lealtad del consumidor global.

En paralelo, el talento joven está explorando con una fuerza renovadora el diseño y la moda, impulsado por herramientas digitales y plataformas que democratizan la visibilidad, permitiendo que creadores emergentes de escuelas irrumpan en circuitos establecidos y cuestionen las jerarquías tradicionales.

En la flagship de Roberto Verino en Calle Serrano 33 (Madrid), abierta gratuitamente al público hasta el 11 de marzo, se presenta Diseñamos, una muestra que une a la firma con la Universidad de Navarra para visibilizar proyectos innovadores de alumnos del Grado en Diseño de su Escuela de Arquitectura, coincidiendo con el Madrid Design Festival.

Destacan creaciones como Lensora de Rubén Labiano —unas gafas a medida mediante fabricación aditiva (impresión 3D)— y Ajedrez de Alexia Iráizoz, un tablero artesanal inspirado en los escultores vascos Chillida y Oteiza, que reflejan procesos coherentes con gran potencial de mercado.

Las Lensora. Cedidas

Roberto Verino, miembro de la Real Academia Gallega de Bellas Artes, ha impregnado su trayectoria de bellas artes y arquitectura desde el rincón expositivo fijo en su tienda de Ourense, con piezas icónicas como el envase de su fragancia Verino (reeditada en 2025) o el proyecto de sus oficinas centrales.​

“Estos trabajos destacan por su coherencia; animo a los alumnos a confiar en su talento y lanzarlos al mercado”, declara el creador gallego, subrayando cómo esta alianza aporta a los noveles una perspectiva comercial esencial para trazar sus trayectorias profesionales.

Impulsada por Eduardo Domingo, director de desarrollo de la Escuela de Arquitectura, la propuesta enriquece la enseñanza generalista al confrontar a los estudiantes con el ecosistema de una casa que integra moda, complementos, perfumes y servicios, en un enclave tan icónico como Serrano.

Con esta iniciativa, la tienda se posiciona como escaparate donde las nuevas generaciones validan sus conceptos en terreno real, frente a una casa de moda afianzada.