Los detalles del look de Paula Vázquez en los Premios Goya: hecho a medida con 2.000 cristales de Swarovski

Es la noche más importante del cine español desde hace cuatro décadas y, acompañando el talento de nominados y premiados, la alfombra roja se ha erigido por derecho propio en un escenario de tendencias y un escaparate relevante de la moda española.

En este escenario, los estilismos de los asistentes no sólo tienen una función estética, también ponen en valor el empuje del sector. Este 2026, entre las más elegantes del desfile previo a la gala se encuentra Paula Vázquez, que ha deslumbrado con su imponente presencia y un look a la altura de la velada.

Para la ocasión, la gallega ha confiado en uno de sus diseñadores favoritos, el manchego Alejandro de Miguel, que ha creado una pieza exclusiva de alta costura inspirada en el glamour del cine y en la magia del evento. La creación nace de la complicidad que existe entre ambos, ya que han colaborado en otras ocasiones, siempre con un éxito arrollador.

Paula Vázquez y Alejandro de Miguel posan en los Goya. Gtres

La presentadora ha posado en la red carpet con un vestido de intenso azul eléctrico, de corte sirena y un cuerpo encorsetado con estructura de ballenas que cumple la tarea de realzar la figura con precisión. A su lado, el creador del look, también muy elegante con un esmoquin en blanco y negro.

Está confeccionado en un espectacular tejido joya compuesto por lentejuelas y más de 2.000 cristales de Swarovski, ensamblados manualmente uno a uno. La firma tiene su sello de identidad en el cuidado de los detalles y en la defensa de la elegancia artesanal.

Han sido más de 200 horas de trabajo en el taller del diseñador, que ha trabajado codo con codo con Paula. Ella sintió un auténtico flechazo desde el primer momento: era la prenda ideal para una cita en la que miles de ojos están pendientes para no perder un detalle.

Tal y como revela, Alejandro se realizaron dos pruebas de vestuario: una en su atelier de Madrid y la segunda en el Hotel Don Pancho de Benidorm, ya que coincidieron durante la celebración del Benidorm Fest.

Boceto de Paula Vazquez por Alejandro de Miguel.

Ambos forman un dúo triunfador. Vázquez se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales, además de presentar la reciente edición del festival de música se pone al frente cada miércoles en La 1 del programa culinario Top Chef: dulces y famosos.

Por su parte, De Miguel es uno de los modistos españoles de mayor prestigio, en el que confían muchas celebridades para sus grandes momentos. Uno de sus últimos triunfos mediáticos ha sido crear el vestido de Chenoa para las Campanadas de RTVE.