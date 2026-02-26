Descubre Fernanda: la colección de primavera de Hoss Intropia para conquistar el entretiempo con estilo

Días que amanecen fríos, tardes soleadas y anocheceres suaves. En las estaciones de entretiempo, vestirse se convierte en un pequeño juego de equilibrio entre la gélida brisa de la mañana y el calor de mediodía que va desmoronando nuestro outfit por capas mientras se acerca la hora del café.

En este entramado de capas y tejidos, llega Fernanda, la nueva propuesta de Hoss Intropia pensada para dar la bienvenida a la primavera y sobrellevar el vaivén de las temperaturas con un estilo impecable.

Compuesta por diseños versátiles y femeninos, la colección destaca por sus bordados artesanales, siluetas fluidas, detalles brillantes y una paleta que converge entre rosas empolvados y burdeos intensos.

En esta ocasión, la marca ha querido dividir su muestrario en dos líneas: una más casual y otra para ocasiones especiales, asegurando así que sus prendas se adapten tanto a la rutina como al ocio.

Conjunto de la nueva colección. Cedida

En la primera sobresalen los estampados block print, fabricados con sellos artesanales, los bordados de hilo sobre camisas y blusas, y las camisetas o jerséis tipo polo de hilatura desagujada y estilo vintage, ideales para combinar en capas.

Diseños de Hoss Intropia. Cedida

Además, se suman blusas de bambula, tops fluidos y gasas estampadas bicolor sobre siluetas amplias que crean un movimiento vaporoso perfecto para llevar con chaqueta o sin ella.

En su faceta más sofisticada, Fernanda propone piezas con las que acompañar los primeros eventos de la temporada, en los que el calor aún no es el principal protagonista, pero el buen tiempo ya pide looks más luminosos.

Look de la segunda propuesta. Cedida

Así, encontramos vestidos y blusas con bordados de pedrería, conjuntos coordinados de pantalón con chaleco o camisa con falda, y una cuidada selección de sastrería con hilos de lúrex que aportan brillo para sumar un toque festivo a nuestra vestimenta.

Sin duda, las texturas ocupan un papel clave en este juego de malabares entre el frío y el calor. Para asegurar esa estabilidad, la colección mezcla tejidos con caída como gasas o satén con materiales más estructurados como el brocado o el punto fino. Esta mezcla de pesos y acabados facilita la superposición de capas con una estética cuidada y coherente.

Kimono jacquard plateado. Cedida

A su vez, la paleta cromática refuerza esa sensación de transición hacia la primavera a través de tonos que oscilan entre lo frío y lo cálido, aportando un cuidado equilibrio visual: rosa lavado, burdeos, gris perlado, lila suave o blanco crudo con toques metalizados.

Conjunto de la nueva colección. Cedida

Con Fernanda, Hoss Intropia nos invita a conquistar el entretiempo con esa naturalidad, personalidad y estilo único que define a la marca.

Fiel a su esencia mediterránea, bohemia y sofisticada, esta primavera la firma reafirma su compromiso con la calidad y el detalle artesanal en cada prenda, para que brilles con luz propia.