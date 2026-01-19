La muerte de Valentino Garavani, fallecido este lunes en Roma a los 93 años, cierra uno de los capítulos fundamentales de la historia de la moda contemporánea. Durante más de seis décadas, su nombre estuvo asociado a una idea muy concreta de elegancia, disciplina y permanencia, en un sector marcado por el cambio constante y la fugacidad de las tendencias.

Valentino fue una figura clave en la consolidación de la alta costura italiana y un diseñador capaz de construir un lenguaje propio reconocible en cualquier contexto. Desde Roma, convirtió su casa en un referente global y reforzó el papel de la capital italiana en el mapa creativo junto a París. No se limitó a vestir cuerpos: creó símbolos, códigos estéticos y una forma de entender el lujo basada en el oficio, la proporción y el control.

En el día en que se confirma su fallecimiento, esta fotogalería revisa algunos de los hitos que explican su influencia. La V convertida en emblema de lujo discreto, el rojo elevado a identidad cromática o los vestidos que acompañaron a figuras clave del siglo XX son parte de un legado que trasciende la industria y se inscribe en la cultura visual de su tiempo.

Valentino vistió a actrices, primeras damas y referentes sociales en momentos históricos, reforzando el vínculo entre moda, poder y representación pública. Su obra ayudó a definir cómo debía verse la elegancia durante décadas y estableció un estándar que aún hoy sigue siendo referencia. Revisar ahora sus imágenes más icónicas es una forma de recordar el alcance de una figura que contribuyó a dar forma a la moda tal y como hoy la entendemos.