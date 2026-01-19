Muere el diseñador Valentino con 93 años: el emperador de la alta costura que conquistó Hollywood y a Jackie Kennedy

Roma despide a uno de sus grandes nombres. Valentino Garavani ha muerto a los 93 años en la ciudad en la que vivió y trabajó durante décadas y desde la que construyó una de las casas de alta costura más influyentes del siglo XX. Su desaparición marca el final de una era: la de un creador que entendió la moda como un ejercicio de belleza, elegancia y permanencia.

"Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos", reza el comunicado con el que la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, dedicada a preservar su archivo, ha confirmado este lunes, 19 de enero, la noticia del fallecimiento del genio de la alta costura.

El velatorio, como indica la nota, se celebrará en la capital los próximos miércoles y jueves, mientras que el funeral tendrá lugar el viernes a las 11.00 horas (CET) en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, uno de los templos más emblemáticos de la ciudad italiana.

Nacido en Voghera el 11 de mayo de 1932, se formó en París antes de fundar su maison en Roma. Fue aprendiz de referentes como Balenciaga, Jean Dèsses y Guy Laroche, y, desde el inicio, su propuesta se distinguió por una visión clara: vestir a las mujeres para hacerlas bellas, sin estridencias ni concesiones a la moda pasajera.

Esa idea lo acabaría convirtiendo en una autoridad en el sector. En 1959, volvió a Roma para establecer su estudio en la Via Condotti con apoyo de su padre. Allí presentó su primera colección de prêt-à-porter y un año más tarde conoció a Giancarlo Giammetti, quien pronto se convirtió en su socio de negocios y de vida. Juntos formaron la Maison Valentino.

Su nombre quedó inseparablemente ligado al llamado rosso Valentino, un rojo intenso y profundo que apareció por primera vez en la colección Primavera-Verano de 1959 con La Fiesta, un vestido de tul sin tirantes que marcaría el inicio de una identidad cromática inconfundible. Desde entonces, acompañó a la firma como uno de sus símbolos más reconocibles.

El diseñador en una imagen de archivo de 2019. GTRES

Pero reducir su legado a un color sería insuficiente. Valentino dominó como pocos la alta costura, el trabajo artesanal y la construcción de una silueta reconocible, sofisticada y atemporal. Su consagración definitiva llegó en 1967 con una colección íntegramente blanca que acaparó la atención de la alta sociedad, lo que le catapultó definitivamente a la fama.

A partir de ahí, la casa pasó de ser a convertirse en símbolo de estatus y las estrellas del momento querían convertirse en musas del diseñador. Figuras como Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, Sophia Loren o Julia Roberts confiaron en él para momentos clave de sus vidas públicas y privadas.

Seis actrices recogieron el Oscar vestidas de Valentino, consolidando su vínculo con Hollywood y la alfombra roja. Su universo se extendía también a la cultura y el arte: fue amigo de Andy Warhol, habitual de los círculos internacionales más exclusivos y anfitrión de celebraciones que alimentaron su leyenda.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.