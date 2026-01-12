La alfombra roja de los Globos de Oro 2026 vuelve a abrir un año más la temporada de premios del cine y, en este caso, también de la televisión. Aunque no es la primera cita del calendario desde que se estrenase este mes —hace apenas unos días se celebraron los AFI Awards, una cita en la que brilló Emma Stone— sin duda, sí que se trata del evento más importante hasta el momento. La antesala de los Oscar.

En esta ocasión, los looks de la alfombra roja han seguido una tónica muy similar a los de anteriores ediciones de estos galardones, así como los de otras red carpets. Hace tiempo que el minimalismo impera y que lo inesperado y lo extra pasó a un segundo plano.

Esta gran noche —que ha tenido lugar el 11 de enero en el Beverly Hilton de Los Ángeles— ha tenido como protagonistas en la categoría de estilos a nombres como el de Ana de Armas que, como es habitual, ha acudido vestida de Louis Vuitton, firma de la que es embajadora.

La intérprete ha optado por un sencillo diseño negro —el rey de la noche— con detalles brillantes y abertura en la falda. El diseño, de tirantes, dejaba al descubierto unas sandalias clásicas al tono. En cuanto a su apuesta beauty, un cabello muy natural con algunas ondas sueltas y raya al lado ha marcado la tónica de naturalidad que también ha trasladado al apartado de maquillaje.

Por otro lado, ha habido representación española en la moqueta. Los flashes de los fotógrafos han dejado huella de la presencia de Oona Chaplin.

La actriz, que hace unas semanas estrenó la tercera entrega de Avatar —Avatar: fuego y cenizas— ha apostado por el mismo color que Ana de Armas, solo que su visión ha tenido un toque más arquitectónico y teatral, añadiendo volúmenes en su propuesta. La parte superior, de escote palabra de honor y adornada con detalles dorados, crea un efecto dos piezas con la falda al seguir la silueta péplum.

Por su parte, Selena Gomez, uno de los grandes nombres de la industria, ha asistido al evento junto a su ya marido, el productor musical Benny Blanco. La polifacética artista y empresaria ha decidido apostar por un diseño de Chanel que ha seguido el tándem infalible del blanco y el negro.

Su diseño tiene detrás las manos y la visión del recién estrenado director creativo de la firma francesa, Matthieu Blazy, que previamente ha demostrado su maestría durante varias temporadas en Bottega Veneta, donde consiguió posicionar la casa italiana como una de las más demandadas del mercado, llegando incluso a resucitar el interés por ella.

No obstante, la propuesta más sobria de la paleta cromática no ha sido la única protagonista de la noche. El azul marino también ha estado presente en la cita de mano de rostros como Priyanka Chopra, muy elegante con un diseño que recordaba a la estética de finales de la primera década y comienzos de la segunda de los 2000; o Rose Byrne, cuyo vestido verde parecía un guiño a uno de los más bellos de la historia del cine, el de Keira Knightley en Expiación, más allá de la pasión.

Por otro lado, el estilo romántico gótico también se ha apropiado de la alfombra roja gracias a las apariciones de Mia Goth, que ya ha hecho suya esta propuesta —perfectamente en la línea de Frankenstein— o Jenna Ortega, que también se mimetiza habitualmente en la red carpet con su personaje de Miércoles.

Este aperitivo previo a los Oscar no hace más que crear expectativa para la que resulta la gran noche del cine, la cita más esperada para las amantes de la moda y los grandes looks junto a la de la Met Gala.