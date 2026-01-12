Publicada
La alfombra roja de los Globos de Oro 2026 vuelve a abrir un año más la temporada de premios del cine y, en este caso, también de la televisión. Aunque no es la primera cita del calendario desde que se estrenase este mes —hace apenas unos días se celebraron los AFI Awards, una cita en la que brilló Emma Stone— sin duda, sí que se trata del evento más importante hasta el momento. La antesala de los Oscar.

En esta ocasión, los looks de la alfombra roja han seguido una tónica muy similar a los de anteriores ediciones de estos galardones, así como los de otras red carpets. Hace tiempo que el minimalismo impera y que lo inesperado y lo extra pasó a un segundo plano.

Esta gran noche —que ha tenido lugar el 11 de enero en el Beverly Hilton de Los Ángelesha tenido como protagonistas en la categoría de estilos a nombres como el de Ana de Armas que, como es habitual, ha acudido vestida de Louis Vuitton, firma de la que es embajadora.

La intérprete ha optado por un sencillo diseño negro —el rey de la noche— con detalles brillantes y abertura en la falda. El diseño, de tirantes, dejaba al descubierto unas sandalias clásicas al tono. En cuanto a su apuesta beauty, un cabello muy natural con algunas ondas sueltas y raya al lado ha marcado la tónica de naturalidad que también ha trasladado al apartado de maquillaje.

Por otro lado, ha habido representación española en la moqueta. Los flashes de los fotógrafos han dejado huella de la presencia de Oona Chaplin.

La actriz, que hace unas semanas estrenó la tercera entrega de AvatarAvatar: fuego y cenizas— ha apostado por el mismo color que Ana de Armas, solo que su visión ha tenido un toque más arquitectónico y teatral, añadiendo volúmenes en su propuesta. La parte superior, de escote palabra de honor y adornada con detalles dorados, crea un efecto dos piezas con la falda al seguir la silueta péplum.

Por su parte, Selena Gomez, uno de los grandes nombres de la industria, ha asistido al evento junto a su ya marido, el productor musical Benny Blanco. La polifacética artista y empresaria ha decidido apostar por un diseño de Chanel que ha seguido el tándem infalible del blanco y el negro.

Su diseño tiene detrás las manos y la visión del recién estrenado director creativo de la firma francesa, Matthieu Blazy, que previamente ha demostrado su maestría durante varias temporadas en Bottega Veneta, donde consiguió posicionar la casa italiana como una de las más demandadas del mercado, llegando incluso a resucitar el interés por ella.

No obstante, la propuesta más sobria de la paleta cromática no ha sido la única protagonista de la noche. El azul marino también ha estado presente en la cita de mano de rostros como Priyanka Chopra, muy elegante con un diseño que recordaba a la estética de finales de la primera década y comienzos de la segunda de los 2000; o Rose Byrne, cuyo vestido verde parecía un guiño a uno de los más bellos de la historia del cine, el de Keira Knightley en Expiación, más allá de la pasión.

Por otro lado, el estilo romántico gótico también se ha apropiado de la alfombra roja gracias a las apariciones de Mia Goth, que ya ha hecho suya esta propuesta —perfectamente en la línea de Frankenstein— o Jenna Ortega, que también se mimetiza habitualmente en la red carpet con su personaje de Miércoles.

Este aperitivo previo a los Oscar no hace más que crear expectativa para la que resulta la gran noche del cine, la cita más esperada para las amantes de la moda y los grandes looks junto a la de la Met Gala.

  • 1 de 20

    Ana de Armas

    La actriz ha acudido a los Globos de Oro con un diseño minimalista de Louis Vuitton, firma de la que es embajadora desde hace varias temporadas.

    Como viene siendo habitual en ella, en el plano de la belleza se ha decantado por una estética de lo más natural, tanto en lo que respecta al cabello como al maquillaje.
    Gtres
  • 2 de 20

    Oona Chaplin

    La española ha sido una de las invitadas de la gran noche de los Golden Globes y también ha hecho suyo el color negro. En esta ocasión se trata de una interpretación con un toque maximalista gracias a los volúmenes y al toque dorado de la parte superior.
    Gtres
  • 3 de 20

    Selena Gomez

    La polifacética artista ha escogido a Chanel para asistir al evento en Los Ángeles. Se trata de un sencillo modelo en el que destaca la parte superior, con escote palabra de honor, pero adornado con plumas, un elemento recurrente de Blazy como director creativo. El diseño se ajustaba a su cuerpo como un guante. 

    La fundadora de Rare Beauty ha escogido llevar su melena —de corte bob— con ondas marcadas. En el rostro destacan sus labios color vino, una tonalidad que vuelve a tomar protagonismo en los beauty looks.
    IG vía @selenagomez
  • 4 de 20

    Justine Lupe

    Justine Lupe se ha convertido en una de las caras más conocidas de los últimos tiempos gracias a su papel en la serie Nadie quiere esto de Netflix, una oda al amor sano y real.

    La intérprete se ha decantado por un romántico vestido con manga a la sisa y microvolantes en un tono melocotón empolvado. Los colores pastel siguen siendo un must.
    Gtres
  • 5 de 20

    Lisa

    La actriz y cantante tailandesa Lisa, que ante las cámaras destaca por su papel en The White Lotus en su tercera temporada, también ha hecho un all in por el que se ha convertido en el rey de la noche en lo que a decisiones cromáticas respecta.

    Además, también ha querido hacerle un guiño a la estética romántica de aires góticos, en este caso marcado además por las transparencias. Para ello, ha sumado a su styling una gargantilla. 
    Gtres
  • 6 de 20

    Brittany Snow

    La intérprete, que ha sido una de las primeras en pisar la alfombra roja en este 11 de enero, ha optado por el blanco, otro de los colores que ha tomado protagonismo sobre la red carpet.

    En su caso, las claves del vestido que ha lucido se resumen en escote palabra de honor, líneas depuradas y cancán: sí, aunque se aprecia mejor en vídeo, el largo del modelo desembocaba en un vuelo y movimiento que sólo se puede conseguir con tipo de elemento.

    De su look de belleza destaca sin duda su cola de aires boho-chic y de aspecto sumamente desenfadado. Mención aparte merecen sus impresionantes pendientes. 
    Gtres
  • 7 de 20

    Jennifer Garner

    El icono de los 2000, que atesora en su haber títulos nostálgicos El sueño de mi vida —junto a Mark Ruffalo— ha decidido también que el negro, con un toque brillante, iba a teñir su noche. En este caso, al igual que Justine Lupe, ha escogido un modelo con manga a la sisa y largo al tobillo combinado con unos salones al tono. 
    Gtres
  • 8 de 20

    Emma Stone

    Sin duda, el paso de la artista por este tipo de eventos es siempre uno de los más esperados. Una elegancia innata sumada a su característica melena pelirroja se convierten en el reclamo de los fotógrafos junto a un usual sofisticado estilismo de Louis Vuitton.

    En esta ocasión, no podía ser de otra forma. La intérprete se ha aliado de nuevo con la casa francesa para hacer acto de presencia en la cita. Un dos piezas formado por un top sin mangas y con acabado satinado junto a una falda de tiro bajo con lentejuelas dispuestas a modo de flecos ha sido la apuesta ganadora.

    El tono de la combinación baila a medio camino entre el ya infalible amarillo mantequilla y el pistacho.
    Gtres
  • 9 de 20

    Miley Cyrus

    No hay cabida al error: el look de Miley Cyrus grita Saint Laurent en cada uno de sus detalles. En primer lugar, el negro imperante; por otra parte, la sensualidad; a eso se le añade el detalle de las lentejuelas; y, por su puesto, las gafas, de las que la cantante no se separa en muchas de sus apariciones públicas de este calado.
    Gtres
  • 10 de 20

    Amanda Seyfried

    Con la recién estrenada cinta de La asistenta, Seyfried se ha convertido en una de las invitadas más esperadas de la noche. Los looks de la actriz siempre son acertados y esta vez no ha sido diferente.

    Un vestido ajustado al cuerpo con detalles drapeados complementado con un chal —accesorio imprescindible para invitadas de boda en las últimas temporadas— ha sido su combinación ganadora. 

    Por otro lado, un juego de joyería impresionante ha sido el auténtico protagonista del estilismo, que la intérprete ha coronado con un moño bajo pulido con raya al lado y ondas al agua en el flequillo.
    Reuters
  • 11 de 20

    Jenna Ortega

    A pesar de que se convirtió en la protagonista de Miércoles hace ya cuatro años, su estética comenzó a virar hacia una línea romántica y gótica cuando se coló en el set de rodaje de Beetlejuice Beetlejuice.

    Su vestido se trata de una creación de la diseñadora Dilara Findikoglu y en él destacan sus hombreras, adornadas con flecos de lentejuelas que decoran el resto de la propuesta, así como los pronunciados cut-out que dibuja su silueta y que juega con el tiro bajo de la pieza. 

    Su accesorio estrella ha tenido poco que ver con lo material y mucho con el apartado beauty: sigue siendo fiel a sus cejas decoloradas, de las que no se separa. 
    Reuters
  • 12 de 20

    Ariana Grande

    La protagonista de Wicked es actualmente una de las estrellas más fulgurantes del firmamento hollywoodiense. 

    En sus últimas apariciones, sus vestidos han tenido un marcado carácter teatral y en los Globos de Oro no iba a ser diferente. Como la mayoría de las invitadas, ha apostado por el negro, firmado en este caso por Vivienne Westwood y con un tejido de lo más curioso que juega con las texturas.

    La apuesta se trata de un modelo off-the-shoulders con detalle de lazos en las mangas y una cintura ceñida que desemboca en una falda amplia. 
    Reuters
  • 13 de 20

    Jennifer Lawrence

    Tras unos años un poco apartada de los focos y centrada en su vida privada, la estrella de Die My Love —donde forma pareja con Robert Pattinson— ha acudido a los Golden Globes este 2026 con un sensual vestido de Givenchy efecto desnudo decorado con flores bordadas.
    Reuters
  • 14 de 20

    Pamela Anderson

    Una palabra describe el styling de Pamela Anderson, que ha sido una de las encargadas de entregar premio en la noche del 11 de enero en Los Ángeles: elegancia. 

    De blanco impoluto e inspiración camisera, la actriz ha lucido lo que parece ser un dos piezas de Ferragamo combinado con sandalias clásicas de tiras negras.

    En cuanto a la elección de belleza, aunque el moño que llevaba en los 90 es tendencia total, la intérprete ya apuesta por opciones más pulidas en estas grandes citas. En este caso, además, lleva el flequillo a un lado. Y, como ya viene siendo usual en ella, sin una pizca de maquillaje. 
    Reuters
  • 15 de 20

    Teyana Taylor

    La intérprete se ha convertido en la vencedora en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su papel en One battle after another. Sin embargo, antes de subir al escenario para protagonizar uno de los momentos más virales de la noche —cargado de emoción y autenticidad— hizo acto de presencia en la alfombra roja con un vestido negro de Schiaparelli que envolvía su cuerpo de forma natural.

    La artista multidisciplinar es uno de los nombres del momento en Hollywood y además la próxima primavera será una de las coanfitrionas de la Met Gala
    Reuters
  • 16 de 20

    Elle Fanning

    Si los 90 y los 2000 fueron los años de las hermanas Olsen —que ahora lideran la industria de la moda bajo la firma The Row—, en la actualidad son las hermanas Kate y Rooney Mara y Elle y Dakota Fanning las que copan titulares en ese aspecto.

    Elle Fanning siempre descata en las red carpets por looks sofisticados y, en muchas ocasiones, con destellos vintage. Para acudir a los Globos de Oro ha apostado por un diseño que mezcla la estructura del corsé con una estética etérea, dos conceptos que normalmente suponen una antítesis y que aquí encajan a la perfección. 
    Reuters
  • 17 de 20

    Jennifer Lopez

    La actriz, bailarina y cantante arrancó 2026 con una actuación estelar, donde ahora está haciendo una residencia, como previamente realizaron otras artistas como Adele o Britney Spears. 

    La neoyorquina ha sido una de las invitadas a la gala de los Globos de Oro 2026, cita a la que ha asistido envuelta en un diseño naked de Jean-Louis Scherrer que recuerda mucho a algunos de los vestidos que poblaban las alfombras hace una década. Y es que dicen en redes que 2026 es el nuevo 2016.
    Reuters
  • 18 de 20

    Zoë Kravitz

    Como no podía ser de otro modo —y al igual que Miley Cyrus— la intérprete ha hecho acto de presencia en la antesala de los Oscar con una propuesta de Saint Laurent de aire lencero y vintage. 

    Además del negro y el blanco, el salmón —o melocotón empolvado— ha sido uno de los tonos más especiales y más señalados de la noche. 
    Reuters
  • 19 de 20

    Zoey Deutch

    Quizás uno de los looks más especiales del evento haya sido este, de Prada, jugando de nuevo con el tándem bicolor del blanco y el negro, los apliques joya, detalles plisados y con una silueta con reminiscencias de los años 20 y 30.

    Zoey Deutch se ha convertido con esta propuesta de la casa italiana en una de las invitadas más elegantes y originales de la noche con una estética que recuerda mucho a la de Emma Stone en algunas de sus apariciones. 
    Reuters
  • 20 de 20

    Dakota Fanning

    El nombre Vivienne Westwood se repite de nuevo gracias a la actriz, que se ha presentado en el evento en Los Ángeles con una propuesta caracterizada por la clásica figura dibujada con corsé de la británica en color champán y con escote asimétrico. 
    Reuters