Las Campanadas son uno de esos curiosos momentos en los que la moda se cuela en las conversaciones familiares sin que nos demos cuenta. Mientras el reloj marca la cuenta atrás, millones de espectadores comentan, comparan y analizan los looks de las presentadoras casi al mismo ritmo que comen las uvas. No es una pasarela, pero se le parece mucho.

Para los diseñadores, el 31 de diciembre es una oportunidad difícil de repetir: vestir a una mujer que, durante unos minutos, concentra todas las miradas del país. Para las maestras de ceremonias, es una noche especialmente importante, en la que el estilismo pesa tanto como el guion. Algunas apuestan por sorprender, otras por reafirmar su imagen y otras por celebrar, que no es poco. 

Las retransmisiones para dar la bienvenida a 2026 volvieron a demostrar que no hay una única forma de vestir esta noche. Hubo propuestas más clásicas, otras claramente pensadas para el espectáculo y algunas con un componente simbólico. Convivieron el debut medido de Chenoa, la puesta en escena ya consolidada de Cristina Pedroche, la elegancia sobria de Sandra Barneda, el romanticismo festivo de Laura Escanes o la calma del blanco elegido por Nia. En las precampanadas, Lola Lolita trasladó ese mismo espíritu a un lenguaje más 'Gen Z'.

Anoche, como cabía esperarse de una cita tradicionalmente asociada al brillo y la celebración, los estilismos volvieron a ocupar un lugar protagonista. Desde Magas, repasamos los looks del momento y analizamos qué se vio —y cómo se vio— en uno de los momentos televisivos más comentados del país. 

    Cristina Pedroche

    En Antena 3, la ya consolidada reina de las Campanadas volvió a acaparar miradas con un estilismo que reunía piezas de su propio archivo. El vestido, creado a partir de 12 diseños de ediciones anteriores bajo la dirección creativa de Josie, mezclaba tejidos, cortes y referencias que el espectador más atento podía reconocer con facilidad. 

    Acompañado de una capa que completaba la puesta en escena, el look se construía desde la suma y la superposición, convirtiendo su aparición en un repaso visual por sus años al frente de esta cita.
    Sandra Barneda

    Fue la encargada de acompañar a los espectadores de Mediaset y para hacerlo escogió un diseño de Alvarno en azul noche. Un mono que simulaba un dos piezas, combinando pantalón de tiro alto y blusa de transparencias con microcristales, que aportaban brillo sin robar protagonismo al conjunto.

    Para refugiarse del frío invernal de la Puerta del Sol, completó el estilismo con un abrigo en paño de lana negro con capa en jacquard de seda decorada con motivos bordados y cristales de Swarovski. Como zapatos, unos stilettos negros de charol de Magritte. 
    Laura Escanes

    La creadora de contenido dio la bienvenida a 2026 en TV3 junto a Miki Núñez con un vestido de Yolancris en rojo carmesí. El vestido, inspirado por las siluetas del cine clásico de los años 50, destacaba por su intensidad cromática en pantalla y por una silueta maximalista pensada para una noche de celebración, en línea con la estética romántica de la firma catalana. Completó el estilismo con pendientes RABAT Diamonds y anillos RABAT Red Carpet en oro blanco, piezas pertenecientes a dos de las colecciones más especiales de la firma joyera. 
    Chenoa

    La cantante se estrenó en las Campanadas de RTVE con un vestido de Alejandro de Miguel que jugaba con dos claves muy televisivas: brillo y volumen. La silueta recta servía de base a un diseño marcado por el escote corazón y, sobre todo, por unas mangas de tul de seda amplias que aportaban movimiento y presencia en cada plano.

    El resultado era un look claramente festivo, pensado para una noche especial en la que la artista quiso apostar por un acierto asegurado, de la misma forma en la que lo hizo Televisión Española al escogerla a ella y al dúo Estopa como encargados de despedir el ya pasado 2025. 
    Mónica Martínez

    La modelo y periodista condujo la retransmisión Telemadrid con un vestido joya de Rubén Hernández en tono rojo rubí, realizado en tejido de microcristales. El diseño, de corte recto y escote Bardot, dejaba los hombros al descubierto y se completaba con una maxi flor en 3D en la cintura, que aportaba volumen y presencia al conjunto. Combinó el vestido con sandalias rojas de charol de Magrit, manteniendo una imagen coordinada y muy festiva.
    Lola Lolita

    En las precampanadas de Neox, la it girl apostó por un diseño de Lola Casademunt by Maite con una estética claramente festiva. El vestido reunía escote halter cruzado, flecos de lentejuelas, plumas, bordados y un gran cut-out central en el abdomen, creando una silueta estilizada que terminaba en una falda estilo sirena.

    Una propuesta indudablemente pensada para un público joven que no ha pasado desapercibida en redes. 
    Nia Correia

    Desde Televisión Canaria, la cantante y ya habitual presentadora de las Campanadas volvió a apostar por el blanco con un diseño de Paola Barreto. Un vestido de líneas limpias y caída fluida que aportaba luz a la retransmisión y generaba un contraste claro con el entorno nocturno.
