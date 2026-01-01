Las Campanadas son uno de esos curiosos momentos en los que la moda se cuela en las conversaciones familiares sin que nos demos cuenta. Mientras el reloj marca la cuenta atrás, millones de espectadores comentan, comparan y analizan los looks de las presentadoras casi al mismo ritmo que comen las uvas. No es una pasarela, pero se le parece mucho.

Para los diseñadores, el 31 de diciembre es una oportunidad difícil de repetir: vestir a una mujer que, durante unos minutos, concentra todas las miradas del país. Para las maestras de ceremonias, es una noche especialmente importante, en la que el estilismo pesa tanto como el guion. Algunas apuestan por sorprender, otras por reafirmar su imagen y otras por celebrar, que no es poco.

Las retransmisiones para dar la bienvenida a 2026 volvieron a demostrar que no hay una única forma de vestir esta noche. Hubo propuestas más clásicas, otras claramente pensadas para el espectáculo y algunas con un componente simbólico. Convivieron el debut medido de Chenoa, la puesta en escena ya consolidada de Cristina Pedroche, la elegancia sobria de Sandra Barneda, el romanticismo festivo de Laura Escanes o la calma del blanco elegido por Nia. En las precampanadas, Lola Lolita trasladó ese mismo espíritu a un lenguaje más 'Gen Z'.

Anoche, como cabía esperarse de una cita tradicionalmente asociada al brillo y la celebración, los estilismos volvieron a ocupar un lugar protagonista. Desde Magas, repasamos los looks del momento y analizamos qué se vio —y cómo se vio— en uno de los momentos televisivos más comentados del país.